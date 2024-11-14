https://anlatilaninotesi.com.tr/20241114/memur-ve-emekli-ocak-zammi-icin-4-senaryo-en-dusuk-maas-ne-kadar-olacak-1090372000.html
Memur ve emekli Ocak zammı için 4 senaryo: En düşük maaş ne kadar olacak?
Memur ve emekli Ocak zammı için 4 senaryo: En düşük maaş ne kadar olacak?
Sputnik Türkiye
Ocak 2024’te milyonlarca memur ve emekli için yapılacak zam merakla beklenirken, yıl sonu enflasyon tahminleri yeni maaş oranlarını şekillendiriyor. 4 farklı... 14.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-14T07:58+0300
2024-11-14T07:58+0300
2024-11-14T07:58+0300
ekonomi
maaş
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Merkez Bankası’nın yıl sonu enflasyon hedefini yüzde 38’den yüzde 44’e yükseltmesinin ardından, memur ve emekli maaş zammı beklentileri de arttı. TÜİK tarafından açıklanan Ekim 2024 enflasyon verisi yıllık yüzde 48,58, aylık ise yüzde 2.88 olarak gerçekleşti. Bu durumda, Ocak ayında yapılacak zam oranı için Kasım ve Aralık ayı enflasyon verileri kritik öneme sahip olacak.4 farklı senaryoya göre zam oranlarıSosyal Güvenlik Müşaviri Emin Yılmaz, Ocak ayında yapılacak zam oranını belirleyecek dört farklı senaryo ortaya koydu. Kasım ve Aralık ayı enflasyon oranlarına göre memur ve memur emeklisinin alacağı zam oranları şöyle:Bu senaryolara göre en düşük memur maaşı ve emekli maaşının Ocak 2024 itibarıyla belirgin artışlar göstereceği tahmin ediliyor.En düşük memur maaşı ve emekli maaşı tahminleriTemmuz 2024 itibarıyla en düşük memur maaşı 39 bin 177 TL, en düşük memur emeklisi maaşı ise 17 bin 587 TL seviyesindeydi. Yılmaz’a göre, yıl sonunda enflasyonun yüzde 48.28 seviyesine ulaşması halinde en düşük memur maaşı 44 bin 446 TL’ye, memur emeklisinin en düşük maaşı ise 19 bin 952 TL’ye yükselebilir. Ancak bu rakamlar, resmi açıklama yapılana kadar tahmin olarak değerlendiriliyor.Refah payı ve ek zam i̇htimaliSSK ve Bağkur emeklilerinin zam oranı doğrudan enflasyon farkına göre yapılırken, memur ve memur emeklilerinde toplu sözleşme ve enflasyon farkı hesaplanarak zam uygulanıyor. Refah payı ile bu farkın giderilmesi ve tüm emekliler arasında eşit zam yapılması gündeme gelebilir. Bu tür bir uygulama için ise kanuni düzenleme gerekliliği bulunuyor.Yeni zam oranlarıyla birlikte en düşük memur ve emekli maaşlarının Ocak 2024’te ne kadar olacağı, yapılacak yasal düzenlemelere göre netleşecek.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241114/son-dakika-meteorolojiden-kritik-uyari-cok-kuvvetli-saganak-kar-ve-firtina-tum-ulkeyi-saracak-1090370576.html
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Memur ve emekli Ocak zammı için 4 senaryo: En düşük maaş ne kadar olacak?
Ocak 2024’te milyonlarca memur ve emekli için yapılacak zam merakla beklenirken, yıl sonu enflasyon tahminleri yeni maaş oranlarını şekillendiriyor. 4 farklı senaryoya göre memur ve emekli maaşlarında yüzde 10,77’den yüzde 14,56’ya kadar değişen zam oranları gündemde. İşte beklenen zam oranları ve maaş tahminleri…
Merkez Bankası’nın yıl sonu enflasyon hedefini yüzde 38’den yüzde 44’e yükseltmesinin ardından, memur ve emekli maaş zammı beklentileri de arttı. TÜİK tarafından açıklanan Ekim 2024 enflasyon verisi yıllık yüzde 48,58, aylık ise yüzde 2.88 olarak gerçekleşti. Bu durumda, Ocak ayında yapılacak zam oranı için Kasım ve Aralık ayı enflasyon verileri kritik öneme sahip olacak.
4 farklı senaryoya göre zam oranları
Sosyal Güvenlik Müşaviri Emin Yılmaz, Ocak ayında yapılacak zam oranını belirleyecek dört farklı senaryo ortaya koydu. Kasım ve Aralık ayı enflasyon oranlarına göre memur ve memur emeklisinin alacağı zam oranları şöyle:
1.Enflasyon
yüzde 1
çıkarsa zam oranı: yüzde 10.77
2.Enflasyon
yüzde 2
çıkarsa zam oranı: yüzde 12.35
3.Enflasyon
yüzde 2.5
çıkarsa zam oranı: yüzde 13.45
4.Enflasyon
yüzde 3
çıkarsa zam oranı: yüzde 14.56
Bu senaryolara göre en düşük memur maaşı ve emekli maaşının Ocak 2024 itibarıyla belirgin artışlar göstereceği tahmin ediliyor.
En düşük memur maaşı ve emekli maaşı tahminleri
Temmuz 2024 itibarıyla en düşük memur maaşı 39 bin 177 TL, en düşük memur emeklisi maaşı ise 17 bin 587 TL seviyesindeydi. Yılmaz’a göre, yıl sonunda enflasyonun yüzde 48.28 seviyesine ulaşması halinde en düşük memur maaşı 44 bin 446 TL’ye, memur emeklisinin en düşük maaşı ise 19 bin 952 TL’ye yükselebilir. Ancak bu rakamlar, resmi açıklama yapılana kadar tahmin olarak değerlendiriliyor.
Refah payı ve ek zam i̇htimali
SSK ve Bağkur emeklilerinin zam oranı doğrudan enflasyon farkına göre yapılırken, memur ve memur emeklilerinde toplu sözleşme ve enflasyon farkı hesaplanarak zam uygulanıyor. Refah payı ile bu farkın giderilmesi ve tüm emekliler arasında eşit zam yapılması gündeme gelebilir. Bu tür bir uygulama için ise kanuni düzenleme gerekliliği bulunuyor.
Yeni zam oranlarıyla birlikte en düşük memur ve emekli maaşlarının Ocak 2024’te ne kadar olacağı, yapılacak yasal düzenlemelere göre netleşecek.