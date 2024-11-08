https://anlatilaninotesi.com.tr/20241108/turk-devletleri-teskilatinin-ortak-parasi-ilk-kez-satisa-cikti-1090199321.html

Türk Devletleri Teşkilatı'nın ortak parası ilk kez satışa çıktı

Türk Devletleri Teşkilatı'nın ortak parası ilk kez satışa çıktı

Sputnik Türkiye

Kazakistan'ın başkenti Bişkek'te düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı 11.Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi için özel olarak hazırlanan hatıra para Darphane... 08.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-08T17:31+0300

2024-11-08T17:31+0300

2024-11-08T17:31+0300

türkiye

türk devletleri teşkilatı

türki cumhuriyetler

türk

kazakistan

azerbaycan

kırgızistan

macaristan

özbekistan

türkmenistan

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Türk Devletleri Teşkilatı için Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü tarafından ortak para basıldı.2024 yılında Kazakistan'ın başkenti Bişkek'te düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı 11.Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi için özel olarak hatıra para basıldı. Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan paranın tasarımının ön yüzünde sekiz köşeli Selçuklu Yıldızı yer alırken arka yüzünde Türkiye, Kazakistan, Özbekistan, Türkmenistan, Kuzey Kıbrıs, Macaristan, Kırgızistan ve Azerbaycan bayrakları yer aldı. Teşkilatın sloganı olan 'Dilde, Fikirde, İşte Birlik' ifadesi de ortak paraya işlendi. Türk Devletleri Teşkilatı ortak parası nasıl?Türk Devletleri Teşkilatı Hatıra Parası 38.61 milimetre çapında 23.33 gram ağırlığında olup bronz metal üzerine okside olarak basıldı.5 bin adet olarak üretilen ortak paranın 2 yıl boyunca tedavülde olacağı ifade edildi. Darphane'nin Beşiktaş'taki Koleksiyon Mağazası'nda ve resmi siteden kutulu olarak satışa çıkarıldı. Ortak paranın fiyatı 900 lira olarak açıklandı.

türkiye

türki cumhuriyetler

kazakistan

azerbaycan

kırgızistan

macaristan

özbekistan

türkmenistan

kktc

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türk devletleri teşkilatı parası, ortak para, türk devletleri parası