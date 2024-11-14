https://anlatilaninotesi.com.tr/20241114/emekli-maas-guncelleme-katsayisi-degisiyor-yeni-yilda-emekli-maaslari-dusecek-mi-1090374519.html

Emekli maaş güncelleme katsayısı değişiyor: Yeni yılda emekli maaşları düşecek mi?

Emekli maaş güncelleme katsayısı değişiyor: Yeni yılda emekli maaşları düşecek mi?

Sputnik Türkiye

Emeklilik başvurusunu 2024 yılında yapanların 2025 yılına göre daha fazla aylık alması gündemde. 2025 yılının ilk yarısında emekli olacaklar 2024’ün... 14.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-14T09:25+0300

2024-11-14T09:25+0300

2024-11-14T09:29+0300

ekonomi

emekli

emekli maaşı

emeklilik

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2024 yılında emekli olanların 2025 yılında emekli olanlara göre yaklaşık olarak yüzde 30-36 daha fazla maaş alacağı hesaplanıyor. Emeklilik güncelleme katsayısı, enflasyon ve büyüme rakamları üzerinden hesaplanıyor. Peki, emeklilik katsayısı avantajından yararlanmak için aralık sonunda başvurmak yeterli mi? Hürriyet yazarı Noyan Doğan, 2025 yılı için emeklilik güncelleme katsayısını hesapladı. Doğan yazısında, "2024 yılı sonuna kadar emekli olacakların emekli maaş hesaplaması 2023 yılındaki yüzde 4.5’lik gelişme hızı ve yine 2023 yılındaki yüzde 64.77’lik TÜFE’ye göre yapılacak ve buna göre de güncelleme katsayısı 1.6612 olarak uygulanacak. Bunun dışında 2024 yılının ocak ve temmuz aylarında emeklilere kümülatif olarak yüzde 86.16 zam yapıldı. 2024’ün sonuna kadar emekli olacakların maaş hesabına bu tutar da eklenecek. 2025 yılında emekli olacaklar 2024 yılındaki yüzde 86.16’lık emekli maaş zamlarından yararlanamayacak. 2025 yılındaki güncelleme katsayısı ise enflasyon ve büyüme hızına yönelik tahminlere göre hesaplanabilir. 2025’e yönelik güncelleme katsayısı tahminleri ise 1.366 ila 1.392 arasında değişiyor" ifadelerine yer verdi.2024 yılında emekli olacakların, 2025 yılında emekli olacaklara göre daha yüksek aylık alacağının altını çizen Doğan, "Aralık ayının başında biraz daha durum netleşir. Emeklilik işlemlerine gelince; önce SGK’ya emeklilik dilekçenizi vereceksiniz, sonrasında da aylık bağlama işlemleri başlayacak ki, bunu da e-Devlet üzerinden takip edebilirsiniz" ifadelerini kullandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241105/1090059552.html

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