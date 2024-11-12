https://anlatilaninotesi.com.tr/20241112/vucic-abdden-lng-alan-ulkeler-rusyadan-gaz-istemek-zorunda-kalacak-1090317511.html
Vucic: ABD'den LNG alan ülkeler Rusya’dan gaz istemek zorunda kalacak
Vucic: ABD'den LNG alan ülkeler Rusya’dan gaz istemek zorunda kalacak
Sputnik Türkiye
Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, ABD'den sıvılaştırılmış doğal gaz alan ülkelerin ileride Rusya'dan doğal gaz istemek zorunda kalacaklarını belirtti. 12.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-12T21:03+0300
2024-11-12T21:03+0300
2024-11-12T21:02+0300
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aleksandar vucic
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sıvılaştırılmış doğal gaz (lng)
rus doğal gazı
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Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 29. Taraflar Konferansı (COP29) Dünya Liderleri İklim Zirvesi'nde gazetecilere konuşan Vucic, ABD'den sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) alan ülkelerin, Washington tedariki kestiğinde Rusya'dan doğal gaz istemek zorunda kalacaklarını söyledi.Vucic, “Dünyada hiç kimse enerji tedariki konusunda ne yapacağını bilmiyor, çünkü üç ya da dört yıl içinde ABD LNG ihracatını durduracak. Sonuçta, daha fazla tüketim, yapay zeka ve elektrikli bataryalar nedeniyle buna kendileri ihtiyaç duyacak. O zaman hepimiz sıraya gireceğiz ve Rus gazını yasaklayanlar Moskova'nın kapısında sıraya girecek ve ‘bize gaz tedarikini yeniden başlatın’ diyecekler” ifadelerini kullandı.Rus enerji devi Gazprom, Sırbistan'ın ana gaz tedarikçisi konumunda. Bu ülke ile önümüzdeki kış sezonu için günde 6+2+3 milyon metreküp formülüyle ihracat yapılması konusunda anlaşmaya varıldı. Sırbistan makamlarına göre Rus gazı, ‘petrol formülü sayesinde en uygun fiyattan’ tedarik edilecek.Moskova ile uzun vadeli bir başka gaz tedarik anlaşmasının da 2025 baharında yenilenmesi planlanıyor. Rus yakıtı Sırbistan'a Türk Akımı gaz boru hattından Bulgar gaz taşıma sistemi yoluyla ulaşıyor ve önümüzdeki yıllarda hacmin yılda dört milyar metreküpe ulaşması bekleniyor.Gazprom, 2022’de Avrupa’nın birçok ülkesine gaz arzını kısmen veya tamamen durdurmuştu. Şirket, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in doğalgaz parasının ruble cinsinden ödenmesi talebini yerine getirmedikleri ve diğer teknik nedenleri gerekçe göstererek Bulgaristan, Polonya, Finlandiya, Hollanda, Almanya ve Danimarka'ya sevkiyatı kesmişti. Daha sonra Baltık Denizi’nden geçen Kuzey Akım ve Belarus’tan geçen ‘Yamal-Avrupa’ boru hatları üzerinden sevkiyatlara son verilmiş, Ukrayna’dan geçen sevkiyatta da önemli ölçüde azalma olmuştu.Moskova, Batı’nın Rusya'dan hidrokarbon almayı reddederek ciddi bir hata yaptığını defalarca dile getirerek yüksek fiyatlar nedeniyle yeni ve daha güçlü bir bağımlılığın içine düşecekleri uyarısında bulunmuştu. Moskova, sevkiyatı reddeden ülkelerin aracılar vasıtasıyla Rus petrol ve gazını daha pahalıya satın almaya devam edeceklerini kaydetmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241111/patrusevden-kuzey-akimin-tekrarlanmasi-uyarisi-abd-ve-ingiltere-yeni-sabotajlara-imza-atabilir-1090276823.html
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aleksandar vucic, sırbistan, abd, washington, sıvılaştırılmış doğal gaz (lng), rus doğal gazı, azerbaycan, bakü, iklim zirvesi, türk akım, gazprom, kuzey akım, yamal-avrupa
aleksandar vucic, sırbistan, abd, washington, sıvılaştırılmış doğal gaz (lng), rus doğal gazı, azerbaycan, bakü, iklim zirvesi, türk akım, gazprom, kuzey akım, yamal-avrupa
Vucic: ABD'den LNG alan ülkeler Rusya’dan gaz istemek zorunda kalacak
Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, ABD'den sıvılaştırılmış doğal gaz alan ülkelerin ileride Rusya'dan doğal gaz istemek zorunda kalacaklarını belirtti.
Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 29. Taraflar Konferansı (COP29) Dünya Liderleri İklim Zirvesi'nde gazetecilere konuşan Vucic, ABD'den sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) alan ülkelerin, Washington tedariki kestiğinde Rusya'dan doğal gaz istemek zorunda kalacaklarını söyledi.
Vucic, “Dünyada hiç kimse enerji tedariki konusunda ne yapacağını bilmiyor, çünkü üç ya da dört yıl içinde ABD LNG ihracatını durduracak. Sonuçta, daha fazla tüketim, yapay zeka ve elektrikli bataryalar nedeniyle buna kendileri ihtiyaç duyacak. O zaman hepimiz sıraya gireceğiz ve Rus gazını yasaklayanlar Moskova'nın kapısında sıraya girecek ve ‘bize gaz tedarikini yeniden başlatın’ diyecekler” ifadelerini kullandı.
Rus enerji devi Gazprom, Sırbistan'ın ana gaz tedarikçisi konumunda. Bu ülke ile önümüzdeki kış sezonu için günde 6+2+3 milyon metreküp formülüyle ihracat yapılması konusunda anlaşmaya varıldı. Sırbistan makamlarına göre Rus gazı, ‘petrol formülü sayesinde en uygun fiyattan’ tedarik edilecek.
Moskova ile uzun vadeli bir başka gaz tedarik anlaşmasının da 2025 baharında yenilenmesi planlanıyor. Rus yakıtı Sırbistan'a Türk Akımı gaz boru hattından Bulgar gaz taşıma sistemi yoluyla ulaşıyor ve önümüzdeki yıllarda hacmin yılda dört milyar metreküpe ulaşması bekleniyor.
Gazprom, 2022’de Avrupa’nın birçok ülkesine gaz arzını kısmen veya tamamen durdurmuştu. Şirket, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in doğalgaz parasının ruble cinsinden ödenmesi talebini yerine getirmedikleri ve diğer teknik nedenleri gerekçe göstererek Bulgaristan, Polonya, Finlandiya, Hollanda, Almanya ve Danimarka'ya sevkiyatı kesmişti. Daha sonra Baltık Denizi’nden geçen Kuzey Akım ve Belarus’tan geçen ‘Yamal-Avrupa’ boru hatları üzerinden sevkiyatlara son verilmiş, Ukrayna’dan geçen sevkiyatta da önemli ölçüde azalma olmuştu.
Moskova, Batı’nın Rusya'dan hidrokarbon almayı reddederek ciddi bir hata yaptığını defalarca dile getirerek yüksek fiyatlar nedeniyle yeni ve daha güçlü bir bağımlılığın içine düşecekleri uyarısında bulunmuştu. Moskova, sevkiyatı reddeden ülkelerin aracılar vasıtasıyla Rus petrol ve gazını daha pahalıya satın almaya devam edeceklerini kaydetmişti.