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- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241111/israil-durdurun-demisti-hollanda-polisi-filistin-icin-yuruyen-protestoculara-saldirdi-100-kisi-1090257044.html
İsrail 'durdurun' demişti: Hollanda Polisi, Filistin için yürüyen protestoculara saldırdı, 100 kişi gözaltında
İsrail 'durdurun' demişti: Hollanda Polisi, Filistin için yürüyen protestoculara saldırdı, 100 kişi gözaltında
Sputnik Türkiye
Hollanda'da Ajax - Maccabi Tel Aviv maçı öncesi İsrailli taraftarların İslam karşıtı protestolar atması ardından Filistin bayraklarını binalardan indirmişti... 11.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-11T12:48+0300
2024-11-11T12:49+0300
israil- filistin çatışması
hollanda
filistin
israil-filistin
israil-filistin sorunu
polis
polis şiddeti
yahudi
israil
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Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da gerçekleşen Ajax - Maccabi Tel Aviv maçı öncesi şehirde sokaklar karışmış, İsrailli holiganlar maça girmeden önce ve sonra ırkçı sloganlar atmıştı. Maç sonrasında da sosyal medyadaFilistin bayraklarının indirilmesi sonrası şehirdeki Müslümanlar, İsraillilere müdahale etmişti.İsrail hükümeti, yaşananlar ardından hızlı bir şekilde Hollanda'ya iki uçak gönderip vatandaşlarını koruyacağını açıkladı. Buna ek olarak İsrail yetkilileri, şiddetin hemen durdurulması için Hollandalı yetkililere çağrı yapmıştı. Polis çok sert şekilde müdahale gerçekleştirdiŞehir yönetimi ise bu olay ardından bölgede tüm protestoların yasaklanacağını açıkladı.Fakat günler ardından Suriye, Lübnan ve Filistin'de devam eden İsrail katliamları, bölge halkını tekrar sokağa çıkarttı. Yürüyüş yapan Müslüman gruplar, çok sert bir şekilde polis şiddetine uğradı, joplar ile dövüldü. O anlar kameralara da yansıdı.Hollanda Polisi, en az 100 kişinin de gözaltına alındığını duyurdu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241108/hollandada-israilli-taraftarlar-filistin-bayraklarini-indirmeye-calisti-musluman-gruplar-karsilik-1090181528.html
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hollanda, filistin, israil-filistin, israil-filistin sorunu, polis, polis şiddeti, yahudi, israil, amsterdam
hollanda, filistin, israil-filistin, israil-filistin sorunu, polis, polis şiddeti, yahudi, israil, amsterdam

İsrail 'durdurun' demişti: Hollanda Polisi, Filistin için yürüyen protestoculara saldırdı, 100 kişi gözaltında

12:48 11.11.2024 (güncellendi: 12:49 11.11.2024)
© RTL NieuwsFilistin
Filistin - Sputnik Türkiye, 1920, 11.11.2024
© RTL Nieuws
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Hollanda'da Ajax - Maccabi Tel Aviv maçı öncesi İsrailli taraftarların İslam karşıtı protestolar atması ardından Filistin bayraklarını binalardan indirmişti. Buna karşın Müslüman gruplar da karşılık vermiş, İsrailli holiganları dövmüştü. Bugün yapılan Filistin eyleminde ise Hollanda Polisi Filistinli protestoculara sert müdahalede bulundu.
Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da gerçekleşen Ajax - Maccabi Tel Aviv maçı öncesi şehirde sokaklar karışmış, İsrailli holiganlar maça girmeden önce ve sonra ırkçı sloganlar atmıştı. Maç sonrasında da sosyal medyadaFilistin bayraklarının indirilmesi sonrası şehirdeki Müslümanlar, İsraillilere müdahale etmişti.
İsrail hükümeti, yaşananlar ardından hızlı bir şekilde Hollanda'ya iki uçak gönderip vatandaşlarını koruyacağını açıkladı. Buna ek olarak İsrail yetkilileri, şiddetin hemen durdurulması için Hollandalı yetkililere çağrı yapmıştı.

Polis çok sert şekilde müdahale gerçekleştirdi

Şehir yönetimi ise bu olay ardından bölgede tüm protestoların yasaklanacağını açıkladı.
Fakat günler ardından Suriye, Lübnan ve Filistin'de devam eden İsrail katliamları, bölge halkını tekrar sokağa çıkarttı. Yürüyüş yapan Müslüman gruplar, çok sert bir şekilde polis şiddetine uğradı, joplar ile dövüldü. O anlar kameralara da yansıdı.
Hollanda Polisi, en az 100 kişinin de gözaltına alındığını duyurdu.
Filistin - Sputnik Türkiye, 1920, 08.11.2024
İsrail- Filistin çatışması
Hollanda'da İsrailli taraftarlar Filistin bayraklarını indirmeye çalıştı: Müslüman gruplar karşılık verdi
8 Kasım, 13:09
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