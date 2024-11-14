https://anlatilaninotesi.com.tr/20241114/son-dakika-meteorolojiden-kritik-uyari-cok-kuvvetli-saganak-kar-ve-firtina-tum-ulkeyi-saracak-1090370576.html

Son dakika Meteoroloji'den kritik uyarı: Çok kuvvetli sağanak, kar ve fırtına tüm ülkeyi saracak

Son dakika Meteoroloji'den kritik uyarı: Çok kuvvetli sağanak, kar ve fırtına tüm ülkeyi saracak

Sputnik Türkiye

Meteoroloji’den gelen son dakika hava durumu raporuna göre, Türkiye'nin batısında kuvvetli sağanak yağış etkili olacak. İstanbul, İzmir, Balıkesir ve Bursa... 14.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-14T07:23+0300

2024-11-14T07:23+0300

2024-11-14T07:23+0300

meteoroloji

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sağanak

sağanak yağış

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan hava durumu tahminine göre, ülkemizin batı kesimlerinde yoğun bulutlanma ve yer yer kuvvetli sağanak yağışlar bekleniyor. Özellikle Marmara Bölgesi, Kıyı Ege, Batı Karadeniz ile Eskişehir ve Ankara'nın kuzeyi sağanak yağışlı olacak. İstanbul, İzmir ve Balıkesir çevrelerinde beklenen sağanak yağışların yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Bu bölgelerde yağışların yoğunluğu nedeniyle sel, su baskını ve trafikte aksamalar gibi olumsuzluklara karşı uyarı yapıldı.Türkiye genelinde yağışlı sistem etkili olacakMeteoroloji raporuna göre, Türkiye genelinde sağanak yağış ve karla karışık yağmur görülecek. Özellikle hafta sonuna kadar sürecek yağışlı hava, batı bölgelerden başlayarak tüm yurtta etkisini gösterecek. Hava sıcaklıkları, yağışların etkisiyle mevsim normallerinin altına inecek.Hangi i̇llerde hava yağmurlu olacak?Meteoroloji tahminlerine göre, 14 Kasım itibariyle özellikle Marmara, Kuzey ve Kıyı Ege ile Batı Karadeniz'de çok bulutlu ve sağanak yağışlı bir hava bekleniyor. İzmir’in kuzeyi ve iç kesimlerinde, Balıkesir ve Bursa çevresinde de yerel olarak kuvvetli yağışların etkili olması tahmin ediliyor. İç ve doğu bölgelerde ise gece ve sabah saatlerinde pus ve sis görülebilecek.Hava sıcaklıkları mevsim normallerinde seyredecekÜlke genelinde önemli bir sıcaklık değişikliği beklenmezken, sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyredeceği öngörülüyor. Rüzgarın ise genellikle kuzey yönlerden hafif ve orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.Kuvvetli yağış uyarısı ve alınması gereken önlemlerİzmir ve Balıkesir’in kuzey bölgeleri ile akşam saatlerinden sonra İzmir’in iç kesimlerinde ve Bursa çevresinde yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Sel, su baskını, kıyılarda yıldırım riski ve trafikte aksamalara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor.14 Kasım i̇tibariyle bölge bölge hava durumuBugün hava nasıl olacak?Marmara Bölgesi: Sağanak yağış etkili olacakMeteoroloji’nin son tahminlerine göre Marmara Bölgesi parçalı ve çok bulutlu olacak. Bölge genelinde aralıklı sağanak yağış beklenirken, özellikle Balıkesir ve Bursa’da yağışların yerel olarak kuvvetli olması öngörülüyor.Ege Bölgesi: İzmir ve kuzey kesimlerde kuvvetli yağış uyarısıEge Bölgesi genelinde parçalı ve çok bulutlu hava beklenirken, kıyı kesimleri ve kuzeyi sağanak yağış alacak. İzmir’in kuzey ilçeleri ile gece saatlerinde iç kesimlerde yerel kuvvetli yağış riski bulunuyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor.Akdeniz Bölgesi: Parçalı ve az bulutluAkdeniz Bölgesi’nde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Bölgenin iç kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde pus ve sis görülebilir.İç Anadolu: Eskişehir ve Ankara’da sağanak yağış bekleniyorİç Anadolu Bölgesi’nde parçalı ve çok bulutlu hava beklenirken, gece saatlerinde Eskişehir ile Ankara'nın kuzey ve batı kesimlerinde sağanak yağış etkili olacak. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis oluşabilir.Batı Karadeniz: Yağmur ve sağanak yağış uyarısıBatı Karadeniz’de parçalı ve çok bulutlu hava hakim olacak. Bölge genelinde sağanak yağış beklenirken, kıyı kesimlerinde yağmur görülecek. Gece ve sabah saatlerinde pus ve sis etkili olabilir.Orta ve Doğu Karadeniz: Parçalı ve Çok BulutluOrta ve Doğu Karadeniz bölgelerinde hava parçalı ve çok bulutlu geçecek. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerde pus ve yer yer sis görülebilir.Doğu Anadolu: Parçalı ve az bulutlu havaDoğu Anadolu Bölgesi’nde parçalı ve az bulutlu hava hakim olacak. Gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.Güneydoğu Anadolu: Parçalı ve az bulutluGüneydoğu Anadolu Bölgesi genelinde parçalı ve az bulutlu hava bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde kuzeydoğusunda pus ve yer yer sis oluşabilir.Denizlerde hava durumuTürkiye’nin denizlerinde fırtına beklenmiyor. Marmara, Ege, Akdeniz ve Karadeniz’de rüzgar genel olarak hafif ve orta kuvvette esecek. Marmara ve Ege’de yağış anında görüş mesafesinin orta seviyeye düşmesi bekleniyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241114/gunlerdir-kayipti-kucukcekmece-golunde-bulunan-ceset-17-yasindaki-inci-basarana-ait-cikti-1090370377.html

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