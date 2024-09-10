https://anlatilaninotesi.com.tr/20240910/zaharova-moskovaya-iha-saldirisini-degerlendirdi-kievin-sahadaki-konumu-zayifliyor-1087852983.html
Zaharova, Moskova’ya İHA saldırısını değerlendirdi: ‘Kiev’in sahadaki konumu zayıflıyor’
Zaharova, Moskova’ya İHA saldırısını değerlendirdi: ‘Kiev’in sahadaki konumu zayıflıyor’
Sputnik Türkiye
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Ukraynalı silahlı oluşumların Rus ordusu karşısındaki konumu zayıfladıkça Kiev rejiminin terör faaliyetlerine... 10.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-10T11:04+0300
2024-09-10T11:04+0300
2024-09-10T11:07+0300
ukrayna krizi
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mariya zaharova
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ukrayna
ukrayna ordusu
insansız hava aracı (iha)
iha
sivil can kaybı
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Rus medyasına açıklamasında, Ukrayna ordusunun geçen gece Moskova Bölgesi’nin Ramenskoye ilçesine düzenlediği ve sivil can kaybının yaşandığı İHA saldırısını değerlendirdi.Zaharova, “Yoğun para ve silah yardımlarına rağmen Kiev rejiminin ‘sahadaki’ konumu zayıfladıkça bu tür canavarca intikama, ama aslında suç teşkil eden terör faaliyetlere başvurma istekleri o kadar çok büyük olacak” ifadesini kullandı.Ramenskoye’de saldırıya uğrayan vatandaşlara desteğini dile getiren Zaharova, Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın olayla ilgili resmi açıklama yapacağını ve uluslararası kuruluşlarla ilgili çalışmaların yapılacağını söyledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240910/ukraynanin-iha-teroru-devam-ediyor-moskova-bolgesinde-bir-kadin-oldu-1087845151.html
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rusya, rusya dışişleri bakanlığı, mariya zaharova, moskova, ukrayna, ukrayna ordusu, insansız hava aracı (iha), iha, sivil can kaybı
rusya, rusya dışişleri bakanlığı, mariya zaharova, moskova, ukrayna, ukrayna ordusu, insansız hava aracı (iha), iha, sivil can kaybı
Zaharova, Moskova’ya İHA saldırısını değerlendirdi: ‘Kiev’in sahadaki konumu zayıflıyor’
11:04 10.09.2024 (güncellendi: 11:07 10.09.2024)
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Ukraynalı silahlı oluşumların Rus ordusu karşısındaki konumu zayıfladıkça Kiev rejiminin terör faaliyetlerine başvurma isteğinin arttığını belirtti.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Rus medyasına açıklamasında, Ukrayna ordusunun geçen gece Moskova Bölgesi’nin Ramenskoye ilçesine düzenlediği ve sivil can kaybının yaşandığı İHA saldırısını değerlendirdi.
Zaharova, “Yoğun para ve silah yardımlarına rağmen Kiev rejiminin ‘sahadaki’ konumu zayıfladıkça bu tür canavarca intikama, ama aslında suç teşkil eden terör faaliyetlere başvurma istekleri o kadar çok büyük olacak” ifadesini kullandı.
Ramenskoye’de saldırıya uğrayan vatandaşlara desteğini dile getiren Zaharova, Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın olayla ilgili resmi açıklama yapacağını ve uluslararası kuruluşlarla ilgili çalışmaların yapılacağını söyledi.