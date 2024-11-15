https://anlatilaninotesi.com.tr/20241115/afad-duyurdu-malatyada-49-buyuklugunde-deprem-1090425344.html
AFAD duyurdu: Malatya'da 4.9 büyüklüğünde deprem
AFAD duyurdu: Malatya'da 4.9 büyüklüğünde deprem
Sputnik Türkiye
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) son dakika deprem açıklaması geldi. AFAD, Malatya'da 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı... 15.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-15T10:54+0300
2024-11-15T10:54+0300
2024-11-15T11:22+0300
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doğu anadolu fay hattı
kuzey anadolu fay hattı (kaf)
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6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır yıkıma Malatya'da son dakika deprem oldu. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Malatya'da 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin merkez üssü ise Doğanşehir ilçesi oldu. Saat 10.46'da gerçekleşen deprem, yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşti. Deprem Kahramanmaraş, Adıyaman, Kilis ve Gaziantep'ten de hissedildi.Kandilli Rasathanesi depremin büyüklüğünü 5.9 olarak duyurdu. Kandilli'nin son deprem listesine göre, Malatya depreminin derinliği 5 kilometre olarak ölçüldü.Ali Yerlikaya'dan Adıyaman, Gaziantep, Kilis'ten hissedilen depremle ilgili açıklamaİçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Malatya'daki depremin ardından açıklama yaptı. Bakan Yerlikata, "Malatya Doğanşehir’de 4.9 büyüklüğünde meydana gelen ve Kahramanmaraş, Adıyaman, Gaziantep, Kilis'te de hissedilen depremle ilgili olarak AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına derhal başlamıştır. İlk belirlemelere göre herhangi bir olumsuz durum bulunmamaktadır. Gelen ihbarlar değerlendirilmektedir" ifadelerini kullandı.Malatya Valisi'nden açıklamaMalatya Valisi Seddar Yavuz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla olumsuz bir durum olmadığını belirtti. AFAD da olumsuz bir durum tespit edilmediğini ancak saha çalışmalarının devam ettiğini duyurdu.Meydana gelen depremler anlık olarak Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesine yansıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241115/afad-son-depremi-duyurdu-kirikkale-gune-depremle-uyandi-1090420127.html
kuzey anadolu fay hattı (kaf)
malatya
gaziantep
kilis
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AFAD duyurdu: Malatya'da 4.9 büyüklüğünde deprem
10:54 15.11.2024 (güncellendi: 11:22 15.11.2024)
Ayrıntılar geliyor
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) son dakika deprem açıklaması geldi. AFAD, Malatya'da 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Saat 10.46’da gerçekleşen depremin merkez üssü ise Doğanşehir ilçesi oldu. Deprem çevre illerden de hissedildi. İşte AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi...
6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır yıkıma Malatya'da son dakika deprem oldu. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Malatya'da 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Depremin merkez üssü ise Doğanşehir ilçesi oldu. Saat 10.46'da gerçekleşen deprem, yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşti. Deprem Kahramanmaraş, Adıyaman, Kilis ve Gaziantep'ten de hissedildi.
Kandilli Rasathanesi depremin büyüklüğünü 5.9 olarak duyurdu. Kandilli'nin son deprem listesine göre, Malatya depreminin derinliği 5 kilometre olarak ölçüldü.
Ali Yerlikaya'dan Adıyaman, Gaziantep, Kilis'ten hissedilen depremle ilgili açıklama
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Malatya'daki depremin ardından açıklama yaptı. Bakan Yerlikata, "Malatya Doğanşehir’de 4.9 büyüklüğünde meydana gelen ve Kahramanmaraş, Adıyaman, Gaziantep, Kilis'te de hissedilen depremle ilgili olarak AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına derhal başlamıştır. İlk belirlemelere göre herhangi bir olumsuz durum bulunmamaktadır. Gelen ihbarlar değerlendirilmektedir" ifadelerini kullandı.
Malatya Valisi'nden açıklama
Malatya Valisi Seddar Yavuz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla olumsuz bir durum olmadığını belirtti. AFAD da olumsuz bir durum tespit edilmediğini ancak saha çalışmalarının devam ettiğini duyurdu.
Meydana gelen depremler anlık olarak Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesine yansıyor.