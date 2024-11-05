Yapay zeka iş dünyasında devrim yaratıyor: Hangi meslekler güvende? Hangileri yok olacak?

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Aile hekimleri 3 gün iş bırakıyor
07:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
‘Çocuklarımızı şiddet sarmalından çıkaramıyoruz’
09:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
14 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
16 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
11 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Ekonomi gazetecisi Erdal Sağlam: 'Asgari ücrette yüzde 25-30 zam beklenebilir'
12:05
84 dk
HABER MASASI
Sinemanın geçmişten geleceğe uzanan yolculuğıu..
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Kansere karşı yeni yaklaşımlar
14:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
EKONOMİ PANORAMA
Erdal Kaplanseren'le Ekonomi Panorama
15:06
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
‘ABD bazı Batılı ülkeler, Saddam oyununun aynısını İran’a da oynayabilir’
16:06
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
3 dk
YOL ARKADAŞI
Bülent Arınç, bak hafıza
17:34
86 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
4 dk
BÖLGENİN KALBİ
ABD seçimleri, Türkiye ve ABD arasındaki güvenlik ilişkilerini nasıl etkileyecek?
19:05
85 dk
ÖZEL HABER
Mardin, Batman ve Halfeti belediyelerine kayyum atandı: İmamoğlu da olası bir kayyum ataması ile karşı karşıya kalır mı?
20:33
3 dk
HÜZNÜN ŞAİRİ
Oğlunun intiharı ile bağı neydi?
20:40
14 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Ali Çağatay'la Seyir Hali
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
1 dk
YERİ VE ZAMANI
Güçlü Özgan'la Yeri ve Zamanı
09:05
115 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
1 dk
YAZI - YORUM
Fethi Yılmaz'la Yazı - Yorum
11:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
1 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:05
85 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
FUTBOL SAATİ
Selin Yazıcı ve Serhat Ayan'la Futbol Saati
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
İsmet Özçelik'le Ankara Farkı
15:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
YOL ARKADAŞI
Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı
17:33
87 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
20:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
21:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
22:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241105/yapay-zeka-is-dunyasinda-devrim-yaratiyor-hangi-meslekler-guvende-hangileri-yok-olacak-1090032644.html
Yapay zeka iş dünyasında devrim yaratıyor: Hangi meslekler güvende? Hangileri yok olacak?
Yapay zeka iş dünyasında devrim yaratıyor: Hangi meslekler güvende? Hangileri yok olacak?
Sputnik Türkiye
Yapay zekanın hızlı gelişimi, iş dünyasında köklü değişimlere yol açarken, birçok meslek dalının geleceği belirsizlikle karşı karşıya. Doç. Dr. Yurdakul, yapay... 05.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-05T08:30+0300
2024-11-05T08:30+0300
iş yeri
iş insanı
ekonomi
yapay zeka
meslek
meslek lisesi
uzman
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/01/18/1079988453_0:0:1024:577_1920x0_80_0_0_c403ba86d12e6fcdcb6f1f569a31a2c5.jpg
Doç. Dr. Dicle Yurdakul, otomasyonun hızla artmasıyla birlikte birçok iş kolunda yapay zekanın devreye girdiğini vurguladı. Montaj hatları ve çağrı merkezleri gibi alanlarda insan gücünün yerini makinelerin aldığını ifade eden Yurdakul, özellikle basit görevleri yerine getiren chatbotların müşteri temsilcilerinin görevlerini üstlendiğine dikkat çekti.“Veri girişinden analiz işlemlerine kadar, yapay zeka pek çok sektörde yer buluyor. Örneğin muhasebe veya finans alanında veri analiz algoritmaları ile rutin işler hızla gerçekleşiyor” diyen Yurdakul, yaratıcılık gerektiren işlerin ise şimdilik insanların alanında kalmaya devam ettiğini belirtti. Ancak, yapay zekanın resim, müzik ve şiir gibi içerikler üretebilecek seviyeye gelmesiyle bu sınırın da bulanıklaştığını ekledi.İnsani dokunuş gerektiren i̇şler daha güvendeLiderlik, motivasyon, danışmanlık gibi insani ve duygusal zeka gerektiren işlerin, yapay zekaya devredilmesinin zor olacağını vurgulayan Doç. Dr. Yurdakul, sağlık sektöründeki hemşire ve hasta bakıcı gibi mesleklerin insani bağ kurmayı gerektirmesi nedeniyle insanlar tarafından yapılmaya devam edeceğini söyledi.Yurdakul’a göre, “Yapay zeka, mantıksal açıklamalar yapabilir; ancak liderlik etmek ya da motive etmek gibi yeteneklere sahip değil. Empati ve insan dokunuşu gerektiren meslekler hala bizim elimizde kalacak” ifadelerini kullandı.Yapay zekanın gelişimi hız kesmeden devam ediyorYapay zekanın beklenenden çok daha hızlı ilerlediğine dikkat çeken Yurdakul, “Öngördüğüm bir teknolojik gelişme, 5 yıl sonra beklerken, 6 ay içinde gerçekleşebiliyor. Bu gelişim hızı, mesleklerin gelecekte ne kadar güvende olacağı konusunda yanıltıcı olabilir” dedi.Geleceğe hazırlıklı olmak adına mesleki becerilerin yapay zeka ile desteklenmesinin önemine işaret eden Yurdakul, “İş dünyasında sağlam bir konuma sahip olmak için, yeteneklerimizi ve çalışma alanlarımızı yapay zeka ile nasıl güçlendirebileceğimize odaklanmalıyız” diyerek öneride bulundu.Geleceğin mesleklerine yönelik ebeveynlere rehberYurdakul, ebeveynlere de çocuklarını geleceğin kalıcı mesleklerine yönlendirmeleri konusunda yol gösteriyor. Yapay zeka ile uyumlu ve yaratıcı yeteneklere dayalı mesleklerin gelecekte daha kalıcı olacağına dikkat çeken Yurdakul, meslek seçiminde yaratıcılık, insani temas ve empati gibi unsurların ön planda tutulmasını öneriyor.Yapay zekanın iş dünyasındaki yerini hızla artırdığı bu döne
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241105/enflasyon-rakami-aciklandi-masadaki-en-guclu-rakam-ortaya-cikti-asgari-ucret-zammi-ne-kadar-olacak-1090030706.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/01/18/1079988453_0:0:1024:769_1920x0_80_0_0_028029cfe365abb82fdc02838e81cac5.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
iş, iş yeri, iş insanı, yapay zeka, meslek, meslek lisesi, uzman
iş, iş yeri, iş insanı, yapay zeka, meslek, meslek lisesi, uzman

Yapay zeka iş dünyasında devrim yaratıyor: Hangi meslekler güvende? Hangileri yok olacak?

08:30 05.11.2024
© FotoğrafYapay Zeka sınıf ortamı
Yapay Zeka sınıf ortamı - Sputnik Türkiye, 1920, 05.11.2024
© Fotoğraf
Abone ol
Yapay zekanın hızlı gelişimi, iş dünyasında köklü değişimlere yol açarken, birçok meslek dalının geleceği belirsizlikle karşı karşıya. Doç. Dr. Yurdakul, yapay zekanın bazı işleri devralacağını ve insan gücünün giderek daha sınırlı kalacağını belirterek, gelecekte meslek seçiminde dikkat edilmesi gereken unsurlara dair önemli açıklamalarda bulundu.
Doç. Dr. Dicle Yurdakul, otomasyonun hızla artmasıyla birlikte birçok iş kolunda yapay zekanın devreye girdiğini vurguladı. Montaj hatları ve çağrı merkezleri gibi alanlarda insan gücünün yerini makinelerin aldığını ifade eden Yurdakul, özellikle basit görevleri yerine getiren chatbotların müşteri temsilcilerinin görevlerini üstlendiğine dikkat çekti.
“Veri girişinden analiz işlemlerine kadar, yapay zeka pek çok sektörde yer buluyor. Örneğin muhasebe veya finans alanında veri analiz algoritmaları ile rutin işler hızla gerçekleşiyor” diyen Yurdakul, yaratıcılık gerektiren işlerin ise şimdilik insanların alanında kalmaya devam ettiğini belirtti. Ancak, yapay zekanın resim, müzik ve şiir gibi içerikler üretebilecek seviyeye gelmesiyle bu sınırın da bulanıklaştığını ekledi.

İnsani dokunuş gerektiren i̇şler daha güvende

Liderlik, motivasyon, danışmanlık gibi insani ve duygusal zeka gerektiren işlerin, yapay zekaya devredilmesinin zor olacağını vurgulayan Doç. Dr. Yurdakul, sağlık sektöründeki hemşire ve hasta bakıcı gibi mesleklerin insani bağ kurmayı gerektirmesi nedeniyle insanlar tarafından yapılmaya devam edeceğini söyledi.
Yurdakul’a göre, “Yapay zeka, mantıksal açıklamalar yapabilir; ancak liderlik etmek ya da motive etmek gibi yeteneklere sahip değil. Empati ve insan dokunuşu gerektiren meslekler hala bizim elimizde kalacak” ifadelerini kullandı.

Yapay zekanın gelişimi hız kesmeden devam ediyor

Yapay zekanın beklenenden çok daha hızlı ilerlediğine dikkat çeken Yurdakul, “Öngördüğüm bir teknolojik gelişme, 5 yıl sonra beklerken, 6 ay içinde gerçekleşebiliyor. Bu gelişim hızı, mesleklerin gelecekte ne kadar güvende olacağı konusunda yanıltıcı olabilir” dedi.
Geleceğe hazırlıklı olmak adına mesleki becerilerin yapay zeka ile desteklenmesinin önemine işaret eden Yurdakul, “İş dünyasında sağlam bir konuma sahip olmak için, yeteneklerimizi ve çalışma alanlarımızı yapay zeka ile nasıl güçlendirebileceğimize odaklanmalıyız” diyerek öneride bulundu.

Geleceğin mesleklerine yönelik ebeveynlere rehber

Yurdakul, ebeveynlere de çocuklarını geleceğin kalıcı mesleklerine yönlendirmeleri konusunda yol gösteriyor. Yapay zeka ile uyumlu ve yaratıcı yeteneklere dayalı mesleklerin gelecekte daha kalıcı olacağına dikkat çeken Yurdakul, meslek seçiminde yaratıcılık, insani temas ve empati gibi unsurların ön planda tutulmasını öneriyor.
Yapay zekanın iş dünyasındaki yerini hızla artırdığı bu döne
Emekli maaş zammı - Sputnik Türkiye, 1920, 05.11.2024
EKONOMİ
Enflasyon rakamı açıklandı, masadaki en güçlü rakam ortaya çıktı: Asgari ücret zammı ne kadar olacak?
07:34
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала