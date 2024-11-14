Rus uzmandan uyarı: 'ABD'nin Polonya'daki yeni füze savunma üssü, Rusya için nükleer tehdit oluşturabilir'
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ABD'nin Polonya'daki yeni füze savunma üssündeki Mk 41 VLS füzelerine ait dikey fırlatma sistemlerinin, nükleer savaş başlıklı Tomahawk seyir füzelerini fırlatma imkanı sunduğunu belirten Rus uzman Korotçenko, bunun Rusya için nükleer tehdit oluşturabileceği uyarısında bulundu.
Rus Natsionalnaya Oborona (Ulusal Savunma) dergisinin Genel Yayın Yönetmeni İgor Korotçenko, Sputnik'e verdiği demeçte Polonya'nın kuzeyinde dün göreve başlayan yeni füze savunma üssünün Rusya için oluşturduğu tehdide dikkat çekti.
ABD'nin Aegis Ashore füze savunma sistemiyle donattığı askeri üssünden nükleer savaş başlıklı Tomahawk seyir füzelerinin de ateşlenebileceğini kaydeden Korotçenko, Rusya'nın, NATO'yla doğrudan askeri çatışma durumunda söz konusu üssü öncelikli hedef olarak imha etme olasılığını gözden geçirmesi gerektiğini söyledi.
Yeni füze savunma üssünün, olası bir askeri çatışmada ABD'nin Rus kıtalararası balistik füzelerine müdahale etme yeteneğinin artması anlamına geldiğini söyleyen Korotçenko, üsten Mk 41 VLS füzesi yerine Tomahawk füzesi fırlatıldığını teknik keşif araçlarıyla önceden tespit etmenin sorunlu olduğunu, bunun için üsteki istihbarat kaynaklarına ihtiyaç olduğunu ve bunun her zaman mümkün olmadığını vurguladı.
Korotçenko, "Rusya'nın NATO'yla gerçek bir çatışma koşullarında Polonya'daki üssü imha etme olasılığı da dahil askeri alandaki bazı planlarını gözden geçirmesi ve düzeltmesi gerektiği aşikardır" diye ekledi.
Amerikan füze savunma üssü, AN/SPY-1 radarı, Mk 41 VLS fırlatma rampaları ve SM-3 (Standart Missile-3) anti-balistik füzelerinden oluşuyor.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD'nin Polonya'da kurduğu ve Aegis Ashore füze savunma sistemiyle donattığı savunma kalkanının Rusya için tehdit oluşturduğunu ve Rusya'nın askeri potansiyelini dizginleme girişimi olduğunu söylemişti.
Peskov, "Bu, bizim askeri potansiyelimizi dizginleme girişiminden başka bir şey değil. Elbette bu, paritenin sağlanması için ilgili önlemlerin alınmasına yol açacak" demişti.
Aegis Ashore füze savunma sistemi, Polonya'nın kuzeyindeki Redzikowo şehrinde konuşlandırıldı.
NATO müttefiklerine ait 'füze kalkanının', Avrupa'daki halkları, toprakları ve orduları balistik füze saldırılarından korumak üzere tasarlandığı belirtiliyor.
ABD'nin Aegis Ashore füze savunma sistemiyle donattığı askeri üssünden nükleer savaş başlıklı Tomahawk seyir füzelerinin de ateşlenebileceğini kaydeden Korotçenko, Rusya'nın, NATO'yla doğrudan askeri çatışma durumunda söz konusu üssü öncelikli hedef olarak imha etme olasılığını gözden geçirmesi gerektiğini söyledi.
Yeni füze savunma üssünün, olası bir askeri çatışmada ABD'nin Rus kıtalararası balistik füzelerine müdahale etme yeteneğinin artması anlamına geldiğini söyleyen Korotçenko, üsten Mk 41 VLS füzesi yerine Tomahawk füzesi fırlatıldığını teknik keşif araçlarıyla önceden tespit etmenin sorunlu olduğunu, bunun için üsteki istihbarat kaynaklarına ihtiyaç olduğunu ve bunun her zaman mümkün olmadığını vurguladı.
Korotçenko, "Rusya'nın NATO'yla gerçek bir çatışma koşullarında Polonya'daki üssü imha etme olasılığı da dahil askeri alandaki bazı planlarını gözden geçirmesi ve düzeltmesi gerektiği aşikardır" diye ekledi.
Amerikan füze savunma üssü, AN/SPY-1 radarı, Mk 41 VLS fırlatma rampaları ve SM-3 (Standart Missile-3) anti-balistik füzelerinden oluşuyor.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD'nin Polonya'da kurduğu ve Aegis Ashore füze savunma sistemiyle donattığı savunma kalkanının Rusya için tehdit oluşturduğunu ve Rusya'nın askeri potansiyelini dizginleme girişimi olduğunu söylemişti.
Peskov, "Bu, bizim askeri potansiyelimizi dizginleme girişiminden başka bir şey değil. Elbette bu, paritenin sağlanması için ilgili önlemlerin alınmasına yol açacak" demişti.
Aegis Ashore füze savunma sistemi, Polonya'nın kuzeyindeki Redzikowo şehrinde konuşlandırıldı.
NATO müttefiklerine ait 'füze kalkanının', Avrupa'daki halkları, toprakları ve orduları balistik füze saldırılarından korumak üzere tasarlandığı belirtiliyor.