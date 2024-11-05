https://anlatilaninotesi.com.tr/20241105/1090059552.html

Bakan Işıkhan'dan emeklilik sistemi ve asgari ücret açıklaması

Bakan Işıkhan'dan emeklilik sistemi ve asgari ücret açıklaması

Sputnik Türkiye

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, asgari ücretle ilgili 'en önemli şey enflasyon oranı' derken, emeklilik sistemiyle ilgili şu anda bir... 05.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-05T18:17+0300

2024-11-05T18:17+0300

2024-11-05T18:17+0300

ekonomi

asgari ücret

asgari ücret tespit komisyonu

vedat işıkhan

çalışma ve sosyal güvenlik bakanı

emeklilik

emeklilik yaşı

emeklilik maaşı

emeklilik reformu

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/05/0f/1083839109_0:188:2974:1861_1920x0_80_0_0_491f5cd63453117c106a84a63de28d61.jpg

Türkiye'de en çok merak edilen iki konu olan asgari ücret ve emeklilik sistemiyle ilgili konuşan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Emeklilik sistemimizde şu an herhangi bir değişiklik öngörmüyoruz" derken asgari ücretle ilgili de "Ekonomimizin genel istikrarını bozmayacak şekilde işçi, işveren paydaşlarımızın maksimum noktada anlaşabildikleri ücret düzeyinde olmasını hedefliyoruz" dedi. Emeklilik sistemi değişecek mi?Habertürk canlı yayınına katılan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, soruları yanıtladı. Bakan emeklilik sisteminde bir değişiklik olup olmayacağına yönelik soruya, "Emeklilik sistemimizde şu an herhangi bir değişiklik öngörmüyoruz" diye yanıt verdi. Işıkhan konuyla ilgili şunları söyledi: Asgari ücret ne olacak?Bakan Işıkhan asgari ücretle ilgili de, "Asgari ücret ülkemizde ve tüm dünyada en düşük ücreti belirleyen bir ücret niteliğinde. Minimum ücreti ifade etmektedir. Çalışanlarımızı ve dolaylı olarak ailelerini etkileyen bir durum. Çalışma hayatımızın temel konularından bir tanesi. Asgari ücreti tek başımıza hükümet olarak belirlediğimiz konu değil. İnşallah Aralık ayının ilk haftasında Asgari Ücret Tespit Komisyonu çalışmalarını başlatacak. Belirli bir zaman aralığında 31 Aralık'a kadar netleştirip yayımlamak zorundayız Resmi Gazete'de. Aralık ayında kamuoyuyla paylaşma imkanımız olacak." diye konuştu. En önemli şey enflasyon oranıBakan Işıkhan sözlerini şöyle sürdürdü:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241105/enflasyon-rakami-aciklandi-masadaki-en-guclu-rakam-ortaya-cikti-asgari-ucret-zammi-ne-kadar-olacak-1090030706.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

emeklilik sistemi, emeklilik sistemi değişiklik, asgari ücret, asgari ücret 2024, asgari ücret 2025,