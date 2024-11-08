Türk Devletleri Teşkilatı'nın ortak parası ilk kez satışa çıktı

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
‘Umudunu Trump’a bağlayanlardan biri de Berat Albayrak’
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Kulat: Cumhurbaşkanı yardımcısı sayısı iki olabilir, Albayrak bu göreve getirilebilir
09:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
14 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
15 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Gıda enflasyonunda artış: Aylık yüzde 4
12:06
84 dk
HABER MASASI
Dizi film ve sinemada kullanılan müziklerin hikayeleri
13:30
35 dk
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
‘Yapay zeka ile veri bilimcisine aylık 24 saat tasarruf sağlıyoruz’
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
Dış Politika Yazarı Akfırat: ABD seçimleri sonrası uygun ortam oluştu, Türkiye Suriye ile barış gündemini öne almalı
15:00
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
‘Woke politikalar ve çocukların trans yapılması sebebiyle Latin seçmen de tepki gösterdi ve Trump’a oy verdi’
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
5 dk
ÖZEL HABER
Prof. Dr. Sambur: ABD Suriye’den çekilmeyecek
17:39
1 dk
ŞAİR CEKETLİ ÇOCUK
Karadeniz müziğini Türkiye onunla sevdi
17:47
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
11 dk
CANLI YAYIN
Rusya Devlet Başkanı Putin konuşuyor
19:46
201 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Hamas: Türkiye’deki bazı kuruluşlar bizim adımızı kullanarak para topluyor
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Barış Mutlu: Türkiye’de insanlar şiddeti dışında tutan bir şey söylüyorsa korkmadan söyleyebilmeli
09:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:07
13 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
12 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
11 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Narin Güran duruşmasında tanık Baran Güran'ın ifadesi: 'Bakanlar köye geliyordu'
12:05
84 dk
HABER MASASI
Beyaz perdenin en yakışan çiftleri
13:30
35 dk
HAFTANIN KEYFİ
Platform 1 ve 2 filmlerinin değerlendirmesi ve filmlerdeki hapishane kavramı
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
ÇALIŞMA HAYATIM
1 Mayıs 2008 sonrası işe girenlerde değişen emeklilik şartları
15:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
3 dk
YOL ARKADAŞI
Narin cinayetinde dokunulmayan 2 sır
17:34
86 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
BÖLGENİN KALBİ
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
19:05
84 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241108/turk-devletleri-teskilatinin-ortak-parasi-ilk-kez-satisa-cikti-1090199321.html
Türk Devletleri Teşkilatı'nın ortak parası ilk kez satışa çıktı
Türk Devletleri Teşkilatı'nın ortak parası ilk kez satışa çıktı
Sputnik Türkiye
Kazakistan'ın başkenti Bişkek'te düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı 11.Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi için özel olarak hazırlanan hatıra para Darphane... 08.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-08T17:31+0300
2024-11-08T17:31+0300
türkiye
türk devletleri teşkilatı
türki cumhuriyetler
türk
kazakistan
azerbaycan
kırgızistan
macaristan
özbekistan
türkmenistan
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/08/1090198451_0:204:1344:960_1920x0_80_0_0_1f64f2df9b1ff8a7318f3e02d077a987.jpg
Türk Devletleri Teşkilatı için Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü tarafından ortak para basıldı.2024 yılında Kazakistan'ın başkenti Bişkek'te düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı 11.Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi için özel olarak hatıra para basıldı. Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan paranın tasarımının ön yüzünde sekiz köşeli Selçuklu Yıldızı yer alırken arka yüzünde Türkiye, Kazakistan, Özbekistan, Türkmenistan, Kuzey Kıbrıs, Macaristan, Kırgızistan ve Azerbaycan bayrakları yer aldı. Teşkilatın sloganı olan 'Dilde, Fikirde, İşte Birlik' ifadesi de ortak paraya işlendi. Türk Devletleri Teşkilatı ortak parası nasıl?Türk Devletleri Teşkilatı Hatıra Parası 38.61 milimetre çapında 23.33 gram ağırlığında olup bronz metal üzerine okside olarak basıldı.5 bin adet olarak üretilen ortak paranın 2 yıl boyunca tedavülde olacağı ifade edildi. Darphane'nin Beşiktaş'taki Koleksiyon Mağazası'nda ve resmi siteden kutulu olarak satışa çıkarıldı. Ortak paranın fiyatı 900 lira olarak açıklandı.
türkiye
türki cumhuriyetler
kazakistan
azerbaycan
kırgızistan
macaristan
özbekistan
türkmenistan
kktc
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/08/1090198451_0:103:1344:1111_1920x0_80_0_0_7a05d237ae4acf2879b9c68eeeb3419b.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
türk devletleri teşkilatı parası, ortak para, türk devletleri parası
türk devletleri teşkilatı parası, ortak para, türk devletleri parası

Türk Devletleri Teşkilatı'nın ortak parası ilk kez satışa çıktı

17:31 08.11.2024
© AA / DarphaneTürk Devletleri Parası
Türk Devletleri Parası - Sputnik Türkiye, 1920, 08.11.2024
© AA / Darphane
Abone ol
Kazakistan'ın başkenti Bişkek'te düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı 11.Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi için özel olarak hazırlanan hatıra para Darphane tarafından basılarak satışa çıkarıldı. Ortak paranın ön yüzünde teşkilatın logosu yer alırken arka yüzünde teşkilata üye 8 ülkenin bayrakları işlendi.
Türk Devletleri Teşkilatı için Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü tarafından ortak para basıldı.
2024 yılında Kazakistan'ın başkenti Bişkek'te düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı 11.Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi için özel olarak hatıra para basıldı. Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan paranın tasarımının ön yüzünde sekiz köşeli Selçuklu Yıldızı yer alırken arka yüzünde Türkiye, Kazakistan, Özbekistan, Türkmenistan, Kuzey Kıbrıs, Macaristan, Kırgızistan ve Azerbaycan bayrakları yer aldı. Teşkilatın sloganı olan 'Dilde, Fikirde, İşte Birlik' ifadesi de ortak paraya işlendi.
© AA / DarphaneTürk Devletleri Parası
Türk Devletleri Parası - Sputnik Türkiye, 1920, 08.11.2024
Türk Devletleri Parası
© AA / Darphane

Türk Devletleri Teşkilatı ortak parası nasıl?

Türk Devletleri Teşkilatı Hatıra Parası 38.61 milimetre çapında 23.33 gram ağırlığında olup bronz metal üzerine okside olarak basıldı.5 bin adet olarak üretilen ortak paranın 2 yıl boyunca tedavülde olacağı ifade edildi. Darphane'nin Beşiktaş'taki Koleksiyon Mağazası'nda ve resmi siteden kutulu olarak satışa çıkarıldı. Ortak paranın fiyatı 900 lira olarak açıklandı.
© AA / DarphaneTürk Devletleri Parası
Türk Devletleri Parası - Sputnik Türkiye, 1920, 08.11.2024
Türk Devletleri Parası
© AA / Darphane
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала