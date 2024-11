https://anlatilaninotesi.com.tr/20241112/sessiz-hastalik-kadinlarda-sik-gorulen-lipodem-nedir-ve-belirtileri-nelerdir-1090300656.html

Sessiz hastalık: Kadınlarda sık görülen lipödem nedir ve belirtileri nelerdir?

Sessiz hastalık: Kadınlarda sık görülen lipödem nedir ve belirtileri nelerdir?

Sputnik Türkiye

Dünyada ortalama her 10 kadından birini etkileyen lipödem kadınlar arasında yeterince bilinmiyor. Hatta lipödem obezite veya lenfödem ile karıştırıldığı için... 12.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-12T14:01+0300

2024-11-12T14:01+0300

2024-11-12T14:09+0300

sağlik

lipödem

lipödem nedir

lipödem diyeti

lipödem tedavisi

lipödem neden olur

lipödem beslenmesi

lipödem belirtileri

lipodem görseller

lipödem 1. evre

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/0c/1090299447_0:8:1600:908_1920x0_80_0_0_35524b9cf6ea19d7877ec83269cf6b92.jpg

Bilimsel verilere göre, dünyada ortalama her 10 kadından birini etkileyen lipödem hakkında toplumda farkındalık oldukça düşük. Öyle ki lipödem obezite veya lenfödem ile karıştırılıyor. Bu sebeple de lipödem tanısı konulan hasta oranı gerçekte var olan hasta oranının çok altında. Ayrıca geçtiğimiz yıllarda bacaklarında şişlik nedeniye sağlık kuruluşuna başvuran kadınların yüzde 11-18’inin lipödem olduğu kaydedilmiş durumda. Peki birçok kadının şikayet ettiği lipödem nedir? Lipödem belirtileri nelerdir? Lipödem tedavisi nasıl yapılır? Lipödem neden olur? Lipödem evreleri nelerdir?Ödem ve obezite ile karıştırılıyorGenellikle kadınlarda görülen ve yağ dokusunun orantısız bir şekilde alt vücutta birikmesiyle ortaya çıkan lipödem, kalça ve bacakları nadir de olsa kolları etkileyerek kendini gösterir. Vücutta gözle görülen bir simetrik yağ birikimi, ağrı ve şişliğe yol açan bu rahatsızlık genellikle obezite ve ödem(su tutulması) ile karıştırılıyor. Bu hastalıklardan ayrımı kilo vermekle düzelmemesi ve ödem tedavisine karşılık vermemesi şeklinde sağlanıyor.Genetik ve hormonal faktörlerin önemli bir rol oynadığı düşünülüyorNedeni tam olarak bilinmeyen lipödemin en önemli risk faktörlerinin genetik ve hormonal sebepler olduğu öngörülmektedir. Ergenlik, hamilelik ve menopoz gibi hormonal değişiklik dönemlerinde baş gösterebilen bu hastalıkta ailede daha önce görüldüyse başka bir aile üyesinde de görülme olasılığı yüksek.Bacaklarda şişlik, genişleme veya portakal kabuğu görünümü olabilirBeş farklı bölgede gelişirLipödem genellikle beş farklı bölgede gelişim gösterir.Dört farklı aşamada sınıflandırılırLipödem, zamanla ilerleyebilen bir hastalık olup, genellikle dört farklı aşamada sınıflandırılır. Her aşama, hastalığın ne kadar ilerlediğini ve hangi semptomların belirginleştiğini gösterir.1. Erken Dönem (Aşama 1) : Bu aşamada, vücudun belirli bölgelerinde, özellikle kalça, uyluklar ve bacaklar gibi bölgelerde, hafif ve simetrik yağ birikimi görülür. Cilt yüzeyi genellikle düzgün ve pürüzsüzdür. Morarma ya da portakal kabuğu görünümü (selülit) henüz ortaya çıkmamıştır. Etkilenen bölgelerde hafif hassasiyet veya ağrı olabilir, ancak bu genellikle azdır. Bu aşamada, bölgelerde belirgin şişlik veya sıvı birikimi (ödem) gözlenmez.2. Orta Dönem (Aşama 2) : Yağ birikimi daha belirgin hale gelir ve kalça, uyluklar ve bacaklar daha genişlemeye başlar. Cilt yüzeyinde portakal kabuğu görünümü ve pürüzlenmeler başlar. Etkilenen bölgelerde ağrı, hassasiyet ve rahatsızlık daha belirginleşir. Bu bölgelerde dokunulduğunda ağrı hissi artabilir. Cilt altındaki sıvı birikimi nedeniyle bacaklarda, uyluklarda ve kalçalarda ödem görülebilir.3. İleri Dönem (Aşama 3) : Yağ birikimi daha da artar ve daha büyük yağ nodülleri oluşturur. Bu durum, bacaklar ve kalçalarda ciddi şekilde genişlemeye yol açar. Ciltte kalınlaşma, portakal kabuğu görünümü artar ve bölgede belirgin sertleşmeler görülebilir.Etkilenen bölgelerde şiddetli ağrı, hassasiyet ve rahatsızlık hissi artar. Bazen hareket ederken bile ağrı hissedilebilir.u aşamada, yağ birikiminin yanı sıra lenfödem de gelişebilir; yani sıvı birikimi ve şişlik belirginleşebilir. Ayaklar ve eller de bu aşamada etkilenmeye başlayabilir.4. Son Dönem (Aşama 4) : Yağ birikimi daha da yaygınlaşır ve bacaklar, kalçalar, uyluklar büyük bir şekilde şişer. Bu durum ciddi orantısızlık ve deformasyonlara yol açabilir. Cilt daha da kalınlaşır, sertleşir ve elastikiyetini kaybeder. Ayrıca, portakal kabuğu görünümü ve pürüzlenmeler şiddetlenir.Etkilenen bölgelerdeki ağrı ve rahatsızlık seviyesi çok yüksektir. Bazen sadece bir yere oturmak veya yürümek bile ağrıya neden olabilir. Şişlik ve sıvı birikimi çok belirgin hale gelir. Lenfödem de sıklıkla bu aşamada ortaya çıkar. Ayrıca, dolaşım ve hareketlilik problemleri artabilir.Her aşamasında erken müdahale edilmesi önemlidirLipödemin her aşamasında tedaviye erken müdahale edilmesi önemlidir. Hastalık, genellikle yavaş ilerler, ancak tedavi edilmezse semptomlar kötüleşebilir ve yaşam kalitesini önemli ölçüde etkileyebilir. Tedavi seçenekleri arasında liposuction, kompresyon tedavisi, fiziksel terapi ve sağlıklı yaşam tarzı önerileri bulunur. Lipödemin farklı aşamaları kişiden kişiye değişebilir ve her bireyde belirtiler farklı şiddetlerde ortaya çıkabilir. Bu yüzden, hastalığın yönetimi için bireysel bir tedavi planı oluşturmak önemli.Lipödem tanısı nasıl konur?Hangi uzmanlara başvurulmalı?Lipödem teşhisi için genellikle plastik cerrahlar, kalp damar cerrahları, endokrinologlar ve fizik tedavi uzmanlarına başvurulabilir. Fakat tedavisi plastik cerrahlar tarafından yapılır. Ayrıca bu hastalıkla mücadelede yaşam tarzını değiştirmek çok önemlidir. Kilo kontrolü için bir diyetisyen ve spordan destek almak gerekebilir. Tüm bunlar hastalığın ilerlemesini yavaşlatmakla birlikte semptomları azaltmayı sağlar.Alternatif yöntemlerle tedavi desteklenebilirLipödem tedavisinde alternatif yöntemler, geleneksel tedavi yöntemlerine ek olarak semptomları hafifletmeye ve yaşam kalitesini iyileştirmeye yardımcı olabilir. Ancak, bu yöntemlerin tek başına lipödemi tedavi etmeyeceğini unutmamak önemli. Alternatif tedavi yöntemlerini kullanmadan önce mutlaka bir doktor ile görüşmek, güvenli ve etkili bir tedavi planı oluşturmak için gerekli.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241112/iklim-degisikligi-zaturreyi-de-artirdi-cocuklar-ve-yaslilari-tehdit-ediyor-1090294973.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Başak Koçak https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/17/1088340050_0:173:750:923_100x100_80_0_0_4c72c9a794f2d0a6c919a7374cf331b6.jpg

Başak Koçak https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/17/1088340050_0:173:750:923_100x100_80_0_0_4c72c9a794f2d0a6c919a7374cf331b6.jpg

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Başak Koçak https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/17/1088340050_0:173:750:923_100x100_80_0_0_4c72c9a794f2d0a6c919a7374cf331b6.jpg

lipödem, lipödem nedir, lipödem diyeti, lipödem tedavisi, lipödem neden olur, lipödem beslenmesi, lipödem belirtileri, lipodem görseller, lipodem ne demek, lipödem 1. evre, lipödem ne demek, lipödem neden oluşur, lipödem nasıl anlaşılır, lipödem nasıl oluşur, lipödem nasıl atılır, lipöden nasıl geçer, lipödem nedir tedavisi nedir, lipödem ne hastalığı, lipödem nedir hangi doktora gidilir, lipödem nedir nasıl anlaşılır, lipödem ne iyi gelir, lipödem ne zaman başlar, lipödem ne hastalığı