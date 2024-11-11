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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241111/patrusevden-kuzey-akimin-tekrarlanmasi-uyarisi-abd-ve-ingiltere-yeni-sabotajlara-imza-atabilir-1090276823.html
Patruşev’den ‘Kuzey Akım’ın tekrarlanması’ uyarısı: ABD ve İngiltere yeni sabotajlara imza atabilir
Patruşev’den ‘Kuzey Akım’ın tekrarlanması’ uyarısı: ABD ve İngiltere yeni sabotajlara imza atabilir
Sputnik Türkiye
Rusya Devlet Başkanı Yardımcısı Nikolay Patruşev, ABD ve İngiltere’nin Kuzey Akım doğalgaz boru hatlarına yönelik sabotajlara benzer yeni terör saldırıları... 11.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-11T19:59+0300
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ukrayna krizi
rusya
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nato
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Rus Kommersant gazetesine konuşan Patruşev, “Elimizdeki bilgilere göre, Amerikalılar ve İngilizler ekonomik çıkarlarını ilerletmek için Kuzey Akım sabotajını birçok yöntemden biri olarak değerlendiriyorlar. Dünya genelinde iletişim sağlayan açık deniz fiber-optik kabloları da dahil olmak üzere yeni altyapı tesisleri onların saldırılarına maruz kalabilir” ifadesini kullandı.‘Sadece NATO güçleri yapabilirdi’Kuzey Akım'a yönelik terör saldırısının NATO güçlerinin işi olduğunu kaydeden Rus yetkili, Ukrayna'nın bunu yapacak potansiyel ve yeteneğe sahip olmadığını belirtti.Danimarkalı yetkililerin bile patlamadan hemen önce bölgede ABD savaş gemilerinin görüldüğünü kabul ettiğini söyleyen Patruşev, şunu dedi:ABD ve İngiliz istihbarat servislerinin ilgili ekipmanlara sahip olduğunun iyi bilinmekte olduğunu kaydeden Başkan Yardımcısı, konuyla ilgili şu değerlendirmede bulundu:‘Karadeniz’de yabancıların varlığına izin vermeyeceğiz’Rus Karadeniz Filosunu ziyaret ettiğini ve incelediğini söyleyen Patruşev, filonun savaşa hazır durumda olduğuna ve deniz yönünden gelebilecek sorun ve tehditlere karşı koymaya hazır olduğuna ikna olduğunu söyledi.Kiev rejiminin, NATO uzmanları tarafından koordine edilen agresif eylemlerine rağmen Rusya’nın Karadeniz’de yenilmediğini kaydeden Rus yetkili, bölgedeki konumun zayıflamasına izin vermeyeceklerini belirterek şunu dedi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241111/ukraynali-eski-istihbarat-subayi-kievin-nukleer-silah-gelistirme-kabiliyetini-degerlendirdi-1090269813.html
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rusya, nikolay patruşev, abd, ingiltere, kuzey akım, nato, ukrayna, almanya, olaf scholz, danimarka, karadeniz, karadeniz filosu, montrö anlaşması
rusya, nikolay patruşev, abd, ingiltere, kuzey akım, nato, ukrayna, almanya, olaf scholz, danimarka, karadeniz, karadeniz filosu, montrö anlaşması

Patruşev’den ‘Kuzey Akım’ın tekrarlanması’ uyarısı: ABD ve İngiltere yeni sabotajlara imza atabilir

19:59 11.11.2024 (güncellendi: 20:05 11.11.2024)
© Sputnik / Владимир АстапковичRusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Nikolay Patruşev
Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Nikolay Patruşev - Sputnik Türkiye, 1920, 11.11.2024
© Sputnik / Владимир Астапкович
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Rusya Devlet Başkanı Yardımcısı Nikolay Patruşev, ABD ve İngiltere’nin Kuzey Akım doğalgaz boru hatlarına yönelik sabotajlara benzer yeni terör saldırıları düzenleyebileceği uyarısında bulundu.
Rus Kommersant gazetesine konuşan Patruşev, “Elimizdeki bilgilere göre, Amerikalılar ve İngilizler ekonomik çıkarlarını ilerletmek için Kuzey Akım sabotajını birçok yöntemden biri olarak değerlendiriyorlar. Dünya genelinde iletişim sağlayan açık deniz fiber-optik kabloları da dahil olmak üzere yeni altyapı tesisleri onların saldırılarına maruz kalabilir” ifadesini kullandı.

‘Sadece NATO güçleri yapabilirdi’

Kuzey Akım'a yönelik terör saldırısının NATO güçlerinin işi olduğunu kaydeden Rus yetkili, Ukrayna'nın bunu yapacak potansiyel ve yeteneğe sahip olmadığını belirtti.
Danimarkalı yetkililerin bile patlamadan hemen önce bölgede ABD savaş gemilerinin görüldüğünü kabul ettiğini söyleyen Patruşev, şunu dedi:
Yabancı ülkelerin donanmalarının kabiliyetleriyle ilgilenen herkes, Ukrayna Donanması'nın deniz derinliklerinde terör saldırısı gerçekleştirecek donanıma ve eğitimli uzmanlara sahip olduğunu biliyor. Bu ölçekte bir sabotajı ancak NATO ülkelerinin özel amaçlı birlikleri gerçekleştirebilir.
ABD ve İngiliz istihbarat servislerinin ilgili ekipmanlara sahip olduğunun iyi bilinmekte olduğunu kaydeden Başkan Yardımcısı, konuyla ilgili şu değerlendirmede bulundu:
Bu nedenle Almanya Şansölyesi Olaf Scholz'un, sabotajdan bazı Ukraynalıları sorumlu tutarak sözde tarafsız bir soruşturma yürütülmesi için yaptığı çağrılar gülünç. ABD, Almanya'yı kalkınması için çok gerekli olan Rus enerji kaynaklarından kasten mahrum bırakıyor ve Almanya’nın mevcut yönetimi, Alman ekonomisini fiilen yok edenlerle birlikte hareket ediyor.

‘Karadeniz’de yabancıların varlığına izin vermeyeceğiz’

Rus Karadeniz Filosunu ziyaret ettiğini ve incelediğini söyleyen Patruşev, filonun savaşa hazır durumda olduğuna ve deniz yönünden gelebilecek sorun ve tehditlere karşı koymaya hazır olduğuna ikna olduğunu söyledi.
Kiev rejiminin, NATO uzmanları tarafından koordine edilen agresif eylemlerine rağmen Rusya’nın Karadeniz’de yenilmediğini kaydeden Rus yetkili, bölgedeki konumun zayıflamasına izin vermeyeceklerini belirterek şunu dedi:

Montrö Anlaşması'nı ihlal edecek şekilde, Karadeniz'e kıyısı olmayan ülkelerin daimi filo varlığına müsamaha göstermeyeceğiz.

radyoaktif - Sputnik Türkiye, 1920, 11.11.2024
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