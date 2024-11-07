https://anlatilaninotesi.com.tr/20241107/fransiz-bakan-ozgur-filistin-pankartini-siddetle-elestirirken-uefa-cezalik-bir-durum-yok-dedi-1090144517.html

Fransız Bakan, 'Özgür Filistin' pankartını şiddetle eleştirirken UEFA, 'cezalık bir durum yok' dedi

Fransız Bakan, 'Özgür Filistin' pankartını şiddetle eleştirirken UEFA, 'cezalık bir durum yok' dedi

Sputnik Türkiye

Fransa İçişleri Bakanı Bruno Retailleau, Paris Saint-Germain (PSG) ile Atletico Madrid arasında dün oynanan Şampiyonlar Ligi maçında açılan dev "Özgür... 07.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-07T17:25+0300

2024-11-07T17:25+0300

2024-11-07T17:25+0300

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uefa

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Fransa İçişleri Bakanı Bruno Retailleau, Paris Saint-Germain (PSG) ile Atletico Madrid maçında açılan dev 'Özgür Filistin' pankartıyla ilgili bugün yaptığı açıklamada "Siyasetin her zaman birlik için katalizör olarak kalması gereken spora zarar vermemesi için PSG'den kendisini açıklamasını bekliyorum. Bu pankartın bu stadyumda yeri yoktu ve bu tür mesajlar Lig ve UEFA kurallarınca da yasaklanmıştır. Eğer bu tekrar olursa, kuralları uygulamayan kulüpler için pankartları yasaklamayı düşünmek zorunda kalacağız" dedi.Öte yandan UEFA'dan basına yaptığı açıklamada UEFA'nın sadece 'kışkırtıcı ve hakaret' içeren pankartları yasakladığını belirterek PSG'nin disiplin soruşturmasıyla karşı karşıya kalmayacağı ifade edildi. UEFA yetkilisi açıklamasında "Bu nedenle disiplin davası açılmayacaktır çünkü açılan pankart bu durumda provokatif veya hakaret edici olarak değerlendirilemez" dedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240925/filistin-3-ekimde-israilin-uluslararasi-futboldan-men-edilmesi-kararinin-cikmasini-bekliyor-1088446444.html

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uefa, uefa şampiyonlar ligi, paris saint-germain (psg), atletico madrid, fransa içişleri bakanlığı, bruno retailleau, filistin, israil-filistin