https://anlatilaninotesi.com.tr/20241115/afad-duyurdu-malatyada-49-buyuklugunde-deprem-1090425344.html

AFAD duyurdu: Malatya'da 4.9 büyüklüğünde deprem

AFAD duyurdu: Malatya'da 4.9 büyüklüğünde deprem

Sputnik Türkiye

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) son dakika deprem açıklaması geldi. AFAD, Malatya'da 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı... 15.11.2024, Sputnik Türkiye

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2024-11-15T10:54+0300

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6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır yıkıma Malatya'da son dakika deprem oldu. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Malatya'da 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin merkez üssü ise Doğanşehir ilçesi oldu. Saat 10.46'da gerçekleşen deprem, yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşti. Deprem Kahramanmaraş, Adıyaman, Kilis ve Gaziantep'ten de hissedildi.Kandilli Rasathanesi depremin büyüklüğünü 5.9 olarak duyurdu. Kandilli'nin son deprem listesine göre, Malatya depreminin derinliği 5 kilometre olarak ölçüldü.Ali Yerlikaya'dan Adıyaman, Gaziantep, Kilis'ten hissedilen depremle ilgili açıklamaİçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Malatya'daki depremin ardından açıklama yaptı. Bakan Yerlikata, "Malatya Doğanşehir’de 4.9 büyüklüğünde meydana gelen ve Kahramanmaraş, Adıyaman, Gaziantep, Kilis'te de hissedilen depremle ilgili olarak AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına derhal başlamıştır. İlk belirlemelere göre herhangi bir olumsuz durum bulunmamaktadır. Gelen ihbarlar değerlendirilmektedir" ifadelerini kullandı.Malatya Valisi'nden açıklamaMalatya Valisi Seddar Yavuz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla olumsuz bir durum olmadığını belirtti. AFAD da olumsuz bir durum tespit edilmediğini ancak saha çalışmalarının devam ettiğini duyurdu.Meydana gelen depremler anlık olarak Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesine yansıyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241115/afad-son-depremi-duyurdu-kirikkale-gune-depremle-uyandi-1090420127.html

kuzey anadolu fay hattı (kaf)

malatya

gaziantep

kilis

adıyaman

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