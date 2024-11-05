https://anlatilaninotesi.com.tr/20241105/yapay-zeka-is-dunyasinda-devrim-yaratiyor-hangi-meslekler-guvende-hangileri-yok-olacak-1090032644.html

Yapay zeka iş dünyasında devrim yaratıyor: Hangi meslekler güvende? Hangileri yok olacak?

Yapay zeka iş dünyasında devrim yaratıyor: Hangi meslekler güvende? Hangileri yok olacak?

Sputnik Türkiye

Yapay zekanın hızlı gelişimi, iş dünyasında köklü değişimlere yol açarken, birçok meslek dalının geleceği belirsizlikle karşı karşıya. Doç. Dr. Yurdakul, yapay... 05.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-05T08:30+0300

2024-11-05T08:30+0300

2024-11-05T08:30+0300

iş

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Doç. Dr. Dicle Yurdakul, otomasyonun hızla artmasıyla birlikte birçok iş kolunda yapay zekanın devreye girdiğini vurguladı. Montaj hatları ve çağrı merkezleri gibi alanlarda insan gücünün yerini makinelerin aldığını ifade eden Yurdakul, özellikle basit görevleri yerine getiren chatbotların müşteri temsilcilerinin görevlerini üstlendiğine dikkat çekti.“Veri girişinden analiz işlemlerine kadar, yapay zeka pek çok sektörde yer buluyor. Örneğin muhasebe veya finans alanında veri analiz algoritmaları ile rutin işler hızla gerçekleşiyor” diyen Yurdakul, yaratıcılık gerektiren işlerin ise şimdilik insanların alanında kalmaya devam ettiğini belirtti. Ancak, yapay zekanın resim, müzik ve şiir gibi içerikler üretebilecek seviyeye gelmesiyle bu sınırın da bulanıklaştığını ekledi.İnsani dokunuş gerektiren i̇şler daha güvendeLiderlik, motivasyon, danışmanlık gibi insani ve duygusal zeka gerektiren işlerin, yapay zekaya devredilmesinin zor olacağını vurgulayan Doç. Dr. Yurdakul, sağlık sektöründeki hemşire ve hasta bakıcı gibi mesleklerin insani bağ kurmayı gerektirmesi nedeniyle insanlar tarafından yapılmaya devam edeceğini söyledi.Yurdakul’a göre, “Yapay zeka, mantıksal açıklamalar yapabilir; ancak liderlik etmek ya da motive etmek gibi yeteneklere sahip değil. Empati ve insan dokunuşu gerektiren meslekler hala bizim elimizde kalacak” ifadelerini kullandı.Yapay zekanın gelişimi hız kesmeden devam ediyorYapay zekanın beklenenden çok daha hızlı ilerlediğine dikkat çeken Yurdakul, “Öngördüğüm bir teknolojik gelişme, 5 yıl sonra beklerken, 6 ay içinde gerçekleşebiliyor. Bu gelişim hızı, mesleklerin gelecekte ne kadar güvende olacağı konusunda yanıltıcı olabilir” dedi.Geleceğe hazırlıklı olmak adına mesleki becerilerin yapay zeka ile desteklenmesinin önemine işaret eden Yurdakul, “İş dünyasında sağlam bir konuma sahip olmak için, yeteneklerimizi ve çalışma alanlarımızı yapay zeka ile nasıl güçlendirebileceğimize odaklanmalıyız” diyerek öneride bulundu.Geleceğin mesleklerine yönelik ebeveynlere rehberYurdakul, ebeveynlere de çocuklarını geleceğin kalıcı mesleklerine yönlendirmeleri konusunda yol gösteriyor. Yapay zeka ile uyumlu ve yaratıcı yeteneklere dayalı mesleklerin gelecekte daha kalıcı olacağına dikkat çeken Yurdakul, meslek seçiminde yaratıcılık, insani temas ve empati gibi unsurların ön planda tutulmasını öneriyor.Yapay zekanın iş dünyasındaki yerini hızla artırdığı bu döne

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241105/enflasyon-rakami-aciklandi-masadaki-en-guclu-rakam-ortaya-cikti-asgari-ucret-zammi-ne-kadar-olacak-1090030706.html

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iş, iş yeri, iş insanı, yapay zeka, meslek, meslek lisesi, uzman