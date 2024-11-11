https://anlatilaninotesi.com.tr/20241111/meteorlojiden-yeni-hafta-icin-surpriz-uyari--istanbul-dahil-bircok-sehre-kuvvetli-saganak-ve-kar-1090245004.html

Meteoroloji'den yeni hafta için sürpriz uyarı: İstanbul dahil birçok şehre kuvvetli sağanak ve kar geliyor

Meteoroloji'den yeni hafta için sürpriz uyarı: İstanbul dahil birçok şehre kuvvetli sağanak ve kar geliyor

Sputnik Türkiye

Meteoroloji, İstanbul dahil birçok il için kuvvetli yağış ve soğuk hava uyarısında bulundu. Doğu Anadolu'nun yükseklerinde kar ve karla karışık yağmur... 11.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-11T07:28+0300

2024-11-11T07:28+0300

2024-11-11T07:29+0300

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Türkiye genelinde yağışlı hava etkisini artırırken, gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerde pus ve sis görülecek. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Türkiye genelinde parçalı ve yer yer çok bulutlu bir hava bekliyor. İstanbul, Sakarya, Bolu ve Afyon gibi illerde sağanak yağmur etkili olacak. Doğu Anadolu'nun yüksek kesimlerinde ise karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor. Özellikle Ardahan'da soğuklar, gece saatlerinde -9 dereceye kadar düştü ve Kura Nehri'nin yüzeyi buzla kaplandı.Antalya’ya mevsimin i̇lk karı düştüSıcaklıkların hızlı düşmesiyle Antalya'nın 2.365 metre yükseklikteki Tahtalı Dağı'na sezonun ilk karı düştü. Kemer'de hava sıcaklığı 18 derece ölçülürken, zirvede sıcaklık 7 dereceye kadar indi. Sabah saatlerinde başlayan kar yağışı kısa süre içinde yerini karla karışık yağmura bıraktı ve zirvede zemin beyaza büründü.Rüzgar ve sis uyarısıMeteoroloji, Marmara ve Doğu Akdeniz kıyılarında kuzeydoğudan kuvvetli rüzgarların eseceğini belirtti. Ayrıca, iç kesimlerde gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor, bu da sürücüler için dikkat edilmesi gereken bir detay.Ardahan’da dondurucu soğuklarArdahan, son günlerdeki aşırı soğuklarla gündemde. Gece sıcaklıklarının sıfırın altında 9 dereceye kadar düşmesi, Kura Nehri'nin yüzeyinde buzlanmaya neden oldu. Nehir boyunca özellikle stat mevkiinde buzlanmanın yoğun olduğu görüldü. Kadir Özer isimli bir vatandaş, "Geceleri artık eksileri görüyoruz, bu manzara ise ayrı bir güzellik" diyerek soğukların etkisini anlattı.İç ve doğu bölgelerde kar ve yağmur bekleniyorEskişehir, Ankara ve Isparta çevreleri yağmur ve sağanak yağış alırken, Kayseri'nin doğusu ve Sivas'ın güneyi gibi bölgelerde kar yağışı görülecek. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerde beklenen pus ve sis, özellikle sabah trafiğinde dikkat edilmesi gereken bir faktör olarak öne çıkıyor.Haftanın hava durumu özetiMeteoroloji, hava sıcaklıklarının ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceğini bildirdi. Rüzgarın genellikle kuzey yönlerden hafif ve ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.Bugün hava nasıl olacak?Marmara Bölgesi’nde sağanak yağış bekleniyorMarmara Bölgesi, parçalı ve çok bulutlu bir hava ile aralıklı sağanak yağışların etkisi altında kalacak. İstanbul'da hava sıcaklığı 16°C olurken, sabah ve gece saatlerinde sis ve pus görülebilir. Edirne ve Kırklareli de yağışlı havadan nasibini alacak.Ege Bölgesi’nde yağışlar sınırlıEge Bölgesi, parçalı ve çok bulutlu bir hava ile karşılaşacak. Afyonkarahisar çevrelerinde yağmur beklenirken, İzmir ve Manisa'da parçalı bulutlu bir hava hakim olacak. Denizli'de sıcaklık 20°C'yi bulacak.Akdeniz'de i̇lk yağmurlar ve Antalya'ya dikkatAkdeniz Bölgesi, yer yer kuvvetli sağanak yağışlara sahne olacak. Antalya'nın iç ve doğu kesimlerinde sağanak beklenirken, hava sıcaklığı 22°C seviyelerinde seyredecek. Hatay'ın güneyi ve Isparta çevreleri de yağmurdan etkilenecek.İç Anadolu'da pus ve sis uyarısıAnkara, parçalı ve çok bulutlu, güney ve batı bölgelerinde aralıklı yağmur bekleniyor. Hava sıcaklığı 17°C. Sivas ve Kayseri'nin bazı bölgelerinde de sağanak yağış görülecek.Batı Karadeniz'de yağmur; Doğu'da bulutlarBolu, parçalı ve çok bulutlu hava ile birlikte aralıklı yağmur alacak. Zonguldak ve Düzce parçalı bulutlu bir hava yaşayacak.Doğu Anadolu'da kar ve soğuk havaDoğu Anadolu Bölgesi, parçalı ve çok bulutlu hava ile birlikte geniş çaplı yağış alacak. Erzurum ve Kars'ta yağmurun yanı sıra yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar bekleniyor. Van'da hava 11°C, sağanak yağış öngörülüyor. Ardahan'da soğuk hava -9°C'ye kadar düşerken, Kura Nehri buzla kaplandı.Güneydoğu Anadolu’da sağanak yağmurBatman ve Siirt çevreleri yağmur alacak. Diyarbakır'da hava parçalı ve çok bulutlu, sıcaklık 14°C olacak.Denizlerde durum: Fırtına uyarısıDoğu Akdeniz'de fırtına bekleniyor, Batı Akdeniz'de ise fırtınamsı rüzgar görülecek. Karadeniz'de parçalı bulutlu hava, sağanak yağışlarla birleşecek.

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