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Küresel Futbol Ödülleri'ne Türk futbolcular damga vuruyor: Arda Güler, Kenan Yıldız ve Hakan Çalhanoğlu aday gösterildi
Küresel Futbol Ödülleri'ne Türk futbolcular damga vuruyor: Arda Güler, Kenan Yıldız ve Hakan Çalhanoğlu aday gösterildi
Sputnik Türkiye
Milli futbolcular Hakan Çalhanoğlu, Arda Güler ve Kenan Yıldız, 2024 Küresel Futbol Ödülleri’nde farklı kategorilerde aday oldu. Ödüller 27 Aralık'ta Dubai'de... 15.11.2024, Sputnik Türkiye
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Türkiye A Milli Takımı'nın futbolcuları Hakan Çalhanoğlu, Arda Güler ve Kenan Yıldız, futbol dünyasının prestijli organizasyonlarından biri olan 2024 Küresel Futbol Ödülleri'nde (Globe Soccer Awards) aday gösterildi. Türkiye Futbol Federasyonu’ndan yapılan açıklamaya göre, oyuncular farklı kategorilerde ödül için yarışacak.Hakan Çalhanoğlu i̇ki farklı kategoride yarışıyorİtalya’nın güçlü ekiplerinden Inter'de forma giyen Hakan Çalhanoğlu, iki önemli kategoride aday gösterildi:Çalhanoğlu, özellikle Inter formasıyla sergilediği etkileyici performans sayesinde bu adaylıkları elde etti.Arda Güler ve Kenan Yıldız yükselen yıldız kategorisindeFutbolseverlerin büyük beklentilerle izlediği genç yeteneklerimiz de Globe Soccer Awards'da sahne alıyor.Tören 27 Aralık’ta Dubai’deGlobe Soccer Awards’un ödül töreni, 27 Aralık Cuma günü Birleşik Arap Emirlikleri’nin Dubai kentinde düzenlenecek. Törene dünya futbolunun önemli isimleri katılacak ve ödüller sahiplerini bulacak.Oy verme süreci 14 Aralık’ta sona eriyorFutbolseverler, milli oyuncularımıza destek vermek için oy kullanabiliyor. Globe Soccer Awards’un resmi internet sitesi üzerinden yapılan oylama süreci 14 Aralık’ta sona erecek.
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globe soccer, globe soccer awards, küresel futbol ödülleri, arda güler, kenan yıldız, hakan çalhanoğlu
globe soccer, globe soccer awards, küresel futbol ödülleri, arda güler, kenan yıldız, hakan çalhanoğlu

Küresel Futbol Ödülleri'ne Türk futbolcular damga vuruyor: Arda Güler, Kenan Yıldız ve Hakan Çalhanoğlu aday gösterildi

10:03 15.11.2024 (güncellendi: 10:09 15.11.2024)
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A Milli Takım'a büyük destek: Dortmund sokakları kırmızı-beyaza büründü - Sputnik Türkiye, 1920, 15.11.2024
© AA / Emin Sansar
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Milli futbolcular Hakan Çalhanoğlu, Arda Güler ve Kenan Yıldız, 2024 Küresel Futbol Ödülleri’nde farklı kategorilerde aday oldu. Ödüller 27 Aralık'ta Dubai'de düzenlenecek törende sahiplerini bulacak. Oy verme süreci ise 14 Aralık'ta sona erecek. İşte detaylar...
Türkiye A Milli Takımı'nın futbolcuları Hakan Çalhanoğlu, Arda Güler ve Kenan Yıldız, futbol dünyasının prestijli organizasyonlarından biri olan 2024 Küresel Futbol Ödülleri'nde (Globe Soccer Awards) aday gösterildi. Türkiye Futbol Federasyonu’ndan yapılan açıklamaya göre, oyuncular farklı kategorilerde ödül için yarışacak.

Hakan Çalhanoğlu i̇ki farklı kategoride yarışıyor

İtalya’nın güçlü ekiplerinden Inter'de forma giyen Hakan Çalhanoğlu, iki önemli kategoride aday gösterildi:
En İyi Erkek Oyuncu
En İyi Orta Saha Oyuncusu
Çalhanoğlu, özellikle Inter formasıyla sergilediği etkileyici performans sayesinde bu adaylıkları elde etti.

Arda Güler ve Kenan Yıldız yükselen yıldız kategorisinde

Futbolseverlerin büyük beklentilerle izlediği genç yeteneklerimiz de Globe Soccer Awards'da sahne alıyor.
Arda Güler: Real Madrid formasıyla kariyerini sürdüren genç yetenek, “2024’ün Yükselen Oyuncusu” kategorisinde aday.
Kenan Yıldız: Juventus’un genç oyuncusu olan Kenan Yıldız da aynı kategoride Arda Güler ile birlikte yarışacak.

Tören 27 Aralık’ta Dubai’de

Globe Soccer Awards’un ödül töreni, 27 Aralık Cuma günü Birleşik Arap Emirlikleri’nin Dubai kentinde düzenlenecek. Törene dünya futbolunun önemli isimleri katılacak ve ödüller sahiplerini bulacak.

Oy verme süreci 14 Aralık’ta sona eriyor

Futbolseverler, milli oyuncularımıza destek vermek için oy kullanabiliyor. Globe Soccer Awards’un resmi internet sitesi üzerinden yapılan oylama süreci 14 Aralık’ta sona erecek.
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