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Tarım ve Orman Bakanlığı yine ifşa etti: Kıymada kanatlı eti tespit edilen yerler yeni liste ile açıklandı
Tarım ve Orman Bakanlığı yine ifşa etti: Kıymada kanatlı eti tespit edilen yerler yeni liste ile açıklandı
Sputnik Türkiye
Tarım ve Orman Bakanlığı’nın denetimleri sonucu, sağlığa zararlı içeriklerle taklit ve tağşiş yaptığı belirlenen et, kıyma ve sucuk markaları ifşa edildi... 14.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-14T09:36+0300
2024-11-14T09:56+0300
ekonomi
tarım ve orman bakanlığı
ifşa
ifşaat
ifşaatçı
et
et
et
kıyma
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Tarım ve Orman Bakanlığı, vatandaşların sağlıklı gıdaya erişimini sağlamak amacıyla yaptığı denetimlerde, taklit ve tağşiş ürünleri düzenli olarak ifşa etmeye devam ediyor. Bakanlığın son denetim sonuçlarına göre, dana kıyma gibi ürünlerde kanatlı eti kullanılarak tüketici sağlığının tehlikeye atıldığı ortaya çıktı. İfşa listesine eklenen yeni markalar, gıda güvenliği konusunda tedbir almanın önemini bir kez daha gözler önüne serdi.Kanatlı eti katkılı kıyma ürünleri listedeSon testlerde, dana kıyma ürünlerinde kanatlı etinin yer aldığı belirlendi. Bu tür katkıların etiketlerde belirtilmemesi tüketiciyi yanıltarak halk sağlığına zarar veriyor. Tarım ve Orman Bakanlığı yetkilileri, bu ürünlerin güvenilir olmadığını ve tüketicilerin güncellenen listeyi düzenli olarak takip etmelerini öneriyor.Denetimler her gün güncelleniyorGıda denetimlerinin sıkılaştırıldığını belirten Bakanlık, her gün yenilenen ifşa listesi ile vatandaşlara güvenilir gıdaya erişim sağlamayı hedefliyor. Listeye eklenen yeni ürünler arasında sucuk, kıyma ve et ürünlerinde yapılan taklit ve tağşişler bulunuyor. Vatandaşların, tükettikleri et ve et ürünlerinde sağlık riski taşımamak adına ifşa listesindeki markaları kontrol etmesi önem taşıyor.Uygunsuz ürünlerin tam listesi bakanlık sitesindeSağlık için tehdit oluşturan markalar ve ürünlerin tam listesi, Tarım ve Orman Bakanlığı’nın resmi internet sitesinde yer alıyor. Bu listede, taklit ve tağşiş ürünlerin yanı sıra birçok kategoriye ait güncel denetim sonuçları da bulunmakta.Bu markaların isimlerinin ise Pozcu kasabı-Hali̇t Ceylan, İstanbul Et ve Şarküteri̇-Hali̇de Tahta, Yensel Et ve Et ürünleri̇ Gıda Hayvancılık Sanayi̇ ve Ti̇caret LTD. ŞTİ., Çi̇mörsan İnşaat Gıda Tarım Turi̇zm Madenci̇li̇k Otomoti̇v SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ. olduğu görüldü.Gıda güvenliğine yönelik yapılan bu ifşalar, tüketicilerin sağlıklı ve güvenilir ürünlere ulaşmalarını amaçlıyor. Tarım ve Orman Bakanlığı yetkilileri, vatandaşların bu ifşa listesini takip ederek güvenli ürün tercihi yapmalarını öneriyor.
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Tarım ve Orman Bakanlığı yine ifşa etti: Kıymada kanatlı eti tespit edilen yerler yeni liste ile açıklandı

09:36 14.11.2024 (güncellendi: 09:56 14.11.2024)
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Tarım ve Orman Bakanlığı’nın denetimleri sonucu, sağlığa zararlı içeriklerle taklit ve tağşiş yaptığı belirlenen et, kıyma ve sucuk markaları ifşa edildi. Güncellenen listede, dana kıyma ürünlerinde kanatlı eti karışımı tespit edilen markalar dikkat çekti. İşte herkesi yakından ilgilendiren yeni ifşa listesi…
Tarım ve Orman Bakanlığı, vatandaşların sağlıklı gıdaya erişimini sağlamak amacıyla yaptığı denetimlerde, taklit ve tağşiş ürünleri düzenli olarak ifşa etmeye devam ediyor. Bakanlığın son denetim sonuçlarına göre, dana kıyma gibi ürünlerde kanatlı eti kullanılarak tüketici sağlığının tehlikeye atıldığı ortaya çıktı. İfşa listesine eklenen yeni markalar, gıda güvenliği konusunda tedbir almanın önemini bir kez daha gözler önüne serdi.

Kanatlı eti katkılı kıyma ürünleri listede

Son testlerde, dana kıyma ürünlerinde kanatlı etinin yer aldığı belirlendi. Bu tür katkıların etiketlerde belirtilmemesi tüketiciyi yanıltarak halk sağlığına zarar veriyor. Tarım ve Orman Bakanlığı yetkilileri, bu ürünlerin güvenilir olmadığını ve tüketicilerin güncellenen listeyi düzenli olarak takip etmelerini öneriyor.

Denetimler her gün güncelleniyor

Gıda denetimlerinin sıkılaştırıldığını belirten Bakanlık, her gün yenilenen ifşa listesi ile vatandaşlara güvenilir gıdaya erişim sağlamayı hedefliyor. Listeye eklenen yeni ürünler arasında sucuk, kıyma ve et ürünlerinde yapılan taklit ve tağşişler bulunuyor. Vatandaşların, tükettikleri et ve et ürünlerinde sağlık riski taşımamak adına ifşa listesindeki markaları kontrol etmesi önem taşıyor.

Uygunsuz ürünlerin tam listesi bakanlık sitesinde

Tarım ve Orman Bakanlığı - Sputnik Türkiye
Tarım ve Orman Bakanlığı - Sputnik Türkiye
Sağlık için tehdit oluşturan markalar ve ürünlerin tam listesi, Tarım ve Orman Bakanlığı’nın resmi internet sitesinde yer alıyor. Bu listede, taklit ve tağşiş ürünlerin yanı sıra birçok kategoriye ait güncel denetim sonuçları da bulunmakta.
Bu markaların isimlerinin ise Pozcu kasabı-Hali̇t Ceylan, İstanbul Et ve Şarküteri̇-Hali̇de Tahta, Yensel Et ve Et ürünleri̇ Gıda Hayvancılık Sanayi̇ ve Ti̇caret LTD. ŞTİ., Çi̇mörsan İnşaat Gıda Tarım Turi̇zm Madenci̇li̇k Otomoti̇v SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ. olduğu görüldü.
Gıda güvenliğine yönelik yapılan bu ifşalar, tüketicilerin sağlıklı ve güvenilir ürünlere ulaşmalarını amaçlıyor. Tarım ve Orman Bakanlığı yetkilileri, vatandaşların bu ifşa listesini takip ederek güvenli ürün tercihi yapmalarını öneriyor.
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