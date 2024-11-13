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https://anlatilaninotesi.com.tr/20241113/ortak-turk-alfabesinin-detaylari-aciklandi-tdk-baskani-q-x----harflerini-anlatti-1090364058.html
Ortak Türk Alfabesi'nin detayları açıklandı: TDK Başkanı Q, X, Ň, Ä, Ŭ harflerini anlattı
Ortak Türk Alfabesi'nin detayları açıklandı: TDK Başkanı Q, X, Ň, Ä, Ŭ harflerini anlattı
Sputnik Türkiye
Türk Devletleri Teşkilatı, Q, X, Ň, Ä, Ŭ harflerinin de yer aldığı Ortak Türk Alfabesi'ne geçmeye hazırlanıyor. Türk Dünyası Ortak Alfabe Komisyonu'nda yer... 13.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-13T20:22+0300
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Ortak Türk Alfabesi hakkında konuşan TDK Başkanı Osman Mert Q, X, Ň, Ä, Ŭ harflerini değerlendirdi.Ortak Türk Alfabesi konusunda Türk Devletleri Teşkilatı kararı ile ülkelerde kullanıma girilmesine karar verilmişti. Ortak Türk Alfabesi, Türkiye, Azerbaycan, Özbekistan, Kazakistan, Kırgızistan Cumhuriyetleri'nin kullanacakları harflerin toplamını temsil eden bir alfabe sistemi olacağı ifade edildi. 34 çatı alfabeden oluşan Ortak Türk Alfabesi'ni Hürriyet'e anlatan TDK Başkanı Prof. Dr. Osman Mert ''Bugün dünyada bilgi birikiminin en az yüzde 70'i Latin alfabesi ile ortaya konulmaktadır. Türk Cumhuriyetleri olarak hem kendi ilişkilerimizi güçlendirmek hem de dünya ile entegre olmamız için Latin alfabesine geçmemiz gerekiyordu. Kazakistan, Kırgızistan ve Özbekistan kendileri için belirlenen harfleri parlamentolarında kabul edip onayladıktan sonra hemen kullanacak. Ortak Türk Alfabesi bir çerçeve alfabe, her hangi bir ülkenin kullanabileceği bir alfabe değil. Bu harflerin 29 tanesi Türkiye Cumhuriyeti harfinden, diğer harfler ise Türk lehçelerinde olan fonem değeri taşıyan seslerdir. Artık Edirne'den yola çıkan bir Türk Altay Dağları'na kadar yalnızca Türkçe konuşarak değil, Türkçe lehçeleriyle yazılanları okuyarak yola devam edecek'' dedi. 5 harf nasıl kullanılacak?TDK Başkanı Osman Mert, Türk Ortak Alfabesi'nde yer alan Q, X, Ň, Ä, Ŭ harflerinin Türk Alfabesi'nde yer almasına ihtiyaç olmadığını ancak gerek duyulduğunda İngilizce kelime yazarken kullanıldığı şekilde kullanılabileceğini belirtti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241108/turk-devletleri-teskilatinin-ortak-parasi-ilk-kez-satisa-cikti-1090199321.html
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ortak alfabe, türk dünyası ortak alfabe komisyonu, türk dil kurumu (tdk), tdk, türkiye, azerbaycan, kazakistan, özbekistan, macaristan, kırgızistan, kktc, türkmenistan, tacikistan
ortak alfabe, türk dünyası ortak alfabe komisyonu, türk dil kurumu (tdk), tdk, türkiye, azerbaycan, kazakistan, özbekistan, macaristan, kırgızistan, kktc, türkmenistan, tacikistan

Ortak Türk Alfabesi'nin detayları açıklandı: TDK Başkanı Q, X, Ň, Ä, Ŭ harflerini anlattı

20:22 13.11.2024
© İHA / Ruslan RehimovTürk Dünyası ortak alfabesi toplantısı
Türk Dünyası ortak alfabesi toplantısı - Sputnik Türkiye, 1920, 13.11.2024
© İHA / Ruslan Rehimov
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Türk Devletleri Teşkilatı, Q, X, Ň, Ä, Ŭ harflerinin de yer aldığı Ortak Türk Alfabesi'ne geçmeye hazırlanıyor. Türk Dünyası Ortak Alfabe Komisyonu'nda yer alan Türk Dil Kurumu Başkanı Prof. Dr. Osman Mert ilk kez 'ortak alfabe' sistemindeki Türk Alfabesi'nde kullanılmayan harfleri anlattı.
Ortak Türk Alfabesi hakkında konuşan TDK Başkanı Osman Mert Q, X, Ň, Ä, Ŭ harflerini değerlendirdi.
Ortak Türk Alfabesi konusunda Türk Devletleri Teşkilatı kararı ile ülkelerde kullanıma girilmesine karar verilmişti. Ortak Türk Alfabesi, Türkiye, Azerbaycan, Özbekistan, Kazakistan, Kırgızistan Cumhuriyetleri'nin kullanacakları harflerin toplamını temsil eden bir alfabe sistemi olacağı ifade edildi. 34 çatı alfabeden oluşan Ortak Türk Alfabesi'ni Hürriyet'e anlatan TDK Başkanı Prof. Dr. Osman Mert ''Bugün dünyada bilgi birikiminin en az yüzde 70'i Latin alfabesi ile ortaya konulmaktadır. Türk Cumhuriyetleri olarak hem kendi ilişkilerimizi güçlendirmek hem de dünya ile entegre olmamız için Latin alfabesine geçmemiz gerekiyordu. Kazakistan, Kırgızistan ve Özbekistan kendileri için belirlenen harfleri parlamentolarında kabul edip onayladıktan sonra hemen kullanacak. Ortak Türk Alfabesi bir çerçeve alfabe, her hangi bir ülkenin kullanabileceği bir alfabe değil. Bu harflerin 29 tanesi Türkiye Cumhuriyeti harfinden, diğer harfler ise Türk lehçelerinde olan fonem değeri taşıyan seslerdir. Artık Edirne'den yola çıkan bir Türk Altay Dağları'na kadar yalnızca Türkçe konuşarak değil, Türkçe lehçeleriyle yazılanları okuyarak yola devam edecek'' dedi.

5 harf nasıl kullanılacak?

TDK Başkanı Osman Mert, Türk Ortak Alfabesi'nde yer alan Q, X, Ň, Ä, Ŭ harflerinin Türk Alfabesi'nde yer almasına ihtiyaç olmadığını ancak gerek duyulduğunda İngilizce kelime yazarken kullanıldığı şekilde kullanılabileceğini belirtti.
Türk Devletleri Parası - Sputnik Türkiye, 1920, 08.11.2024
TÜRKİYE
Türk Devletleri Teşkilatı'nın ortak parası ilk kez satışa çıktı
8 Kasım, 17:31
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