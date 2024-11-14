Emekli maaş güncelleme katsayısı değişiyor: Yeni yılda emekli maaşları düşecek mi?

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Avrupa Ligi'nde favoriler belli oldu: 'Türk takımları kupanın biraz uzağında gibi görünüyor'
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Çocuk yoksulluğunun görünmeyen yüzü: 5 çocuk yangında öldü
09:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:07
14 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
16 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
11 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
MOTED Genel Sekreteri Remzi Öztürk, ilk kez açıkladı: Kademeli bir ceza sistemi üzerinde çalışılıyor
12:05
83 dk
HABER MASASI
90’larda izleyicileri Ekran Başına Kilitleyen Unutulmaz Pembe Diziler
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Pankreas kanseri ve tedavi başarısı
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
EKONOMİ PANORAMA
Erdal Kaplanseren'le Ekonomi Panorama
15:06
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
3 dk
YOL ARKADAŞI
Kurtlar Vadisi MHP
17:33
87 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
4 dk
BÖLGENİN KALBİ
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
19:05
85 dk
ÖZEL HABER
Abdullah Ağar: Türk SİHA'larının gizli bilgilerini Fransa'ya Ukrayna vermiş olabilir
20:34
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Kıyamet Oteli nedir?
07:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Hangi parti, kaç lira asgari ücret talep ediyor?
09:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
1 dk
YAZI - YORUM
Fethi Yılmaz'la Yazı - Yorum
11:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
1 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:05
85 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
Serhat Ayan'la Yapay Zeka Günlüğü
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
İsmet Özçelik'le Ankara Farkı
15:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
YOL ARKADAŞI
Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı
17:33
87 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
ÖZEL HABER
Abdullah Ağar: Türk SİHA'larının gizli bilgilerini Fransa'ya Ukrayna vermiş olabilir
19:10
8 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241114/emekli-maas-guncelleme-katsayisi-degisiyor-yeni-yilda-emekli-maaslari-dusecek-mi-1090374519.html
Emekli maaş güncelleme katsayısı değişiyor: Yeni yılda emekli maaşları düşecek mi?
Emekli maaş güncelleme katsayısı değişiyor: Yeni yılda emekli maaşları düşecek mi?
Sputnik Türkiye
Emeklilik başvurusunu 2024 yılında yapanların 2025 yılına göre daha fazla aylık alması gündemde. 2025 yılının ilk yarısında emekli olacaklar 2024’ün... 14.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-14T09:25+0300
2024-11-14T09:29+0300
ekonomi
emekli
emekli maaşı
emeklilik
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/04/1088811707_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_33679cb2450ae30a275db647f9321e3b.jpg
2024 yılında emekli olanların 2025 yılında emekli olanlara göre yaklaşık olarak yüzde 30-36 daha fazla maaş alacağı hesaplanıyor. Emeklilik güncelleme katsayısı, enflasyon ve büyüme rakamları üzerinden hesaplanıyor. Peki, emeklilik katsayısı avantajından yararlanmak için aralık sonunda başvurmak yeterli mi? Hürriyet yazarı Noyan Doğan, 2025 yılı için emeklilik güncelleme katsayısını hesapladı. Doğan yazısında, "2024 yılı sonuna kadar emekli olacakların emekli maaş hesaplaması 2023 yılındaki yüzde 4.5’lik gelişme hızı ve yine 2023 yılındaki yüzde 64.77’lik TÜFE’ye göre yapılacak ve buna göre de güncelleme katsayısı 1.6612 olarak uygulanacak. Bunun dışında 2024 yılının ocak ve temmuz aylarında emeklilere kümülatif olarak yüzde 86.16 zam yapıldı. 2024’ün sonuna kadar emekli olacakların maaş hesabına bu tutar da eklenecek. 2025 yılında emekli olacaklar 2024 yılındaki yüzde 86.16’lık emekli maaş zamlarından yararlanamayacak. 2025 yılındaki güncelleme katsayısı ise enflasyon ve büyüme hızına yönelik tahminlere göre hesaplanabilir. 2025’e yönelik güncelleme katsayısı tahminleri ise 1.366 ila 1.392 arasında değişiyor" ifadelerine yer verdi.2024 yılında emekli olacakların, 2025 yılında emekli olacaklara göre daha yüksek aylık alacağının altını çizen Doğan, "Aralık ayının başında biraz daha durum netleşir. Emeklilik işlemlerine gelince; önce SGK’ya emeklilik dilekçenizi vereceksiniz, sonrasında da aylık bağlama işlemleri başlayacak ki, bunu da e-Devlet üzerinden takip edebilirsiniz" ifadelerini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241105/1090059552.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/04/1088811707_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_730f067684c37c2ccff73f17329b96e9.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
emekli maaşı hesaplama, emekli maaşı, emekli maaşı ne kadar oldu, emekli maaşı 2025 de düşecek mi, emekli maaşı 2025 te düşecek mi, emekli maaşı 2025'te neden düşüyor, 2025'te emekli olunur mu, emekli maaş güncelleme katsayısı
emekli maaşı hesaplama, emekli maaşı, emekli maaşı ne kadar oldu, emekli maaşı 2025 de düşecek mi, emekli maaşı 2025 te düşecek mi, emekli maaşı 2025'te neden düşüyor, 2025'te emekli olunur mu, emekli maaş güncelleme katsayısı

Emekli maaş güncelleme katsayısı değişiyor: Yeni yılda emekli maaşları düşecek mi?

09:25 14.11.2024 (güncellendi: 09:29 14.11.2024)
© AATürk Lirası
Türk Lirası - Sputnik Türkiye, 1920, 14.11.2024
© AA
Abone ol
Emeklilik başvurusunu 2024 yılında yapanların 2025 yılına göre daha fazla aylık alması gündemde. 2025 yılının ilk yarısında emekli olacaklar 2024’ün temmuz-aralık enflasyonuna göre belirlenecek zamdan yararlanacak. Peki, emeklilik katsayısı avantajından yararlanmak için aralık sonunda başvurmak yeterli mi?
2024 yılında emekli olanların 2025 yılında emekli olanlara göre yaklaşık olarak yüzde 30-36 daha fazla maaş alacağı hesaplanıyor. Emeklilik güncelleme katsayısı, enflasyon ve büyüme rakamları üzerinden hesaplanıyor. Peki, emeklilik katsayısı avantajından yararlanmak için aralık sonunda başvurmak yeterli mi?
Hürriyet yazarı Noyan Doğan, 2025 yılı için emeklilik güncelleme katsayısını hesapladı. Doğan yazısında, "2024 yılı sonuna kadar emekli olacakların emekli maaş hesaplaması 2023 yılındaki yüzde 4.5’lik gelişme hızı ve yine 2023 yılındaki yüzde 64.77’lik TÜFE’ye göre yapılacak ve buna göre de güncelleme katsayısı 1.6612 olarak uygulanacak. Bunun dışında 2024 yılının ocak ve temmuz aylarında emeklilere kümülatif olarak yüzde 86.16 zam yapıldı. 2024’ün sonuna kadar emekli olacakların maaş hesabına bu tutar da eklenecek. 2025 yılında emekli olacaklar 2024 yılındaki yüzde 86.16’lık emekli maaş zamlarından yararlanamayacak. 2025 yılındaki güncelleme katsayısı ise enflasyon ve büyüme hızına yönelik tahminlere göre hesaplanabilir. 2025’e yönelik güncelleme katsayısı tahminleri ise 1.366 ila 1.392 arasında değişiyor" ifadelerine yer verdi.
2024 yılında emekli olacakların, 2025 yılında emekli olacaklara göre daha yüksek aylık alacağının altını çizen Doğan, "Aralık ayının başında biraz daha durum netleşir. Emeklilik işlemlerine gelince; önce SGK’ya emeklilik dilekçenizi vereceksiniz, sonrasında da aylık bağlama işlemleri başlayacak ki, bunu da e-Devlet üzerinden takip edebilirsiniz" ifadelerini kullandı.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan - Sputnik Türkiye, 1920, 05.11.2024
EKONOMİ
Bakan Işıkhan'dan emeklilik sistemi ve asgari ücret açıklaması
5 Kasım, 18:17
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала