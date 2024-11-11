https://anlatilaninotesi.com.tr/20241111/patrusevden-kuzey-akimin-tekrarlanmasi-uyarisi-abd-ve-ingiltere-yeni-sabotajlara-imza-atabilir-1090276823.html

Patruşev’den ‘Kuzey Akım’ın tekrarlanması’ uyarısı: ABD ve İngiltere yeni sabotajlara imza atabilir

Patruşev’den ‘Kuzey Akım’ın tekrarlanması’ uyarısı: ABD ve İngiltere yeni sabotajlara imza atabilir

Sputnik Türkiye

Rusya Devlet Başkanı Yardımcısı Nikolay Patruşev, ABD ve İngiltere’nin Kuzey Akım doğalgaz boru hatlarına yönelik sabotajlara benzer yeni terör saldırıları... 11.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-11T19:59+0300

2024-11-11T19:59+0300

2024-11-11T20:05+0300

ukrayna krizi

rusya

nikolay patruşev

abd

ingiltere

kuzey akım

nato

ukrayna

almanya

olaf scholz

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Rus Kommersant gazetesine konuşan Patruşev, “Elimizdeki bilgilere göre, Amerikalılar ve İngilizler ekonomik çıkarlarını ilerletmek için Kuzey Akım sabotajını birçok yöntemden biri olarak değerlendiriyorlar. Dünya genelinde iletişim sağlayan açık deniz fiber-optik kabloları da dahil olmak üzere yeni altyapı tesisleri onların saldırılarına maruz kalabilir” ifadesini kullandı.‘Sadece NATO güçleri yapabilirdi’Kuzey Akım'a yönelik terör saldırısının NATO güçlerinin işi olduğunu kaydeden Rus yetkili, Ukrayna'nın bunu yapacak potansiyel ve yeteneğe sahip olmadığını belirtti.Danimarkalı yetkililerin bile patlamadan hemen önce bölgede ABD savaş gemilerinin görüldüğünü kabul ettiğini söyleyen Patruşev, şunu dedi:ABD ve İngiliz istihbarat servislerinin ilgili ekipmanlara sahip olduğunun iyi bilinmekte olduğunu kaydeden Başkan Yardımcısı, konuyla ilgili şu değerlendirmede bulundu:‘Karadeniz’de yabancıların varlığına izin vermeyeceğiz’Rus Karadeniz Filosunu ziyaret ettiğini ve incelediğini söyleyen Patruşev, filonun savaşa hazır durumda olduğuna ve deniz yönünden gelebilecek sorun ve tehditlere karşı koymaya hazır olduğuna ikna olduğunu söyledi.Kiev rejiminin, NATO uzmanları tarafından koordine edilen agresif eylemlerine rağmen Rusya’nın Karadeniz’de yenilmediğini kaydeden Rus yetkili, bölgedeki konumun zayıflamasına izin vermeyeceklerini belirterek şunu dedi:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241111/ukraynali-eski-istihbarat-subayi-kievin-nukleer-silah-gelistirme-kabiliyetini-degerlendirdi-1090269813.html

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rusya, nikolay patruşev, abd, ingiltere, kuzey akım, nato, ukrayna, almanya, olaf scholz, danimarka, karadeniz, karadeniz filosu, montrö anlaşması