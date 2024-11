https://anlatilaninotesi.com.tr/20241115/elon-musk-iranin-bm-temsilcisi-ile-gerilimi-azaltmak-icin-gorustu-1090416108.html

'Elon Musk, İran'ın BM Temsilcisi ile gerilimi azaltmak için görüştü'

ABD medyası, Elon Musk'ın, İran'ın Birleşmiş Milletler Temsilcisi Amir Said İravani ile bir görüşme gerçekleştirdini yazdı. Buna göre Musk, İran ile ABD... 15.11.2024, Sputnik Türkiye

dünya

iran

abd

elon musk

New York Times'ın ismi açıklanmayan iki İranlı yetkiliye dayandırdığı habere göre, Elon Musk, İran'ın Birleşmiş Milletler Temsilcisi Amir Said İravani ile bir görüşme gerçekleştirdi. Bu görüşmede, iki taraf İran ile ABD arasındaki gerilimi azaltma yöntemlerini ele aldı.Haberde, "Seçilmiş Başkan Donald Trump'ın yakın danışmanlarından Elon Musk, pazartesi günü New York'ta İran'ın BM'deki temsilcisi ile bir araya gelerek iki ülke arasındaki gerilim konusunu görüştü" ifadeleri yer aldı. Görüşmenin gizli bir yerde gerçekleştiği ve bir saatten fazla sürdüğü bildirildi.Gazetenin kaynakları, görüşmenin sonucunu olumlu olarak değerlendirdi. Kaynaklar, Musk ile yapılan görüşmenin Tahran'a ABD yetkilileriyle doğrudan görüşmelerden kaçınmak için bir 'geçici çözüm' sunduğunu ifade etti.Ayrıca, görüşme sırasında İravani'nin Musk’a, ABD Hazine Bakanlığı'ndan izin alarak işlerinin bir kısmını Tahran'a taşımasını önerdiği belirtildi.

iran

iran, abd, elon musk