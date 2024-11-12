https://anlatilaninotesi.com.tr/20241112/iklim-degisikligi-zaturreyi-de-artirdi-cocuklar-ve-yaslilari-tehdit-ediyor-1090294973.html

İklim değişikliği zatürreyi de artırdı: Çocuklar ve yaşlıları tehdit ediyor

İklim değişikliği zatürreyi de artırdı: Çocuklar ve yaşlıları tehdit ediyor

Sputnik Türkiye

Havaların soğumasıyla birlikte artışa geçen zatürre özellikle beş yaş altı çocukları ve yaşlıları tehdit ediyor. Uzmanlar araştırmaların, 50 yaş üstü... 12.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-12T11:48+0300

2024-11-12T11:48+0300

2024-11-12T11:48+0300

sağlik

zatürre

yeni koronavirüs zatürresi

hastalık

sağlık

türk toraks derneği

iklim değişikliği

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Bugün Dünya Zatürre Günü. Zatürre yani pnomoni, özellikle beş yaş altı çocuklarda ve yaşlı erişkinlerde ölümcül sonuçlara neden olabiliyor. Türk Toraks Derneği, Dünya Sağlık Örgütü tarafından 2021 yılı global ölüm nedenleri arasında zatürrenin beşinci sırada yer aldığını belirtirken; iklim değişikliğinin zatürreyi artırdığını kaydetti. En sık ölüme neden olan hastalıklar arasında Halk arasında zatürre olarak bilinen pnömoninin, akciğer dokusunun çeşitli mikroorganizmalar tarafından iltihabı olduğunu belirten Prof. Dr. Cantürk Taşçı, "Pnömoni gelişiminden en sık bakteriler olmak üzere virüsler, mantarlar ve diğer mikroorganizmalar sorumlu olabilir. Pnömoniler, tüm dünyada hastane başvurularının, tedavi giderlerinin, iş-okul günü kayıplarının ve ölümlerin önemli bir kısmından sorumlu. Pnömoni, dünyada ve ülkemizde en sık ölüme neden olan hastalıklar arasında yer almakta. Dünya Sağlık Örgütü tarafından 2021 yılı global ölüm nedenleri arasında Kovid-19 ikinci sırada yer alırken, pnömoniler 2.5 milyon ölüme neden olarak ölüm nedenleri arasında beşinci sırada yer almakta. En ölümcül bulaşıcı hastalıklar alt solunum yolu enfeksiyonlarıdır. Pnömoni, Kovid-19 ile birlikte, 10 milyon insanın ölümüne neden olmuş ve kalp hastalığı da dahil olmak üzere diğer tüm nedenlerden daha fazla ölüme neden oldu." diye konuştu. İklim değişikliği şiddetini ve görülme sıklığını artırıyorİklim değişikliği gün geçtikçe kendisini hissettirirken birçok hastalığın şiddetinin ve görülme sıklığının da artmasına neden oluyor. Türk Toraks Derneği Solunum Sistemi Enfeksiyonları Çalışma Grubu Sekreteri Doç. Dr. Ezgi Demirdöğen şu bilgileri paylaştı: Her yaştan insanı etkiliyorEnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Dilek Leyla Mamçu da havaların soğumasıyla birlikte zatürrenin görülme sıklığının artığına dikkat çekerek alınabilecek önlemler hakkında bilgi verdi. “Her yaştan insanı etkileyebilir. Özellikle 5 yaş altı çocuklarda ve yaşlı erişkinlerde önemli bir hastalık ve ölüm nedenidir.” diyen Dr. Mamçu şunları söyledi:Dünyada giderek artan yaşlı nüfus oranını işaret eden Dr. Dilek Leyla Mamçu, “Yaşlılarda artan ek kronik hastalıklar direnci azaltarak enfeksiyonlara yatkınlığa neden olur. Bu nedenle 65 yaş ve üzeri kişilerde pnömoni sıklığı artar, gençlere göre daha ağır hatta öldürücü tablolarda seyredebilir.” uyarısında bulundu.

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