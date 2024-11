https://anlatilaninotesi.com.tr/20241114/gercek-insanlar-yerine-yapay-zeka-influencerlar-gunahiyla-sevabiyla-yapay-zekanin-sosyal-medyada-10-1090394742.html

Gerçek insanlar yerine yapay zeka influencer'lar: Günahıyla sevabıyla yapay zekanın sosyal medyada 10 kaplan gücü

Gerçek insanlar yerine yapay zeka influencer'lar: Günahıyla sevabıyla yapay zekanın sosyal medyada 10 kaplan gücü

Sputnik Türkiye

Teknolojinin gelişmesiyle gündelik yaşamımıza giren yapay zeka hayatımızda birçok kolaylık sağlıyor, yeni alanlarda kendini gösteriyor. Yapay zeka... 14.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-14T15:16+0300

2024-11-14T15:16+0300

2024-11-14T15:22+0300

yapay zeka

yapay zeka platformları

yapay zeka uygulamaları

yapay zeka ile görsel oluşturma

pazarlama

pazarlama

reklam

ali murat kırık

deniz unay

yaşam

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/0e/1090394587_0:8:1600:908_1920x0_80_0_0_b95aff090acc2fd2cbe355818e9da6da.png

Yapay zekanın gelişimiyle birlikte hepimiz bu teknolojiyi günlük hayatımızda kullanmaya başladık. Gerek dijital asistanlık, yemek tarifi, arama motoru gerekse kod yazımı, grafik tasarımı, çevirmenlik gibi farklı fonksiyonlarda kullanılıyor. Şüphesiz ki hayatımıza birçok kolaylık sağlayan bu teknoloji son zamanlarda pazarlama alanında da kendini göstermeye başladı.Bazı meslek dalları yok olma tehlikesi yaşarken yeni meslekler hatta sanal kişiler de ortaya çıktı, yapay zeka influencer'ları da bunlardan biri. Pazarlama ve yapay zeka teknolojisini sentezleyen ve bir adım ileriye taşıyan bu sistemde yapay zeka influencer'ları sosyal medyada günün her saati aktif olup seyahatlerini, tattıkları yemekleri ve kahveleri paylaşıyor. Yapay fenomenler reklam başına neredeyse 1000 eurodan fazla kazanıyor2023 yılında yapılan bir araştırmaya göre yaklaşık 1.32 milyar sosyal medya kullanıcısının yüzde 27’den fazlası yapay zeka influencer'ları takip ediyor. Takip etme nedenleri arasında ise hikaye anlatımlarını beğenmeleri veya ilham verici buldukları ortaya çıktı. Bazı markalar ise hem gerçek insanlara göre daha uygun fiyatlı olması hem de hedef kitleyi doğru analiz ederek günün her saatinde ulaşılabilir olması sebebiyle yapay zeka influencerlara yönelmiş durumda ki bu yapay fenomenler reklam başına neredeyse 1000 eurodan fazla kazanıyor. Bir kesim bu durumun teknolojiyi efektif kullanmak olduğu düşünürken bir kesim ise bu durumun gerçek olmayan deneyimleri sunmak olduğunu ve bunun manipülasyon olduğunu belirtiyor.Peki yapay zeka influencer'larının sosyal medya üzerinden pazarlamaya girişi, markaların hangi temel avantajları elde etmesini sağlıyor? Bu durum marka güvenilirliğinin açısından sorun yaratır mı? Bu sistemlerin tüketicilere gerçek olmayan bir deneyimi sunmaları manipülasyona yol açar mı? Bu konuya ilişkin yasa ve yaptırım var mı? Denetimi nasıl sağlanır? “AI ile yapıldı” ibaresi yeterli mi? Yapay zeka influencer nasıl yapılır? Bilişim Uzmanı Deniz Unay ve Prof. Dr. Ali Murat Kırık anlattı.‘Özellikle hedef kitleye özel içerik üretme yetenekleri, yüksek verimlilik sağlıyor’Yapay zeka influencer'larının sosyal medya üzerinden reklam alması ve pazarlamaya girişi beraberinde birçok soruyu da getiriyor. İletişim Uzmanı Prof. Dr. Ali Murat Kırık bu sistemlerin özellikle hedef kitleye yönelik içerik üretme yeteneklerinin markalar için yüksek verimlilik sağladığını belirtti:“Yapay zeka destekli influencer'ların sosyal medya üzerinden reklam alması ve pazarlama faaliyetlerine katılması, markalar için büyük avantajlar sunuyor. Özellikle hedef kitleye özel içerik üretme yetenekleri, yüksek verimlilik sağlıyor; böylece her kullanıcıya bireysel olarak hitap edebilmek mümkün oluyor. AI influencer'lar, 7/24 aktif oldukları için markalar sürekli etkileşim elde edebiliyor, bu da geleneksel influencer'lara kıyasla daha geniş bir kitleye ulaşmayı kolaylaştırıyor. Ayrıca, maliyetlerin daha düşük olması ve insana bağlı hataların azalması da önemli bir avantaj… Ancak bu teknolojinin dezavantajları da yok değil: Gerçek bir insanla kurulan duygusal bağı sunmakta yetersiz kalabiliyor ve bu durum kullanıcıların ilgisini kaybetmesine yol açabiliyor. Ayrıca, AI influencer'lara yönelik etik kaygılar ve güven sorunları da kullanıcı deneyimini olumsuz etkileyebilir.”‘Avantajları olduğu kadar dezavantajları da mevcut’Bilişim uzmanı Deniz Unay da yapay zeka influencer'larının insanlara göre daha uygun bütçelerle etkili tanıtım yapabilmesinin markaları cezbettiğini söyleyerek; isteğe göre kişiselleştirme, uyarlanabilirlik ve ulaşılabilirlik gibi avantajların da bulunduğunu aktardı. Tüm bu yeniliklerin yanında dezavantajlarının da bulunduğunu belirten Unay, AI ‘ın yarattığı gerçeklik endişelerini şu sözlerle sıraladı:“AI influencer'ları gerçeklik endişeleri yaratabilir. İnsan etkileyicilerin kitleleriyle kurduğu samimi ilişkiler, AI tarafından üretilen içeriklerde eksik olabilir. Bu durum, tüketicilerde AI destekli içeriklerin "samimiyetsiz" olarak algılanmasına yol açabilir. Ayrıca, etik sorunlar gündeme gelir. İnsan davranışlarını taklit eden bir yapay zekanın şeffaflık sorunları yaratması, tüketicilerin yanıltılmasına sebep olabilir. AI influencer'larının arkasındaki teknolojinin gizlenmesi, markaların güvenilirliğine zarar verebilir.Bir diğer dezavantaj, AI tarafından üretilen içeriklerin kalite ve etkinlik açısından insan yaratımı içeriklerle kıyaslandığında yetersiz kalabilmesidir. AI influencer'larının konuşmaları, bazen robotik ve doğal olmayan bir havaya sahip olabilir, bu da izleyicilerin ilgisini kaybetmesine yol açabilir.”‘Deneyimi gerçekten yaşamamış bir sanal karakterin geri bildirim vermesi kullanıcıları yanıltabilir’Prof. Dr. Ali Murat Kırık, yapay zeka influencer'larının reklam ve işbirliği alarak deneyime dayalı yorumlarda bulunmasının manipülasyon olarak değerlendirilebileceğini söyleyerek bu durumun tüketicide güven sorunları yaratabileceğini aktardı: Bilişim uzmanı Deniz Unay da bu durumun sorun oluşturabileceğini çünkü insanların yapay zeka karakterlerini gerçek biri olarak düşünüp duygusal bağ kurma eğilimi gösterebileceklerini söyledi. Ayrıca markaların oluşabilecek güven sorunlarının önüne geçmesi için yapılması gerekenleri şöyle sıraladı:Yapay zeka ile oluşturulan içeriklerin denetimleri nasıl yapılıyor?Unay, sosyal medyada yapay zeka ile üretilen sanal influencer'lar hakkında kapsamlı bir yasa veya yaptırım olmadığını söyleyerek, bunların gerçek bir deneyimden yoksun oldukları için paylaşımlarının nasıl bir etki yaratacağının bilinmediğini ve denetim mekanizmasına ihtiyaç olduğunu söyledi.“AI ile yapıldı gibi bir ibarenin, şeffaflık açısından önemli olsa da yeterli olmayabilir. Bu tür açıklamalar, tüketicilerin neyle karşı karşıya olduklarını anlamalarına yardımcı olabilir, ancak yine de etkileşimlerin güvenilirliğini tam anlamıyla sağlamayabilir.”Yapay zekaya sorduk: Kendi yapay zeka influencer'larımızı oluşturmak için neler yapmalıyız?Yapay zeka influencer tartışmaları sürerken bizlerde yapay zekaya “Kendi yapay zeka influencer'larımızı oluşturmak için neler yapmalıyız?” diye sorduk. Bakalım bize hangi adımları önerdi.Yapay zekadan çizmesini istedikYapay zekadan bizim için tasarlamasını istedik ve sorduk “Bana esmer ten rengi, gözleri ela, saçları düz uzun aralarına mavi geçişler olan, 1.70 boyunda spor giyimli 26 yaşında bir influencer görseli tasarlar mısın?” İşte bize sunduğu sonuçlar.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241105/yapay-zeka-is-dunyasinda-devrim-yaratiyor-hangi-meslekler-guvende-hangileri-yok-olacak-1090032644.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Başak Koçak https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/17/1088340050_0:173:750:923_100x100_80_0_0_4c72c9a794f2d0a6c919a7374cf331b6.jpg

Başak Koçak https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/17/1088340050_0:173:750:923_100x100_80_0_0_4c72c9a794f2d0a6c919a7374cf331b6.jpg

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Başak Koçak https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/17/1088340050_0:173:750:923_100x100_80_0_0_4c72c9a794f2d0a6c919a7374cf331b6.jpg

yapay zeka, yapay zeka nedir, yapay zeka uygulamaları, yapay zeka ile görsel oluşturma, yapay zeka soru, yapay zeka ile fotoğraf düzenleme, yapay zeka insan yüzü, yapay zeka influencer oluşturma, , yapay zeka influencerlar, yapay zeka influencer yapma, yapay zeka influencer ne demek, yapay zeka influencer nasıl yapılır, yapay zeka influencer nasıl olunur, yapay zeka influencer, yapay zeka ve pazarlama, pazarlama, teknoloji, dijital asistan, grafik tasarım, çevirmenlik, yapay zeka teknolojisi, sosyal medya, marka güvenilirliği, hedef kitle, artificial intelligence, reklam