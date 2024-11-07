https://anlatilaninotesi.com.tr/20241107/fransiz-bakan-ozgur-filistin-pankartini-siddetle-elestirirken-uefa-cezalik-bir-durum-yok-dedi-1090144517.html
Fransız Bakan, 'Özgür Filistin' pankartını şiddetle eleştirirken UEFA, 'cezalık bir durum yok' dedi
Fransız Bakan, 'Özgür Filistin' pankartını şiddetle eleştirirken UEFA, 'cezalık bir durum yok' dedi
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Fransa İçişleri Bakanı Bruno Retailleau, Paris Saint-Germain (PSG) ile Atletico Madrid arasında dün oynanan Şampiyonlar Ligi maçında açılan dev "Özgür... 07.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-07T17:25+0300
2024-11-07T17:25+0300
2024-11-07T17:25+0300
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Fransa İçişleri Bakanı Bruno Retailleau, Paris Saint-Germain (PSG) ile Atletico Madrid maçında açılan dev 'Özgür Filistin' pankartıyla ilgili bugün yaptığı açıklamada "Siyasetin her zaman birlik için katalizör olarak kalması gereken spora zarar vermemesi için PSG'den kendisini açıklamasını bekliyorum. Bu pankartın bu stadyumda yeri yoktu ve bu tür mesajlar Lig ve UEFA kurallarınca da yasaklanmıştır. Eğer bu tekrar olursa, kuralları uygulamayan kulüpler için pankartları yasaklamayı düşünmek zorunda kalacağız" dedi.Öte yandan UEFA'dan basına yaptığı açıklamada UEFA'nın sadece 'kışkırtıcı ve hakaret' içeren pankartları yasakladığını belirterek PSG'nin disiplin soruşturmasıyla karşı karşıya kalmayacağı ifade edildi. UEFA yetkilisi açıklamasında "Bu nedenle disiplin davası açılmayacaktır çünkü açılan pankart bu durumda provokatif veya hakaret edici olarak değerlendirilemez" dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240925/filistin-3-ekimde-israilin-uluslararasi-futboldan-men-edilmesi-kararinin-cikmasini-bekliyor-1088446444.html
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uefa, uefa şampiyonlar ligi, paris saint-germain (psg), atletico madrid, fransa içişleri bakanlığı, bruno retailleau, filistin, israil-filistin
Fransız Bakan, 'Özgür Filistin' pankartını şiddetle eleştirirken UEFA, 'cezalık bir durum yok' dedi
Fransa İçişleri Bakanı Bruno Retailleau, Paris Saint-Germain (PSG) ile Atletico Madrid arasında dün oynanan Şampiyonlar Ligi maçında açılan dev "Özgür Filistin" pankartını eleştirerek bunun "kabul edilemez" olduğunu söyledi. Ancak UEFA, pankartın 'provokatif veya hakaret edici' içerikte olmadığını belirterek kulübün ceza almayacağını söyledi.
Fransa İçişleri Bakanı Bruno Retailleau, Paris Saint-Germain (PSG) ile Atletico Madrid maçında açılan dev 'Özgür Filistin' pankartıyla ilgili bugün yaptığı açıklamada "Siyasetin her zaman birlik için katalizör olarak kalması gereken spora zarar vermemesi için PSG'den kendisini açıklamasını bekliyorum. Bu pankartın bu stadyumda yeri yoktu ve bu tür mesajlar Lig ve UEFA kurallarınca da yasaklanmıştır. Eğer bu tekrar olursa, kuralları uygulamayan kulüpler için pankartları yasaklamayı düşünmek zorunda kalacağız" dedi.
Öte yandan UEFA'dan basına yaptığı açıklamada UEFA'nın sadece 'kışkırtıcı ve hakaret' içeren pankartları yasakladığını belirterek PSG'nin disiplin soruşturmasıyla karşı karşıya kalmayacağı ifade edildi. UEFA yetkilisi açıklamasında "Bu nedenle disiplin davası açılmayacaktır çünkü açılan pankart bu durumda provokatif veya hakaret edici olarak değerlendirilemez" dedi.