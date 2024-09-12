Lavrov: Ukrayna, İdlib'deki teröristleri yanına çekiyor
12:12 12.09.2024 (güncellendi: 12:32 12.09.2024)
© Sputnik / Алексей МайшевRusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov
© Sputnik / Алексей Майшев
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Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'dan Kiev'in Suriye'deki teröristlerle işbirliğine ilişkin haber hakkında bir değerlendirme geldi.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna istihbarat temsilcilerinin Suriye'deki İdlib gerilimi azaltma bölgesinde bulunduğunu ve yeni alçak saldırılar için militanları yanına çektiğini belirtti.
Aydınlık gazetesinin Kiev rejiminin İdlib'i işgal eden Heyet-i Tahrir Şam (HTŞ, eski adı El Nusra Cephesi) teröristleriyle temaslarını yazdığı haberi değerlendiren Lavrov, Ukrayna istihbarat temsilcilerinin İdlib gerilimi azaltma bölgesinde bulunduğunu gösteren bilgilere sahip olduklarını ifade etti.
Kiev'in Rusya topraklarında gerçekleştirmeyi planladığı alçak terör eylemleri için HTŞ militanlarını elemanlamaya çalıştığını aktaran Lavrov, "Ukrayna istihbaratı diğer bölgelerle ilgileniyor. Şimdiden gözlerini daha güneye, Afrika kıtasındaki Sahra-Sahel bölgesine çevirdiklerini unutmayalım. Söz konusu bölgede, yanlarına çektikleri aşırılık yanlılarıyla birlikte, birçok ülkenin silahlı kuvvetlerine terör saldırıları düzenliyorlar" dedi.
Aydınlık gazetesi, Suriye’deki Rus askerlerine gizli operasyonlar yürütmek üzere PKK/PYD ile işbirliği yaptığı ortaya çıkan Kiev yönetiminin, İdlib’i işgal eden HTŞ teröristleri ile irtibat kurarak bazı radikal Çeçen ve Gürcü teröristlerin serbest bırakılmasını istediğini yazmıştı.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, söz konusu habere ilişkin olarak, Kiev rejiminin uzun süredir desteklediği teröristlerle kurduğu temasların Rusya’ya karşı terör saldırılarında ‘yabancı bayrak’ kullanımı taktiğine uygun olduğunu belirtmişti.
Zaharova, sorunun daha da büyük olduğuna dikkat çekerek Kiev’in, Washington ve Londra'nın geleneksel olarak arkasında olduğu yeni bir uluslararası terör örgütüne dönüştüğünün altını çizmişti.
Aydınlık gazetesinin Kiev rejiminin İdlib'i işgal eden Heyet-i Tahrir Şam (HTŞ, eski adı El Nusra Cephesi) teröristleriyle temaslarını yazdığı haberi değerlendiren Lavrov, Ukrayna istihbarat temsilcilerinin İdlib gerilimi azaltma bölgesinde bulunduğunu gösteren bilgilere sahip olduklarını ifade etti.
Kiev'in Rusya topraklarında gerçekleştirmeyi planladığı alçak terör eylemleri için HTŞ militanlarını elemanlamaya çalıştığını aktaran Lavrov, "Ukrayna istihbaratı diğer bölgelerle ilgileniyor. Şimdiden gözlerini daha güneye, Afrika kıtasındaki Sahra-Sahel bölgesine çevirdiklerini unutmayalım. Söz konusu bölgede, yanlarına çektikleri aşırılık yanlılarıyla birlikte, birçok ülkenin silahlı kuvvetlerine terör saldırıları düzenliyorlar" dedi.
Aydınlık gazetesi, Suriye’deki Rus askerlerine gizli operasyonlar yürütmek üzere PKK/PYD ile işbirliği yaptığı ortaya çıkan Kiev yönetiminin, İdlib’i işgal eden HTŞ teröristleri ile irtibat kurarak bazı radikal Çeçen ve Gürcü teröristlerin serbest bırakılmasını istediğini yazmıştı.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, söz konusu habere ilişkin olarak, Kiev rejiminin uzun süredir desteklediği teröristlerle kurduğu temasların Rusya’ya karşı terör saldırılarında ‘yabancı bayrak’ kullanımı taktiğine uygun olduğunu belirtmişti.
Zaharova, sorunun daha da büyük olduğuna dikkat çekerek Kiev’in, Washington ve Londra'nın geleneksel olarak arkasında olduğu yeni bir uluslararası terör örgütüne dönüştüğünün altını çizmişti.
'Batı, Rus topraklarının vurulmasına izin verme kararını uzun süre önce aldı'
Lavrov, Batılı ülkelerin Rusya topraklarındaki hedeflerin Ukrayna ordusu tarafından uzun menzilli silahlarla vurulmasına yönelik kısıtlamaları kaldırma kararını uzun süre önce aldığını ve şu anda bunu kamuoyuna 'güzel' bir şekilde sunmaya çalıştığını belirtti.
Batı'nın Rusya'ya karşı yürütülen bu savaşı 'varoluş savaşı' olarak adlandırdığını bildiklerini kaydeden Lavrov, bunun amacının Rusya'ya stratejik yenilgi yaşatmak olduğunun altını çizdi.
Batı'nın Rusya'ya karşı yürütülen bu savaşı 'varoluş savaşı' olarak adlandırdığını bildiklerini kaydeden Lavrov, bunun amacının Rusya'ya stratejik yenilgi yaşatmak olduğunun altını çizdi.