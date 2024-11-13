İstanbul'da akşam saatlerinde trafik yoğunluğu yüzde 90'a ulaştı

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Türkiye, ağaçlandırma konusunda ne durumda?
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Avukat Özkurt: ‘TFF’nin yasa dışı bahise karşı bir yaptırımı yok’
09:05
95 dk
SESLİ HABER
Nikah memuru yanlışlıkla damatla evlendi
10:50
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
14 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
16 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
12 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:01
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Güliz Ayla, diyabet hastalarında sensörün önemine değindi
12:06
84 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
FUTBOL SAATİ
Selin Yazıcı ve Serhat Ayan'la Futbol Saati
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
İktisatçı Oyan: İzlenen ekonomi programında krizin yükü sabit gelirlilere yükleniyor
15:01
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
4 dk
EKSEN
‘Biden dönemi, Türk-Amerikan ilişkilerinin en kötü dönemiydi. Biden Türk karşıtı değil, adeta Türk düşmanıydı’
16:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
3 dk
MUSTAFA HOŞ İLE YOL ARKADAŞI
Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil adaleti
17:34
86 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
12 dk
SESLİ HABER
Nikah memuru yanlışlıkla damatla evlendi
19:32
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Avrupa Ligi'nde favoriler belli oldu: 'Türk takımları kupanın biraz uzağında gibi görünüyor'
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Çocuk yoksulluğunun görünmeyen yüzü: 5 çocuk yangında öldü
09:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:07
14 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
16 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
11 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
MOTED Genel Sekreteri Remzi Öztürk, ilk kez açıkladı: Kademeli bir ceza sistemi üzerinde çalışılıyor
12:05
83 dk
HABER MASASI
90’larda izleyicileri Ekran Başına Kilitleyen Unutulmaz Pembe Diziler
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Pankreas kanseri ve tedavi başarısı
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
EKONOMİ PANORAMA
Erdal Kaplanseren'le Ekonomi Panorama
15:06
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
3 dk
YOL ARKADAŞI
Kurtlar Vadisi MHP
17:33
87 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
4 dk
BÖLGENİN KALBİ
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
19:05
85 dk
ÖZEL HABER
Abdullah Ağar: Türk SİHA'larının gizli bilgilerini Fransa'ya Ukrayna vermiş olabilir
20:34
8 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241113/istanbul-trafigi-cildirtti-yogunluk-yuzde-90a-ulasti-1090362040.html
İstanbul'da akşam saatlerinde trafik yoğunluğu yüzde 90'a ulaştı
İstanbul'da akşam saatlerinde trafik yoğunluğu yüzde 90'a ulaştı
Sputnik Türkiye
İstanbul'da etkili olan yağış nedeniyle mesai saati bitiminde trafik yoğunluğu yüzde 90'a ulaştı. 13.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-13T19:04+0300
2024-11-13T19:06+0300
türkiye
istanbul
trafik
trafik yoğunluğu
ibb
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/0d/1090361037_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_2ba9d56ed540b1de9ab15340f4b2ae06.jpg
İstanbul'da trafik yoğunluğu akşam saatinde yüzde 90'ı buldu. Aralıklarla etkili olan yağış nedeniyle bir çok ana arterde ve köprülerde yoğunluk yaşandı. Avrupa Yakası'nda, mesai saatinin bitimi ve kentte aralıklarla etkili olan yağış nedeniyle D-100 kara yolunda Haliç Köprüsü'nden itibaren Zincirlikuyu istikametinde trafik yoğunluğu yaşanıyor. Aynı mevkiden Avcılar yönüne de trafiğin yoğun olduğu gözleniyor.Anadolu Yakası'na geçişte 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü öncesinde ve bağlantı yollarında araçlar ağır ilerliyor. Basın Ekspres Yolu ile O-3'te de trafik çift yönlü yoğun seyrediyor.Ayrıca, TEM Otoyolu'nda Mahmutbey gişelerinde Edirne istikametinde ve Esenyurt gişelerinde Ankara istikametinde trafiğin yoğun olduğu görülüyor. Avcılar'dan TÜYAP'a kadar da trafik yavaş seyrediyor.Anadolu yakasında yoğunluk sürüyorAnadolu Yakası'nda da D-100 kara yolu üzerinde Kadıköy ile Kartal arasında her iki yönde yoğunluk görülürken, Pendik ve Tuzla'da da zaman zaman yoğunluk yaşanıyor.Şile Otoyolu'nun Üsküdar ile Ümraniye kesiminde, TEM Otoyolu'nda ise Ataşehir ve Sancaktepe arasında trafik yoğunluğu görülüyor.Avrupa Yakası'na geçişlerde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü istikametinde trafik yoğunluğu Uzunçayır'dan başlıyor.Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ile Ataşehir arasında her iki yönde trafik ağır ilerliyor.TEM Otoyolu'nda Edirne istikametinde Tuzla'dan Sancaktepe'ye kadar yer yer yoğunluk yaşanıyor.Öte yandan, her iki yakada da bazı ana arterler ile sahil yolları ve TEM bağlantı yollarında trafik yoğunluğu görülüyor.Toplu taşıma durakları da kalabalıkAyrıca, bazı toplu taşıma duraklarında da yoğunluk gözleniyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi yoğunluk haritasına göre, kentte trafik yoğunluğu yüzde 90'a ulaştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241111/meteorlojiden-yeni-hafta-icin-surpriz-uyari--istanbul-dahil-bircok-sehre-kuvvetli-saganak-ve-kar-1090245004.html
türkiye
istanbul
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/0d/1090361037_160:0:1120:720_1920x0_80_0_0_f89ecdde13c1bbe7b0ec014f4f42c36a.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
istanbul, trafik, trafik yoğunluğu, ibb
istanbul, trafik, trafik yoğunluğu, ibb

İstanbul'da akşam saatlerinde trafik yoğunluğu yüzde 90'a ulaştı

19:04 13.11.2024 (güncellendi: 19:06 13.11.2024)
© Hamdi Dindirektrafik
trafik - Sputnik Türkiye, 1920, 13.11.2024
© Hamdi Dindirek
Abone ol
İstanbul'da etkili olan yağış nedeniyle mesai saati bitiminde trafik yoğunluğu yüzde 90'a ulaştı.
İstanbul'da trafik yoğunluğu akşam saatinde yüzde 90'ı buldu. Aralıklarla etkili olan yağış nedeniyle bir çok ana arterde ve köprülerde yoğunluk yaşandı.
Avrupa Yakası'nda, mesai saatinin bitimi ve kentte aralıklarla etkili olan yağış nedeniyle D-100 kara yolunda Haliç Köprüsü'nden itibaren Zincirlikuyu istikametinde trafik yoğunluğu yaşanıyor. Aynı mevkiden Avcılar yönüne de trafiğin yoğun olduğu gözleniyor.
Anadolu Yakası'na geçişte 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü öncesinde ve bağlantı yollarında araçlar ağır ilerliyor. Basın Ekspres Yolu ile O-3'te de trafik çift yönlü yoğun seyrediyor.
Ayrıca, TEM Otoyolu'nda Mahmutbey gişelerinde Edirne istikametinde ve Esenyurt gişelerinde Ankara istikametinde trafiğin yoğun olduğu görülüyor. Avcılar'dan TÜYAP'a kadar da trafik yavaş seyrediyor.
© Hamdi Dindirektrafik
trafik - Sputnik Türkiye, 1920, 13.11.2024
trafik
© Hamdi Dindirek

Anadolu yakasında yoğunluk sürüyor

Anadolu Yakası'nda da D-100 kara yolu üzerinde Kadıköy ile Kartal arasında her iki yönde yoğunluk görülürken, Pendik ve Tuzla'da da zaman zaman yoğunluk yaşanıyor.
Şile Otoyolu'nun Üsküdar ile Ümraniye kesiminde, TEM Otoyolu'nda ise Ataşehir ve Sancaktepe arasında trafik yoğunluğu görülüyor.
Avrupa Yakası'na geçişlerde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü istikametinde trafik yoğunluğu Uzunçayır'dan başlıyor.
Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ile Ataşehir arasında her iki yönde trafik ağır ilerliyor.
TEM Otoyolu'nda Edirne istikametinde Tuzla'dan Sancaktepe'ye kadar yer yer yoğunluk yaşanıyor.
Öte yandan, her iki yakada da bazı ana arterler ile sahil yolları ve TEM bağlantı yollarında trafik yoğunluğu görülüyor.
© Abdülkerim Güzeltrafik
trafik - Sputnik Türkiye, 1920, 13.11.2024
trafik
© Abdülkerim Güzel

Toplu taşıma durakları da kalabalık

Ayrıca, bazı toplu taşıma duraklarında da yoğunluk gözleniyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi yoğunluk haritasına göre, kentte trafik yoğunluğu yüzde 90'a ulaştı.
Kar yağışı - Sputnik Türkiye, 1920, 11.11.2024
TÜRKİYE
Meteoroloji'den yeni hafta için sürpriz uyarı: İstanbul dahil birçok şehre kuvvetli sağanak ve kar geliyor
11 Kasım, 07:28
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала