https://anlatilaninotesi.com.tr/20241111/israil-durdurun-demisti-hollanda-polisi-filistin-icin-yuruyen-protestoculara-saldirdi-100-kisi-1090257044.html
İsrail 'durdurun' demişti: Hollanda Polisi, Filistin için yürüyen protestoculara saldırdı, 100 kişi gözaltında
İsrail 'durdurun' demişti: Hollanda Polisi, Filistin için yürüyen protestoculara saldırdı, 100 kişi gözaltında
Sputnik Türkiye
Hollanda'da Ajax - Maccabi Tel Aviv maçı öncesi İsrailli taraftarların İslam karşıtı protestolar atması ardından Filistin bayraklarını binalardan indirmişti... 11.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-11T12:48+0300
2024-11-11T12:48+0300
2024-11-11T12:49+0300
israil- filistin çatışması
hollanda
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israil-filistin sorunu
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israil
amsterdam
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Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da gerçekleşen Ajax - Maccabi Tel Aviv maçı öncesi şehirde sokaklar karışmış, İsrailli holiganlar maça girmeden önce ve sonra ırkçı sloganlar atmıştı. Maç sonrasında da sosyal medyadaFilistin bayraklarının indirilmesi sonrası şehirdeki Müslümanlar, İsraillilere müdahale etmişti.İsrail hükümeti, yaşananlar ardından hızlı bir şekilde Hollanda'ya iki uçak gönderip vatandaşlarını koruyacağını açıkladı. Buna ek olarak İsrail yetkilileri, şiddetin hemen durdurulması için Hollandalı yetkililere çağrı yapmıştı. Polis çok sert şekilde müdahale gerçekleştirdiŞehir yönetimi ise bu olay ardından bölgede tüm protestoların yasaklanacağını açıkladı.Fakat günler ardından Suriye, Lübnan ve Filistin'de devam eden İsrail katliamları, bölge halkını tekrar sokağa çıkarttı. Yürüyüş yapan Müslüman gruplar, çok sert bir şekilde polis şiddetine uğradı, joplar ile dövüldü. O anlar kameralara da yansıdı.Hollanda Polisi, en az 100 kişinin de gözaltına alındığını duyurdu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241108/hollandada-israilli-taraftarlar-filistin-bayraklarini-indirmeye-calisti-musluman-gruplar-karsilik-1090181528.html
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hollanda, filistin, israil-filistin, israil-filistin sorunu, polis, polis şiddeti, yahudi, israil, amsterdam
hollanda, filistin, israil-filistin, israil-filistin sorunu, polis, polis şiddeti, yahudi, israil, amsterdam
İsrail 'durdurun' demişti: Hollanda Polisi, Filistin için yürüyen protestoculara saldırdı, 100 kişi gözaltında
12:48 11.11.2024 (güncellendi: 12:49 11.11.2024)
Hollanda'da Ajax - Maccabi Tel Aviv maçı öncesi İsrailli taraftarların İslam karşıtı protestolar atması ardından Filistin bayraklarını binalardan indirmişti. Buna karşın Müslüman gruplar da karşılık vermiş, İsrailli holiganları dövmüştü. Bugün yapılan Filistin eyleminde ise Hollanda Polisi Filistinli protestoculara sert müdahalede bulundu.
Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da gerçekleşen Ajax - Maccabi Tel Aviv maçı öncesi şehirde sokaklar karışmış, İsrailli holiganlar maça girmeden önce ve sonra ırkçı sloganlar atmıştı. Maç sonrasında da sosyal medyadaFilistin bayraklarının indirilmesi sonrası şehirdeki Müslümanlar, İsraillilere müdahale etmişti.
İsrail hükümeti, yaşananlar ardından hızlı bir şekilde Hollanda'ya iki uçak gönderip vatandaşlarını koruyacağını açıkladı. Buna ek olarak İsrail yetkilileri, şiddetin hemen durdurulması için Hollandalı yetkililere çağrı yapmıştı.
Polis çok sert şekilde müdahale gerçekleştirdi
Şehir yönetimi ise bu olay ardından bölgede tüm protestoların yasaklanacağını açıkladı.
Fakat günler ardından Suriye, Lübnan ve Filistin'de devam eden İsrail katliamları, bölge halkını tekrar sokağa çıkarttı. Yürüyüş yapan Müslüman gruplar, çok sert bir şekilde polis şiddetine uğradı, joplar ile dövüldü. O anlar kameralara da yansıdı.
Hollanda Polisi, en az 100 kişinin de gözaltına alındığını duyurdu.