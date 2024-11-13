https://anlatilaninotesi.com.tr/20241113/ortak-turk-alfabesinin-detaylari-aciklandi-tdk-baskani-q-x----harflerini-anlatti-1090364058.html

Ortak Türk Alfabesi'nin detayları açıklandı: TDK Başkanı Q, X, Ň, Ä, Ŭ harflerini anlattı

Ortak Türk Alfabesi'nin detayları açıklandı: TDK Başkanı Q, X, Ň, Ä, Ŭ harflerini anlattı

Sputnik Türkiye

Türk Devletleri Teşkilatı, Q, X, Ň, Ä, Ŭ harflerinin de yer aldığı Ortak Türk Alfabesi'ne geçmeye hazırlanıyor. Türk Dünyası Ortak Alfabe Komisyonu'nda yer... 13.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-13T20:22+0300

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türkiye

ortak alfabe

türk dünyası ortak alfabe komisyonu

türk dil kurumu (tdk)

tdk

türkiye

azerbaycan

kazakistan

özbekistan

macaristan

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Ortak Türk Alfabesi hakkında konuşan TDK Başkanı Osman Mert Q, X, Ň, Ä, Ŭ harflerini değerlendirdi.Ortak Türk Alfabesi konusunda Türk Devletleri Teşkilatı kararı ile ülkelerde kullanıma girilmesine karar verilmişti. Ortak Türk Alfabesi, Türkiye, Azerbaycan, Özbekistan, Kazakistan, Kırgızistan Cumhuriyetleri'nin kullanacakları harflerin toplamını temsil eden bir alfabe sistemi olacağı ifade edildi. 34 çatı alfabeden oluşan Ortak Türk Alfabesi'ni Hürriyet'e anlatan TDK Başkanı Prof. Dr. Osman Mert ''Bugün dünyada bilgi birikiminin en az yüzde 70'i Latin alfabesi ile ortaya konulmaktadır. Türk Cumhuriyetleri olarak hem kendi ilişkilerimizi güçlendirmek hem de dünya ile entegre olmamız için Latin alfabesine geçmemiz gerekiyordu. Kazakistan, Kırgızistan ve Özbekistan kendileri için belirlenen harfleri parlamentolarında kabul edip onayladıktan sonra hemen kullanacak. Ortak Türk Alfabesi bir çerçeve alfabe, her hangi bir ülkenin kullanabileceği bir alfabe değil. Bu harflerin 29 tanesi Türkiye Cumhuriyeti harfinden, diğer harfler ise Türk lehçelerinde olan fonem değeri taşıyan seslerdir. Artık Edirne'den yola çıkan bir Türk Altay Dağları'na kadar yalnızca Türkçe konuşarak değil, Türkçe lehçeleriyle yazılanları okuyarak yola devam edecek'' dedi. 5 harf nasıl kullanılacak?TDK Başkanı Osman Mert, Türk Ortak Alfabesi'nde yer alan Q, X, Ň, Ä, Ŭ harflerinin Türk Alfabesi'nde yer almasına ihtiyaç olmadığını ancak gerek duyulduğunda İngilizce kelime yazarken kullanıldığı şekilde kullanılabileceğini belirtti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241108/turk-devletleri-teskilatinin-ortak-parasi-ilk-kez-satisa-cikti-1090199321.html

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kazakistan

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kırgızistan

kktc

türkmenistan

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ortak alfabe, türk dünyası ortak alfabe komisyonu, türk dil kurumu (tdk), tdk, türkiye, azerbaycan, kazakistan, özbekistan, macaristan, kırgızistan, kktc, türkmenistan, tacikistan