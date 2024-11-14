https://anlatilaninotesi.com.tr/20241114/son-dakika-meteorolojiden-kritik-uyari-cok-kuvvetli-saganak-kar-ve-firtina-tum-ulkeyi-saracak-1090370576.html
Son dakika Meteoroloji'den kritik uyarı: Çok kuvvetli sağanak, kar ve fırtına tüm ülkeyi saracak
Son dakika Meteoroloji'den kritik uyarı: Çok kuvvetli sağanak, kar ve fırtına tüm ülkeyi saracak
Sputnik Türkiye
Meteoroloji’den gelen son dakika hava durumu raporuna göre, Türkiye'nin batısında kuvvetli sağanak yağış etkili olacak. İstanbul, İzmir, Balıkesir ve Bursa... 14.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-14T07:23+0300
2024-11-14T07:23+0300
2024-11-14T07:23+0300
meteoroloji
meteoroloji genel müdürlüğü
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan hava durumu tahminine göre, ülkemizin batı kesimlerinde yoğun bulutlanma ve yer yer kuvvetli sağanak yağışlar bekleniyor. Özellikle Marmara Bölgesi, Kıyı Ege, Batı Karadeniz ile Eskişehir ve Ankara'nın kuzeyi sağanak yağışlı olacak. İstanbul, İzmir ve Balıkesir çevrelerinde beklenen sağanak yağışların yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Bu bölgelerde yağışların yoğunluğu nedeniyle sel, su baskını ve trafikte aksamalar gibi olumsuzluklara karşı uyarı yapıldı.Türkiye genelinde yağışlı sistem etkili olacakMeteoroloji raporuna göre, Türkiye genelinde sağanak yağış ve karla karışık yağmur görülecek. Özellikle hafta sonuna kadar sürecek yağışlı hava, batı bölgelerden başlayarak tüm yurtta etkisini gösterecek. Hava sıcaklıkları, yağışların etkisiyle mevsim normallerinin altına inecek.Hangi i̇llerde hava yağmurlu olacak?Meteoroloji tahminlerine göre, 14 Kasım itibariyle özellikle Marmara, Kuzey ve Kıyı Ege ile Batı Karadeniz'de çok bulutlu ve sağanak yağışlı bir hava bekleniyor. İzmir’in kuzeyi ve iç kesimlerinde, Balıkesir ve Bursa çevresinde de yerel olarak kuvvetli yağışların etkili olması tahmin ediliyor. İç ve doğu bölgelerde ise gece ve sabah saatlerinde pus ve sis görülebilecek.Hava sıcaklıkları mevsim normallerinde seyredecekÜlke genelinde önemli bir sıcaklık değişikliği beklenmezken, sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyredeceği öngörülüyor. Rüzgarın ise genellikle kuzey yönlerden hafif ve orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.Kuvvetli yağış uyarısı ve alınması gereken önlemlerİzmir ve Balıkesir’in kuzey bölgeleri ile akşam saatlerinden sonra İzmir’in iç kesimlerinde ve Bursa çevresinde yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Sel, su baskını, kıyılarda yıldırım riski ve trafikte aksamalara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor.14 Kasım i̇tibariyle bölge bölge hava durumuBugün hava nasıl olacak?Marmara Bölgesi: Sağanak yağış etkili olacakMeteoroloji’nin son tahminlerine göre Marmara Bölgesi parçalı ve çok bulutlu olacak. Bölge genelinde aralıklı sağanak yağış beklenirken, özellikle Balıkesir ve Bursa’da yağışların yerel olarak kuvvetli olması öngörülüyor.Ege Bölgesi: İzmir ve kuzey kesimlerde kuvvetli yağış uyarısıEge Bölgesi genelinde parçalı ve çok bulutlu hava beklenirken, kıyı kesimleri ve kuzeyi sağanak yağış alacak. İzmir’in kuzey ilçeleri ile gece saatlerinde iç kesimlerde yerel kuvvetli yağış riski bulunuyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor.Akdeniz Bölgesi: Parçalı ve az bulutluAkdeniz Bölgesi’nde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Bölgenin iç kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde pus ve sis görülebilir.İç Anadolu: Eskişehir ve Ankara’da sağanak yağış bekleniyorİç Anadolu Bölgesi’nde parçalı ve çok bulutlu hava beklenirken, gece saatlerinde Eskişehir ile Ankara'nın kuzey ve batı kesimlerinde sağanak yağış etkili olacak. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis oluşabilir.Batı Karadeniz: Yağmur ve sağanak yağış uyarısıBatı Karadeniz’de parçalı ve çok bulutlu hava hakim olacak. Bölge genelinde sağanak yağış beklenirken, kıyı kesimlerinde yağmur görülecek. Gece ve sabah saatlerinde pus ve sis etkili olabilir.Orta ve Doğu Karadeniz: Parçalı ve Çok BulutluOrta ve Doğu Karadeniz bölgelerinde hava parçalı ve çok bulutlu geçecek. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerde pus ve yer yer sis görülebilir.Doğu Anadolu: Parçalı ve az bulutlu havaDoğu Anadolu Bölgesi’nde parçalı ve az bulutlu hava hakim olacak. Gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.Güneydoğu Anadolu: Parçalı ve az bulutluGüneydoğu Anadolu Bölgesi genelinde parçalı ve az bulutlu hava bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde kuzeydoğusunda pus ve yer yer sis oluşabilir.Denizlerde hava durumuTürkiye’nin denizlerinde fırtına beklenmiyor. Marmara, Ege, Akdeniz ve Karadeniz’de rüzgar genel olarak hafif ve orta kuvvette esecek. Marmara ve Ege’de yağış anında görüş mesafesinin orta seviyeye düşmesi bekleniyor.
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Son dakika Meteoroloji'den kritik uyarı: Çok kuvvetli sağanak, kar ve fırtına tüm ülkeyi saracak
Meteoroloji’den gelen son dakika hava durumu raporuna göre, Türkiye'nin batısında kuvvetli sağanak yağış etkili olacak. İstanbul, İzmir, Balıkesir ve Bursa başta olmak üzere birçok ilde hava sıcaklıkları düşerken, bugünden itibaren sağanak yağışlar ve yer yer pus bekleniyor. Sürücüler ve vatandaşlar sel ve su baskınlarına karşı dikkatli olmalı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan hava durumu tahminine göre, ülkemizin batı kesimlerinde yoğun bulutlanma ve yer yer kuvvetli sağanak yağışlar bekleniyor. Özellikle Marmara Bölgesi, Kıyı Ege, Batı Karadeniz ile Eskişehir ve Ankara'nın kuzeyi sağanak yağışlı olacak. İstanbul, İzmir ve Balıkesir çevrelerinde beklenen sağanak yağışların yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Bu bölgelerde yağışların yoğunluğu nedeniyle sel, su baskını ve trafikte aksamalar gibi olumsuzluklara karşı uyarı yapıldı.
Türkiye genelinde yağışlı sistem etkili olacak
Meteoroloji raporuna göre, Türkiye genelinde sağanak yağış ve karla karışık yağmur görülecek. Özellikle hafta sonuna kadar sürecek yağışlı hava, batı bölgelerden başlayarak tüm yurtta etkisini gösterecek. Hava sıcaklıkları, yağışların etkisiyle mevsim normallerinin altına inecek.
Hangi i̇llerde hava yağmurlu olacak?
Meteoroloji tahminlerine göre, 14 Kasım itibariyle özellikle Marmara, Kuzey ve Kıyı Ege ile Batı Karadeniz'de çok bulutlu ve sağanak yağışlı bir hava bekleniyor. İzmir’in kuzeyi ve iç kesimlerinde, Balıkesir ve Bursa çevresinde de yerel olarak kuvvetli yağışların etkili olması tahmin ediliyor. İç ve doğu bölgelerde ise gece ve sabah saatlerinde pus ve sis görülebilecek.
Hava sıcaklıkları mevsim normallerinde seyredecek
Ülke genelinde önemli bir sıcaklık değişikliği beklenmezken, sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyredeceği öngörülüyor. Rüzgarın ise genellikle kuzey yönlerden hafif ve orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
Kuvvetli yağış uyarısı ve alınması gereken önlemler
İzmir ve Balıkesir’in kuzey bölgeleri ile akşam saatlerinden sonra İzmir’in iç kesimlerinde ve Bursa çevresinde yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Sel, su baskını, kıyılarda yıldırım riski ve trafikte aksamalara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor.
14 Kasım i̇tibariyle bölge bölge hava durumu
Marmara Bölgesi
: İstanbul, Bursa, Balıkesir’de sağanak yağış bekleniyor.
Ege Bölgesi
: Kıyı ve kuzey bölgelerde sağanak yağış, iç kesimlerde ise yerel olarak kuvvetli yağışlar öngörülüyor.
Batı Karadeniz
: Çok bulutlu ve sağanak yağışlı.
İç Anadolu ve Doğu Anadolu
: Parçalı bulutlu, yer yer pus ve sis görülecek.
Marmara Bölgesi: Sağanak yağış etkili olacak
Meteoroloji’nin son tahminlerine göre Marmara Bölgesi parçalı ve çok bulutlu olacak. Bölge genelinde aralıklı sağanak yağış beklenirken, özellikle Balıkesir ve Bursa’da yağışların yerel olarak kuvvetli olması öngörülüyor.
Edirne
°C, 14°C - Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
İstanbul
°C, 17°C - Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
Kırklareli
°C, 13°C - Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
Kocaeli
°C, 19°C - Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
Ege Bölgesi: İzmir ve kuzey kesimlerde kuvvetli yağış uyarısı
Ege Bölgesi genelinde parçalı ve çok bulutlu hava beklenirken, kıyı kesimleri ve kuzeyi sağanak yağış alacak. İzmir’in kuzey ilçeleri ile gece saatlerinde iç kesimlerde yerel kuvvetli yağış riski bulunuyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor.
Afyonkarahisar
°C, 16°C - Parçalı ve çok bulutlu
Denizli
°C, 22°C - Parçalı ve çok bulutlu
İzmir
°C, 21°C - Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Manisa
°C, 22°C - Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak yağışlı
Akdeniz Bölgesi: Parçalı ve az bulutlu
Akdeniz Bölgesi’nde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Bölgenin iç kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde pus ve sis görülebilir.
Adana
°C, 25°C - Parçalı ve az bulutlu
Antalya
°C, 25°C - Parçalı bulutlu
Hatay
°C, 23°C - Parçalı ve az bulutlu
Mersin
°C, 23°C - Parçalı ve az bulutlu
İç Anadolu: Eskişehir ve Ankara’da sağanak yağış bekleniyor
İç Anadolu Bölgesi’nde parçalı ve çok bulutlu hava beklenirken, gece saatlerinde Eskişehir ile Ankara'nın kuzey ve batı kesimlerinde sağanak yağış etkili olacak. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis oluşabilir.
Ankara
°C, 14°C - Parçalı zamanla çok bulutlu, gece kuzey ve batısı sağanak yağışlı
Çankırı
°C, 16°C - Parçalı bulutlu
Eskişehir
°C, 16°C - Parçalı bulutlu
Konya
°C, 16°C - Parçalı bulutlu
Batı Karadeniz: Yağmur ve sağanak yağış uyarısı
Batı Karadeniz’de parçalı ve çok bulutlu hava hakim olacak. Bölge genelinde sağanak yağış beklenirken, kıyı kesimlerinde yağmur görülecek. Gece ve sabah saatlerinde pus ve sis etkili olabilir.
Bolu
°C, 16°C - Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
Düzce
°C, 17°C - Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı
Kastamonu
°C, 13°C - Çok bulutlu ve sağanak yağışlı
Zonguldak
°C, 14°C - Çok bulutlu ve sağanak yağışlı
Orta ve Doğu Karadeniz: Parçalı ve Çok Bulutlu
Orta ve Doğu Karadeniz bölgelerinde hava parçalı ve çok bulutlu geçecek. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerde pus ve yer yer sis görülebilir.
Amasya
°C, 16°C - Parçalı ve çok bulutlu
Samsun
°C, 18°C - Parçalı ve çok bulutlu
Tokat
°C, 14°C - Parçalı ve çok bulutlu
Trabzon
°C, 17°C - Parçalı bulutlu
Doğu Anadolu: Parçalı ve az bulutlu hava
Doğu Anadolu Bölgesi’nde parçalı ve az bulutlu hava hakim olacak. Gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
Erzurum
°C, 7°C - Az bulutlu
Kars
°C, 8°C - Parçalı ve az bulutlu
Malatya
°C, 15°C - Az bulutlu
Van
°C, 10°C - Parçalı ve az bulutlu
Güneydoğu Anadolu: Parçalı ve az bulutlu
Güneydoğu Anadolu Bölgesi genelinde parçalı ve az bulutlu hava bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde kuzeydoğusunda pus ve yer yer sis oluşabilir.
Diyarbakır
°C, 20°C - Parçalı ve az bulutlu
Gaziantep
°C, 22°C - Parçalı ve az bulutlu
Siirt
°C, 17°C - Parçalı ve az bulutlu
Şanlıurfa
°C, 23°C - Parçalı ve az bulutlu
Türkiye’nin denizlerinde fırtına beklenmiyor. Marmara, Ege, Akdeniz ve Karadeniz’de rüzgar genel olarak hafif ve orta kuvvette esecek. Marmara ve Ege’de yağış anında görüş mesafesinin orta seviyeye düşmesi bekleniyor.