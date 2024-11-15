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SON DAKİKA | 2 yaşındaki bebek öldü: Annesi tarafından biberonuna tiner ve deterjan konularak zehirlendiği ortaya çıktı
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Son depremler. Deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu?
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AFAD duyurdu: Malatya'da 4.9 büyüklüğünde deprem
AFAD duyurdu: Malatya'da 4.9 büyüklüğünde deprem
Sputnik Türkiye
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) son dakika deprem açıklaması geldi. AFAD, Malatya'da 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı... 15.11.2024, Sputnik Türkiye
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6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır yıkıma Malatya'da son dakika deprem oldu. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Malatya'da 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin merkez üssü ise Doğanşehir ilçesi oldu. Saat 10.46'da gerçekleşen deprem, yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşti. Deprem Kahramanmaraş, Adıyaman, Kilis ve Gaziantep'ten de hissedildi.Kandilli Rasathanesi depremin büyüklüğünü 5.9 olarak duyurdu. Kandilli'nin son deprem listesine göre, Malatya depreminin derinliği 5 kilometre olarak ölçüldü.Ali Yerlikaya'dan Adıyaman, Gaziantep, Kilis'ten hissedilen depremle ilgili açıklamaİçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Malatya'daki depremin ardından açıklama yaptı. Bakan Yerlikata, "Malatya Doğanşehir’de 4.9 büyüklüğünde meydana gelen ve Kahramanmaraş, Adıyaman, Gaziantep, Kilis'te de hissedilen depremle ilgili olarak AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına derhal başlamıştır. İlk belirlemelere göre herhangi bir olumsuz durum bulunmamaktadır. Gelen ihbarlar değerlendirilmektedir" ifadelerini kullandı.Malatya Valisi'nden açıklamaMalatya Valisi Seddar Yavuz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla olumsuz bir durum olmadığını belirtti. AFAD da olumsuz bir durum tespit edilmediğini ancak saha çalışmalarının devam ettiğini duyurdu.Meydana gelen depremler anlık olarak Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesine yansıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241115/afad-son-depremi-duyurdu-kirikkale-gune-depremle-uyandi-1090420127.html
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AFAD duyurdu: Malatya'da 4.9 büyüklüğünde deprem

10:54 15.11.2024 (güncellendi: 11:22 15.11.2024)
© AADeprem
Deprem - Sputnik Türkiye, 1920, 15.11.2024
© AA
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Ayrıntılar geliyor
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) son dakika deprem açıklaması geldi. AFAD, Malatya'da 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Saat 10.46’da gerçekleşen depremin merkez üssü ise Doğanşehir ilçesi oldu. Deprem çevre illerden de hissedildi. İşte AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi...
6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır yıkıma Malatya'da son dakika deprem oldu. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Malatya'da 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Depremin merkez üssü ise Doğanşehir ilçesi oldu. Saat 10.46'da gerçekleşen deprem, yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşti. Deprem Kahramanmaraş, Adıyaman, Kilis ve Gaziantep'ten de hissedildi.
Kandilli Rasathanesi depremin büyüklüğünü 5.9 olarak duyurdu. Kandilli'nin son deprem listesine göre, Malatya depreminin derinliği 5 kilometre olarak ölçüldü.

Ali Yerlikaya'dan Adıyaman, Gaziantep, Kilis'ten hissedilen depremle ilgili açıklama

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Malatya'daki depremin ardından açıklama yaptı. Bakan Yerlikata, "Malatya Doğanşehir’de 4.9 büyüklüğünde meydana gelen ve Kahramanmaraş, Adıyaman, Gaziantep, Kilis'te de hissedilen depremle ilgili olarak AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına derhal başlamıştır. İlk belirlemelere göre herhangi bir olumsuz durum bulunmamaktadır. Gelen ihbarlar değerlendirilmektedir" ifadelerini kullandı.

Malatya Valisi'nden açıklama

Malatya Valisi Seddar Yavuz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla olumsuz bir durum olmadığını belirtti. AFAD da olumsuz bir durum tespit edilmediğini ancak saha çalışmalarının devam ettiğini duyurdu.
Meydana gelen depremler anlık olarak Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesine yansıyor.
Deprem - Sputnik Türkiye, 1920, 15.11.2024
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