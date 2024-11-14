https://anlatilaninotesi.com.tr/20241114/putinin-ozel-temsilcisi-lavrentyev-suriyedeki-ukraynali-askeri-istihbaratcilari-imha-edecegiz-1090389926.html

Putin'in Özel Temsilcisi Lavrentyev: Suriye'deki Ukraynalı askeri istihbaratçıları imha edeceğiz

Putin'in Özel Temsilcisi Lavrentyev: Suriye'deki Ukraynalı askeri istihbaratçıları imha edeceğiz

Sputnik Türkiye

Ukrayna askeri istihbaratı ile Suriye'deki terörist gruplar arasında işbirliğine dikkat çeken Lavrentyev, Kiev'in bu adımlarının yanıtsız bırakılmayacağı... 14.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-14T13:44+0300

2024-11-14T13:44+0300

2024-11-14T13:44+0300

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aleksandr lavrentyev

suriye

idlib

idlib gerginliği azaltma bölgesi

heyet tahrir şam

heyet tahrir şam (htş)

hayat tahrir eş-şam/nusra

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Suriye Özel Temsilcisi Aleksandr Lavrentyev, Suriye'de terör örgütleriyle birlikte hareket eden Ukrayna Savunma Bakanlığı Özel İstihbarat Dairesi üyelerinin imha edileceğini vurguladı.İdlib'deki teröristleri silahlandıran Ukraynalı askeri istihbaratçıların eylemlerine tepki gösteren Lavrentyev, "Suriye topraklarında bulunan tüm bu şahıslar, terör destekçileri olarak izlenecek ve imha edilecek, buna eminim. BM tarafından da terör örgütü kabul edilen Heyet Tahrir Şam (HTŞ) militanlarına yardım eden ve silah temin edenlere gereken sert tepkinin verilmesi gerektiğini düşünüyorum" dedi.Rus birliklerin Suriye'deki faaliyetlerine devam ettiğine dikkat çeken Lavrentyev, Ukraynalı askeri istihbaratçıların eylemlerinin karşılıksız bırakılmayacağının ve Rus güçlerin ilgili önlemleri alarak sert bir yanıt vereceğinin altını çizdi.Eylül ayında Ukraynalı istihbaratçıların Suriye'deki terörist gruplarla Rus askerlere karşı İHA saldırıları düzenlediği ortaya çıkmıştı.Budanov, HTŞ lideriyle görüşmüştüSuriye'de yayın yapan Al Vatan gazetesi, İdlib'deki muhalefet kaynaklarına dayandırdığı haberinde, Ukrayna Savunma Bakanlığı Ana İstihbarat Dairesi (GRU) Başkanı Kirill Budanov'un İdlib gerilimi azaltma bölgesindeki teröristleri Rusya'yla çatışmalara çekebilmek için HTŞ elebaşı Ebu Muhammed Culani'yle sürekli irtibat halinde olduğunu yazmıştı.Rusya'nın tepkisiRusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna istihbarat temsilcilerinin Suriye'deki İdlib gerilimi azaltma bölgesinde bulunduğunu ve yeni alçak saldırılar için militanları yanına çektiğini söylemişti.Kiev'in Rusya topraklarında gerçekleştirmeyi planladığı alçak terör eylemleri için HTŞ militanlarını elemanlamaya çalıştığını aktaran Lavrov, "Ukrayna istihbaratı diğer bölgelerle ilgileniyor. Şimdiden gözlerini daha güneye, Afrika kıtasındaki Sahra-Sahel bölgesine çevirdiklerini unutmayalım. Söz konusu bölgede, yanlarına çektikleri aşırılık yanlılarıyla birlikte, birçok ülkenin silahlı kuvvetlerine terör saldırıları düzenliyorlar" demişti.Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova da, söz konusu habere ilişkin olarak, Kiev rejiminin uzun süredir desteklediği teröristlerle kurduğu temasların Rusya’ya karşı terör saldırılarında ‘yabancı bayrak’ kullanımı taktiğine uygun olduğunu belirtmişti.Zaharova, sorunun daha da büyük olduğuna dikkat çekerek Kiev’in, Washington ve Londra'nın geleneksel olarak arkasında olduğu yeni bir uluslararası terör örgütüne dönüştüğünün altını çizmişti.

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rusya, vladimir putin, aleksandr lavrentyev, suriye, idlib, idlib gerginliği azaltma bölgesi, heyet tahrir şam, heyet tahrir şam (htş), hayat tahrir eş-şam/nusra, ukrayna, ukrayna savunma bakanlığı, ukrayna savunma bakanlığı askeri istihbarat dairesi (gur), ukrayna savunma bakanlığı askeri istihbarat dairesi (gur) başkanı kirill budanov