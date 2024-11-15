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Son depremler. Deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu?
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AFAD son dakika depremi duyurdu: Rize'de 4.7 büyüklüğünde deprem
AFAD son dakika depremi duyurdu: Rize'de 4.7 büyüklüğünde deprem
Sputnik Türkiye
Türkiye'den son dakika deprem haberleri geliyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Rize'de 4.7 büyüklüğünde deprem meydana gediğini duyurdu. Saat... 15.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-15T12:11+0300
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Türkiye'nin çeşitli illerinden son dakika deprem haberleri geliyor. Malatya'nın ardından bu kez de Rize sallandı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Rize Hemşin'de saat 12.02'de 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Depremin derinliği 12.85 kilometre olarak ölçüldü. Kandilli Rasathanesi, Rize'deki depremin büyüklüğünü 4.8 olarak duyurdu. Deprem Artvin, Bayburt, Erzurum ve Trabzon’dan da hissedildi. AFAD'dan Rize depremiyle ilgili yapılan açıklamada, olumsuz bir durum tespit edilmediği ve saha tarama çalışmalarının devam ettiği bildirildi. Bakan Yerlikaya'dan açıklamaİçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Rize'deki deprem sonrası açıklamalarda bulundu. Bakan Yerlikaya, AFAD ve ilgili kurumların tüm ekiplerinin saha taramalarına derhal başladığını söyledi. İlk belirlemelere göre olumsuz bir durum tespit edilmediğini belirten Yerlikaya, "Korkma nedeniyle 2 sağlık çağrısı alınmıştır" ifadelerini kullandı.Belediye Başkanı: Büyük bir deprem olduHemşin Belediye Başkanı Halim Kazım Bekar, "Büyük bir deprem oldu. Herhangi bir olumsuz durum olup olmadığını araştırıyoruz. Şu ana kadar bize ulaşan bir şey olmadı" dedi.Rize'de büyük deprem olur mu?Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, sosyal medya hesabından Rize'deki deprem sonrası değerlendirmelerde bulundu. Ercan, Rize'nin güvenli bir il olduğuna dikkat çekerek büyük bir deprem beklemediğini söyledi. Ercan, şunları kaydetti:"Rize Çamlıhemşin’deki M4.8’lik deprem yerel, sıcak su üreten ikincil kırık üzerinde olmuştur. Ardından büyük bir deprem beklentisinde değilim. Rize en güvenli illerden biridir"Malatya'da da depremAfet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı saat 10.46'da merkez üssü Doğanşehir olan 4,9 büyüklüğünde deprem gerçekleştiğini duyurdu. Deprem, Adıyaman, Kahramanmaraş, Gaziantep ve Şanlıurfa'da da hissedildi.
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AFAD son dakika depremi duyurdu: Rize'de 4.7 büyüklüğünde deprem

12:11 15.11.2024 (güncellendi: 12:55 15.11.2024)
© AADeprem
Deprem - Sputnik Türkiye, 1920, 15.11.2024
© AA
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Türkiye'den son dakika deprem haberleri geliyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Rize'de 4.7 büyüklüğünde deprem meydana gediğini duyurdu. Saat 12.02'de gerçekleşen depremin derinliği 12.85 kilometre olarak ölçüldü. Sabah saatlerinde de Malatya'da 4.9 büyüklüğünde deprem gerçekleşti.
Türkiye'nin çeşitli illerinden son dakika deprem haberleri geliyor. Malatya'nın ardından bu kez de Rize sallandı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Rize Hemşin'de saat 12.02'de 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Depremin derinliği 12.85 kilometre olarak ölçüldü. Kandilli Rasathanesi, Rize'deki depremin büyüklüğünü 4.8 olarak duyurdu.
Deprem Artvin, Bayburt, Erzurum ve Trabzon’dan da hissedildi. AFAD'dan Rize depremiyle ilgili yapılan açıklamada, olumsuz bir durum tespit edilmediği ve saha tarama çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

Bakan Yerlikaya'dan açıklama

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Rize'deki deprem sonrası açıklamalarda bulundu. Bakan Yerlikaya, AFAD ve ilgili kurumların tüm ekiplerinin saha taramalarına derhal başladığını söyledi. İlk belirlemelere göre olumsuz bir durum tespit edilmediğini belirten Yerlikaya, "Korkma nedeniyle 2 sağlık çağrısı alınmıştır" ifadelerini kullandı.

Belediye Başkanı: Büyük bir deprem oldu

Hemşin Belediye Başkanı Halim Kazım Bekar, "Büyük bir deprem oldu. Herhangi bir olumsuz durum olup olmadığını araştırıyoruz. Şu ana kadar bize ulaşan bir şey olmadı" dedi.

Rize'de büyük deprem olur mu?

Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, sosyal medya hesabından Rize'deki deprem sonrası değerlendirmelerde bulundu. Ercan, Rize'nin güvenli bir il olduğuna dikkat çekerek büyük bir deprem beklemediğini söyledi. Ercan, şunları kaydetti:
"Rize Çamlıhemşin’deki M4.8’lik deprem yerel, sıcak su üreten ikincil kırık üzerinde olmuştur. Ardından büyük bir deprem beklentisinde değilim. Rize en güvenli illerden biridir"

Malatya'da da deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı saat 10.46'da merkez üssü Doğanşehir olan 4,9 büyüklüğünde deprem gerçekleştiğini duyurdu. Deprem, Adıyaman, Kahramanmaraş, Gaziantep ve Şanlıurfa'da da hissedildi.
Prof. Dr. Naci Görür - Sputnik Türkiye, 1920, 15.11.2024
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Malatya'daki deprem sonrası Prof. Dr. Naci Görür'den endişelendiren uyarı: 'Büyük deprem üretme potansiyeli var'
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