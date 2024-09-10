https://anlatilaninotesi.com.tr/20240910/zaharova-moskovaya-iha-saldirisini-degerlendirdi-kievin-sahadaki-konumu-zayifliyor-1087852983.html

Zaharova, Moskova’ya İHA saldırısını değerlendirdi: ‘Kiev’in sahadaki konumu zayıflıyor’

Zaharova, Moskova’ya İHA saldırısını değerlendirdi: ‘Kiev’in sahadaki konumu zayıflıyor’

Sputnik Türkiye

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Ukraynalı silahlı oluşumların Rus ordusu karşısındaki konumu zayıfladıkça Kiev rejiminin terör faaliyetlerine... 10.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-10T11:04+0300

2024-09-10T11:04+0300

2024-09-10T11:07+0300

ukrayna krizi

rusya

rusya dışişleri bakanlığı

mariya zaharova

moskova

ukrayna

ukrayna ordusu

insansız hava aracı (iha)

iha

sivil can kaybı

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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Rus medyasına açıklamasında, Ukrayna ordusunun geçen gece Moskova Bölgesi’nin Ramenskoye ilçesine düzenlediği ve sivil can kaybının yaşandığı İHA saldırısını değerlendirdi.Zaharova, “Yoğun para ve silah yardımlarına rağmen Kiev rejiminin ‘sahadaki’ konumu zayıfladıkça bu tür canavarca intikama, ama aslında suç teşkil eden terör faaliyetlere başvurma istekleri o kadar çok büyük olacak” ifadesini kullandı.Ramenskoye’de saldırıya uğrayan vatandaşlara desteğini dile getiren Zaharova, Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın olayla ilgili resmi açıklama yapacağını ve uluslararası kuruluşlarla ilgili çalışmaların yapılacağını söyledi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240910/ukraynanin-iha-teroru-devam-ediyor-moskova-bolgesinde-bir-kadin-oldu-1087845151.html

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Sputnik Türkiye

rusya, rusya dışişleri bakanlığı, mariya zaharova, moskova, ukrayna, ukrayna ordusu, insansız hava aracı (iha), iha, sivil can kaybı