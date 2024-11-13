https://anlatilaninotesi.com.tr/20241113/istanbul-trafigi-cildirtti-yogunluk-yuzde-90a-ulasti-1090362040.html
İstanbul'da akşam saatlerinde trafik yoğunluğu yüzde 90'a ulaştı
İstanbul'da akşam saatlerinde trafik yoğunluğu yüzde 90'a ulaştı
Sputnik Türkiye
İstanbul'da etkili olan yağış nedeniyle mesai saati bitiminde trafik yoğunluğu yüzde 90'a ulaştı. 13.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-13T19:04+0300
2024-11-13T19:04+0300
2024-11-13T19:06+0300
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İstanbul'da trafik yoğunluğu akşam saatinde yüzde 90'ı buldu. Aralıklarla etkili olan yağış nedeniyle bir çok ana arterde ve köprülerde yoğunluk yaşandı. Avrupa Yakası'nda, mesai saatinin bitimi ve kentte aralıklarla etkili olan yağış nedeniyle D-100 kara yolunda Haliç Köprüsü'nden itibaren Zincirlikuyu istikametinde trafik yoğunluğu yaşanıyor. Aynı mevkiden Avcılar yönüne de trafiğin yoğun olduğu gözleniyor.Anadolu Yakası'na geçişte 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü öncesinde ve bağlantı yollarında araçlar ağır ilerliyor. Basın Ekspres Yolu ile O-3'te de trafik çift yönlü yoğun seyrediyor.Ayrıca, TEM Otoyolu'nda Mahmutbey gişelerinde Edirne istikametinde ve Esenyurt gişelerinde Ankara istikametinde trafiğin yoğun olduğu görülüyor. Avcılar'dan TÜYAP'a kadar da trafik yavaş seyrediyor.Anadolu yakasında yoğunluk sürüyorAnadolu Yakası'nda da D-100 kara yolu üzerinde Kadıköy ile Kartal arasında her iki yönde yoğunluk görülürken, Pendik ve Tuzla'da da zaman zaman yoğunluk yaşanıyor.Şile Otoyolu'nun Üsküdar ile Ümraniye kesiminde, TEM Otoyolu'nda ise Ataşehir ve Sancaktepe arasında trafik yoğunluğu görülüyor.Avrupa Yakası'na geçişlerde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü istikametinde trafik yoğunluğu Uzunçayır'dan başlıyor.Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ile Ataşehir arasında her iki yönde trafik ağır ilerliyor.TEM Otoyolu'nda Edirne istikametinde Tuzla'dan Sancaktepe'ye kadar yer yer yoğunluk yaşanıyor.Öte yandan, her iki yakada da bazı ana arterler ile sahil yolları ve TEM bağlantı yollarında trafik yoğunluğu görülüyor.Toplu taşıma durakları da kalabalıkAyrıca, bazı toplu taşıma duraklarında da yoğunluk gözleniyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi yoğunluk haritasına göre, kentte trafik yoğunluğu yüzde 90'a ulaştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241111/meteorlojiden-yeni-hafta-icin-surpriz-uyari--istanbul-dahil-bircok-sehre-kuvvetli-saganak-ve-kar-1090245004.html
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istanbul, trafik, trafik yoğunluğu, ibb
istanbul, trafik, trafik yoğunluğu, ibb
İstanbul'da akşam saatlerinde trafik yoğunluğu yüzde 90'a ulaştı
19:04 13.11.2024 (güncellendi: 19:06 13.11.2024)
İstanbul'da etkili olan yağış nedeniyle mesai saati bitiminde trafik yoğunluğu yüzde 90'a ulaştı.
İstanbul'da trafik yoğunluğu akşam saatinde yüzde 90'ı buldu. Aralıklarla etkili olan yağış nedeniyle bir çok ana arterde ve köprülerde yoğunluk yaşandı.
Avrupa Yakası'nda, mesai saatinin bitimi ve kentte aralıklarla etkili olan yağış nedeniyle D-100 kara yolunda Haliç Köprüsü'nden itibaren Zincirlikuyu istikametinde trafik yoğunluğu yaşanıyor. Aynı mevkiden Avcılar yönüne de trafiğin yoğun olduğu gözleniyor.
Anadolu Yakası'na geçişte 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü öncesinde ve bağlantı yollarında araçlar ağır ilerliyor. Basın Ekspres Yolu ile O-3'te de trafik çift yönlü yoğun seyrediyor.
Ayrıca, TEM Otoyolu'nda Mahmutbey gişelerinde Edirne istikametinde ve Esenyurt gişelerinde Ankara istikametinde trafiğin yoğun olduğu görülüyor. Avcılar'dan TÜYAP'a kadar da trafik yavaş seyrediyor.
Anadolu yakasında yoğunluk sürüyor
Anadolu Yakası'nda da D-100 kara yolu üzerinde Kadıköy ile Kartal arasında her iki yönde yoğunluk görülürken, Pendik ve Tuzla'da da zaman zaman yoğunluk yaşanıyor.
Şile Otoyolu'nun Üsküdar ile Ümraniye kesiminde, TEM Otoyolu'nda ise Ataşehir ve Sancaktepe arasında trafik yoğunluğu görülüyor.
Avrupa Yakası'na geçişlerde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü istikametinde trafik yoğunluğu Uzunçayır'dan başlıyor.
Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ile Ataşehir arasında her iki yönde trafik ağır ilerliyor.
TEM Otoyolu'nda Edirne istikametinde Tuzla'dan Sancaktepe'ye kadar yer yer yoğunluk yaşanıyor.
Öte yandan, her iki yakada da bazı ana arterler ile sahil yolları ve TEM bağlantı yollarında trafik yoğunluğu görülüyor.
Toplu taşıma durakları da kalabalık
Ayrıca, bazı toplu taşıma duraklarında da yoğunluk gözleniyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi yoğunluk haritasına göre, kentte trafik yoğunluğu yüzde 90'a ulaştı.