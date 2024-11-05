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Bakan Işıkhan'dan emeklilik sistemi ve asgari ücret açıklaması
Bakan Işıkhan'dan emeklilik sistemi ve asgari ücret açıklaması
Sputnik Türkiye
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, asgari ücretle ilgili 'en önemli şey enflasyon oranı' derken, emeklilik sistemiyle ilgili şu anda bir... 05.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-05T18:17+0300
2024-11-05T18:17+0300
ekonomi
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asgari ücret tespit komisyonu
vedat işıkhan
çalışma ve sosyal güvenlik bakanı
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Türkiye'de en çok merak edilen iki konu olan asgari ücret ve emeklilik sistemiyle ilgili konuşan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Emeklilik sistemimizde şu an herhangi bir değişiklik öngörmüyoruz" derken asgari ücretle ilgili de "Ekonomimizin genel istikrarını bozmayacak şekilde işçi, işveren paydaşlarımızın maksimum noktada anlaşabildikleri ücret düzeyinde olmasını hedefliyoruz" dedi. Emeklilik sistemi değişecek mi?Habertürk canlı yayınına katılan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, soruları yanıtladı. Bakan emeklilik sisteminde bir değişiklik olup olmayacağına yönelik soruya, "Emeklilik sistemimizde şu an herhangi bir değişiklik öngörmüyoruz" diye yanıt verdi. Işıkhan konuyla ilgili şunları söyledi: Asgari ücret ne olacak?Bakan Işıkhan asgari ücretle ilgili de, "Asgari ücret ülkemizde ve tüm dünyada en düşük ücreti belirleyen bir ücret niteliğinde. Minimum ücreti ifade etmektedir. Çalışanlarımızı ve dolaylı olarak ailelerini etkileyen bir durum. Çalışma hayatımızın temel konularından bir tanesi. Asgari ücreti tek başımıza hükümet olarak belirlediğimiz konu değil. İnşallah Aralık ayının ilk haftasında Asgari Ücret Tespit Komisyonu çalışmalarını başlatacak. Belirli bir zaman aralığında 31 Aralık'a kadar netleştirip yayımlamak zorundayız Resmi Gazete'de. Aralık ayında kamuoyuyla paylaşma imkanımız olacak." diye konuştu. En önemli şey enflasyon oranıBakan Işıkhan sözlerini şöyle sürdürdü:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241105/enflasyon-rakami-aciklandi-masadaki-en-guclu-rakam-ortaya-cikti-asgari-ucret-zammi-ne-kadar-olacak-1090030706.html
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emeklilik sistemi, emeklilik sistemi değişiklik, asgari ücret, asgari ücret 2024, asgari ücret 2025,

Bakan Işıkhan'dan emeklilik sistemi ve asgari ücret açıklaması

18:17 05.11.2024
© AA / Hakan NuralÇalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan - Sputnik Türkiye, 1920, 05.11.2024
© AA / Hakan Nural
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, asgari ücretle ilgili 'en önemli şey enflasyon oranı' derken, emeklilik sistemiyle ilgili şu anda bir değişiklik öngörmedikleri mesajı verdi.
Türkiye'de en çok merak edilen iki konu olan asgari ücret ve emeklilik sistemiyle ilgili konuşan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Emeklilik sistemimizde şu an herhangi bir değişiklik öngörmüyoruz" derken asgari ücretle ilgili de "Ekonomimizin genel istikrarını bozmayacak şekilde işçi, işveren paydaşlarımızın maksimum noktada anlaşabildikleri ücret düzeyinde olmasını hedefliyoruz" dedi.

Emeklilik sistemi değişecek mi?

Habertürk canlı yayınına katılan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, soruları yanıtladı. Bakan emeklilik sisteminde bir değişiklik olup olmayacağına yönelik soruya, "Emeklilik sistemimizde şu an herhangi bir değişiklik öngörmüyoruz" diye yanıt verdi. Işıkhan konuyla ilgili şunları söyledi:

"Orta Vadeli Plan çerçevesinde sosyal güvenlik sisteminde yapılacak düzenlemeler milletimizin refahını artırmaya yönelik olacaktır. AK Parti olarak sosyal güvenlik sisteminde ciddi anlamda reform çalışmalarını gerçekleştirdik. SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı tek çatı altında birleştirildi. Bu çok önemli basamaklardan bir tanesi. Emeklilik sistemimizde şu an herhangi bir değişiklik öngörmüyoruz. Ancak emeklilik sistemini daha iyiye taşıyacak boyutlarda bize gelecek her türlü değerlendirmeyi göz önüne alıp çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Emeklilerimizin mevcut haklarını korumak ve daha ileri taşımak olacaktır. Daha adil sistemin kurulması da bizim için çok önemli. Bu düzenlemeleri inşallah gerçekleştireceğiz.

Asgari ücret ne olacak?

Bakan Işıkhan asgari ücretle ilgili de, "Asgari ücret ülkemizde ve tüm dünyada en düşük ücreti belirleyen bir ücret niteliğinde. Minimum ücreti ifade etmektedir. Çalışanlarımızı ve dolaylı olarak ailelerini etkileyen bir durum. Çalışma hayatımızın temel konularından bir tanesi. Asgari ücreti tek başımıza hükümet olarak belirlediğimiz konu değil. İnşallah Aralık ayının ilk haftasında Asgari Ücret Tespit Komisyonu çalışmalarını başlatacak. Belirli bir zaman aralığında 31 Aralık'a kadar netleştirip yayımlamak zorundayız Resmi Gazete'de. Aralık ayında kamuoyuyla paylaşma imkanımız olacak." diye konuştu.

En önemli şey enflasyon oranı

Bakan Işıkhan sözlerini şöyle sürdürdü:
En önemli şey enflasyon oranı. Enflasyon gittikçe düşme eğilimine geriyor. Ekonomik büyüme, sektörel bazlı nasıl bir işgücüne ihtiyacımız var burada ücret belirleyici olacaktır. Vatandaşımızın yaşam standardının nasıl geliştirileceğine ilişkin olarak bu komisyon değerlendirme yapacaktır. Bunu yaparken de ekonomimizin genel istikrarını bozmayacak şekilde işçi, işveren paydaşlarımızın maksimum noktada anlaşabildikleri ücret düzeyinde olmasını hedefliyoruz. Asgari ücretin belirlenmesi noktasında geçen yıllarda paydaşlarımızdan olan TÜRK -İŞ ve TİSK'e teşekkür etmek istiyorum. Geçen yıl 17 bin lira olarak belirlemiştik. İnşallah görüşerek ortak bir asgari ücreti belirleyip; Ocak ayında uygulamaya geçeriz.
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Enflasyon rakamı açıklandı, masadaki en güçlü rakam ortaya çıktı: Asgari ücret zammı ne kadar olacak?
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