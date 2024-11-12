https://anlatilaninotesi.com.tr/20241112/guney-kibrista-ingiliz-ussunde-taciz-skandali-kadin-askere-ciplak-fotograflarini-gonderdi-ordudan-1090312280.html

Güney Kıbrıs'ta İngiliz üssünde taciz skandalı: Kadın askere çıplak fotoğraflarını gönderdi, ordudan atıldı

Güney Kıbrıs'ta İngiliz üssünde taciz skandalı: Kadın askere çıplak fotoğraflarını gönderdi, ordudan atıldı

Sputnik Türkiye

Güney Kıbrıs'ta bulunan İngiliz üslerinde görevli bir asker, İngiltere'de bulunan kadın askere çıplak fotoğraflarını göndererek 'taciz' etti. Olayın ortaya... 12.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-12T18:31+0300

2024-11-12T18:31+0300

2024-11-12T18:31+0300

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güney kıbrıs rum yönetimi

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kadına yönelik taciz

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İngiliz ordusu 'taciz' skandalı ile sarsıldı. İngiltere'nin Güney Kıbrıs'ta bulunan İngiliz üssünde görevli Hava Kuvvetleri uzmanı Pieter Potgieter'in sarhoş bir şekilde kadın bir askerle 'flörtöz bir sohbet' etmeye çalıştığı ama kadının reddetmesi üzerine, meslektaşı olan kadın askere 'çıplak' fotoğraflarını' gönderdi. Kadın askerin şikayeti üzerine olay ortaya çıkarken, yargılanan Potgieter ordudan atıldı. İki saat boyunca taciz ettiİngiliz Hava Kuvvetleri'nde görevli olan uzman Pieter Potgietery, sarhoş bir şekilde bir kadın askerle whatsApp üzerinden sohbet başlatmak istedi. Ama kadın askerin kendini reddetmesi üzerine iki saat boyunca 'müstehcen' fotoğraflarını ismi açıklanmayan kadın askere gönderdi. 42 yaşındaki adam sabah 'ayıldığında' ise yaptığının farkına vararak kadın askerden özür diledi ve görüntüleri sildi. Kadın asker şikayetçi olduİngiltere'de bulunan kadın asker ise tacize sessiz kalmadı ve Potgieter'in 'başka kadın meslektaşlarına da bu şekilde davranabileceği' düşüncesiyle şikayetçi oldu. Şikayet üzerine başlatılan soruşturma kapsamında Potgieter, Wiltshire'daki Bulford Askeri Mahkemesi'ne çıkarıldı.Mağdur asker: Kendimi çok korkmuş, aşağılanmış ve savunmasız hissettimYargılamada savcı, suçun 'çok ciddi olduğunu' ve erkek askerin görevden alınması gerektiğini söyledi. Tacizci asker ise yaptığından çok pişman olduğunu dile getirirken, Güney Kıbrıs'ta görevdeyken sarhoş bir şekilde bir kadın askerle 'flörtöz bir sohbet' başlatmaya çalıştığını ancak sonrasında her şeyin hızla çığırından çıktığını söyledi. Görevimden istifa etmeyi düşündümAskerin, İngiltere'de bulunan mağdur kadına cinsel organının fotoğraflarını gönderdiği belirtilirken, kadın askerin kendisini bu eylemlerden dolayı 'aşağılanmış' hissettiğini söylediği mahkeme tutanaklarında yer aldı. Kadın asker ifadesinde, "Kendimi çok korkmuş, aşağılanmış ve savunmasız hissettim, bu davranışı tekrarlayabileceğinden veya daha kötüsünü kadın meslektaşlarıma yapabileceğinden korkarak durumu bildirmeye karar verdim' derken, "'Bu durum özgüvenimi o kadar etkiledi ki, RAF yedek kuvvetlerinden istifa etmeyi düşündüm." diye konuştu. Mesleğinden ihraç edildiMahkeme 'taciz'le ilgili kararını açıkladı ve tacizci askeri ordudan ihraç etti. Yine 12 aylık toplum hizmeti cezası ve 15 günlük rehabilitasyon kararı verildi.

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güney kıbrıs, güney kıbrıs rum yönetimi, ingiliz üssü, asker, kadın asker, taciz, cinsel taciz, kadına yönelik taciz