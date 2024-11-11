https://anlatilaninotesi.com.tr/20241111/israil-durdurun-demisti-hollanda-polisi-filistin-icin-yuruyen-protestoculara-saldirdi-100-kisi-1090257044.html

İsrail 'durdurun' demişti: Hollanda Polisi, Filistin için yürüyen protestoculara saldırdı, 100 kişi gözaltında

İsrail 'durdurun' demişti: Hollanda Polisi, Filistin için yürüyen protestoculara saldırdı, 100 kişi gözaltında

Sputnik Türkiye

Hollanda'da Ajax - Maccabi Tel Aviv maçı öncesi İsrailli taraftarların İslam karşıtı protestolar atması ardından Filistin bayraklarını binalardan indirmişti... 11.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-11T12:48+0300

2024-11-11T12:48+0300

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Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da gerçekleşen Ajax - Maccabi Tel Aviv maçı öncesi şehirde sokaklar karışmış, İsrailli holiganlar maça girmeden önce ve sonra ırkçı sloganlar atmıştı. Maç sonrasında da sosyal medyadaFilistin bayraklarının indirilmesi sonrası şehirdeki Müslümanlar, İsraillilere müdahale etmişti.İsrail hükümeti, yaşananlar ardından hızlı bir şekilde Hollanda'ya iki uçak gönderip vatandaşlarını koruyacağını açıkladı. Buna ek olarak İsrail yetkilileri, şiddetin hemen durdurulması için Hollandalı yetkililere çağrı yapmıştı. Polis çok sert şekilde müdahale gerçekleştirdiŞehir yönetimi ise bu olay ardından bölgede tüm protestoların yasaklanacağını açıkladı.Fakat günler ardından Suriye, Lübnan ve Filistin'de devam eden İsrail katliamları, bölge halkını tekrar sokağa çıkarttı. Yürüyüş yapan Müslüman gruplar, çok sert bir şekilde polis şiddetine uğradı, joplar ile dövüldü. O anlar kameralara da yansıdı.Hollanda Polisi, en az 100 kişinin de gözaltına alındığını duyurdu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241108/hollandada-israilli-taraftarlar-filistin-bayraklarini-indirmeye-calisti-musluman-gruplar-karsilik-1090181528.html

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