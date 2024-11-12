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https://anlatilaninotesi.com.tr/20241112/fransadan-israil-ile-oynanacagi-macta-filistin-bayragina-ortulu-yasak--1090311098.html
Fransa'dan İsrail ile oynanacağı maçta Filistin bayrağına 'örtülü' yasak
Fransa'dan İsrail ile oynanacağı maçta Filistin bayrağına 'örtülü' yasak
Sputnik Türkiye
Paris Emniyet Müdürü Laurent Nunez, basına yaptığı açıklamada 14 Kasım Perşembe günü oynanacak Fransa-İsrail UEFA Uluslar Ligi milli maçında sadece İsrail ve... 12.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-12T17:39+0300
2024-11-12T17:39+0300
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Fransa'nın başkenti Paris'in Emniyet Müdürü Laurent Nunez, 10 Kasım Pazar günü basına yaptığı açıklamada "Sadece Fransız ve İsrail bayrakları ile takımları destekleyen pankartlara izin verilecektir. Stadyumlar siyasi mesajların yeri değildir, kanun böyle" dedi. Fransa-İsrail maçında ayrıca 4 bin kadar kolluk kuvvetinin görev yapacağını belirten Paris Emniyet Müdürü Nunez, İsrailli yetkililerle yakın temasta olduklarını ifade etti. Ne olmuştu?Karar, Hollanda'da Ajax - Maccabi Tel Aviv maçı öncesi çıkan olaylardan ve Paris Saint-Germain (PSG) ile Atletico Madrid maçında "Özgür Filistin" pankartının açılması sonrası alındı. Ajax - Maccabi Tel Aviv maçı öncesi İsrailli taraftarların İslam karşıtı protestolarının ardından Filistin bayraklarını bazı binalardan indirmişti. Buna karşın Müslüman gruplar da karşılık vermiş, İsrailli holiganları dövmüştü. Hollanda polisi Filistinli protestoculara sert müdahalede bulunmuş ve onlarca kişi gözaltına alınmıştı. Paris Saint-Germain (PSG) ile Atletico Madrid maçında açılan dev 'Özgür Filistin' pankartı yine Fransa'da sorun yaratmış ve Fransa İçişleri Bakanı Bruno Retailleau, pankartı şiddetle eleştirmişti. Fransız Bakan "Bu pankartın bu stadyumda yeri yoktu ve bu tür mesajlar Lig ve UEFA kurallarınca da yasaklanmıştır. Eğer bu tekrar olursa, kuralları uygulamayan kulüpler için pankartları yasaklamayı düşünmek zorunda kalacağız" dedi ancak UEFA'nın sadece 'kışkırtıcı ve hakaret' içeren pankartların yasakladığını belirterek herhangi bir ceza verilmeyeceğini duyurdu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241108/ajax-maccabi-tel-aviv-macini-izlemeye-hollandaya-giden-israilli-taraftarlara-saldiri-cok-sayida-1090162993.html
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israil-filistin, filistin, filistin bayrağı, paris, fransa, uefa uluslar ligi, futbol maçı
israil-filistin, filistin, filistin bayrağı, paris, fransa, uefa uluslar ligi, futbol maçı

Fransa'dan İsrail ile oynanacağı maçta Filistin bayrağına 'örtülü' yasak

17:39 12.11.2024
© FotoğrafFransa'dan İsrail ile oynanacağı maçta Filistin bayrağına 'örtülü' yasak
Fransa'dan İsrail ile oynanacağı maçta Filistin bayrağına 'örtülü' yasak - Sputnik Türkiye, 1920, 12.11.2024
© Fotoğraf
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Paris Emniyet Müdürü Laurent Nunez, basına yaptığı açıklamada 14 Kasım Perşembe günü oynanacak Fransa-İsrail UEFA Uluslar Ligi milli maçında sadece İsrail ve Fransa bayraklarına izin verileceğini duyurdu. Nunez "Stadyumlar siyasi mesajların yeri değildir" dedi.
Fransa'nın başkenti Paris'in Emniyet Müdürü Laurent Nunez, 10 Kasım Pazar günü basına yaptığı açıklamada "Sadece Fransız ve İsrail bayrakları ile takımları destekleyen pankartlara izin verilecektir. Stadyumlar siyasi mesajların yeri değildir, kanun böyle" dedi.
Fransa-İsrail maçında ayrıca 4 bin kadar kolluk kuvvetinin görev yapacağını belirten Paris Emniyet Müdürü Nunez, İsrailli yetkililerle yakın temasta olduklarını ifade etti.

Ne olmuştu?

Karar, Hollanda'da Ajax - Maccabi Tel Aviv maçı öncesi çıkan olaylardan ve Paris Saint-Germain (PSG) ile Atletico Madrid maçında "Özgür Filistin" pankartının açılması sonrası alındı.
Ajax - Maccabi Tel Aviv maçı öncesi İsrailli taraftarların İslam karşıtı protestolarının ardından Filistin bayraklarını bazı binalardan indirmişti. Buna karşın Müslüman gruplar da karşılık vermiş, İsrailli holiganları dövmüştü. Hollanda polisi Filistinli protestoculara sert müdahalede bulunmuş ve onlarca kişi gözaltına alınmıştı.
Paris Saint-Germain (PSG) ile Atletico Madrid maçında açılan dev 'Özgür Filistin' pankartı yine Fransa'da sorun yaratmış ve Fransa İçişleri Bakanı Bruno Retailleau, pankartı şiddetle eleştirmişti. Fransız Bakan "Bu pankartın bu stadyumda yeri yoktu ve bu tür mesajlar Lig ve UEFA kurallarınca da yasaklanmıştır. Eğer bu tekrar olursa, kuralları uygulamayan kulüpler için pankartları yasaklamayı düşünmek zorunda kalacağız" dedi ancak UEFA'nın sadece 'kışkırtıcı ve hakaret' içeren pankartların yasakladığını belirterek herhangi bir ceza verilmeyeceğini duyurdu.
Ajax-Maccabi Tel Aviv maçı - Sputnik Türkiye, 1920, 08.11.2024
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Ajax-Maccabi Tel Aviv maçını izlemeye Hollanda'ya giden İsrailli taraftarlara saldırı: Çok sayıda yaralı var
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