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Ajax-Maccabi Tel Aviv maçını izlemeye Hollanda'ya giden İsrailli taraftarlara saldırı: Çok sayıda yaralı var
Ajax-Maccabi Tel Aviv maçını izlemeye Hollanda'ya giden İsrailli taraftarlara saldırı: Çok sayıda yaralı var
Sputnik Türkiye
UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında, Hollanda'da oynanan Ajax-Maccabi Tel Aviv maçı sonrası gergin anlar yaşandı. Cruijff Arena'daki mücadeleyi izlemek için... 08.11.2024, Sputnik Türkiye
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Ajax'ın 5-0'lık galibiyetiyle sona eren maç sonrası, İsrailli taraftar grubuna yönelik saldırıda 10 kişinin yaralandığı bildirildi. İsrail yetkilileri, durumu ciddi görerek Hollanda'daki taraftarların tahliyesi için iki uçak gönderildiğini duyurdu.İsrail'den uyarı: Sembolleri taşımayınİsrail Ulusal Güvenlik Konseyi, yurt dışındaki İsraillilere güvenliklerini sağlamak amacıyla İsrail veya Yahudi sembollerini taşımamaları çağrısında bulundu. Bu uyarı, uluslararası platformda güvenlik endişelerinin arttığı bir döneme işaret ediyor.Beşiktaş-Maccabi Tel Aviv maçı tarafsız sahadaUEFA, 28 Kasım'da İstanbul'da oynanması planlanan Beşiktaş-Maccabi Tel Aviv maçını tarafsız sahaya almayı kararlaştırdı. Maçın hangi ülkede ve stadyumda yapılacağı hafta sonuna kadar netleşecek.Daha önceki güvenlik önlemleri: Basketbol maçı örneğiBenzer bir güvenlik gerekçesiyle, Beşiktaş Basketbol Takımı da İsrail temsilcisi Hapoel Shlomo ile İstanbul'daki maçı Sırbistan'da oynamıştı. Bu durum, spor etkinliklerinde artan güvenlik kaygılarına dikkat çekiyor.
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uefa, uefa avrupa ligi, uefa avrupa konferans ligi, uefa şampiyonlar ligi, uefa konferans ligi, uefa uluslar ligi, uefa süper kupa, uefa süper kupa, uefa avrupa kupası, israil, israil-filistin, taraftar, taraftar, saldırı, yaralı, son dakika

Ajax-Maccabi Tel Aviv maçını izlemeye Hollanda'ya giden İsrailli taraftarlara saldırı: Çok sayıda yaralı var

07:37 08.11.2024 (güncellendi: 07:43 08.11.2024)
© AP PhotoAjax-Maccabi Tel Aviv maçı
Ajax-Maccabi Tel Aviv maçı - Sputnik Türkiye, 1920, 08.11.2024
© AP Photo
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UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında, Hollanda'da oynanan Ajax-Maccabi Tel Aviv maçı sonrası gergin anlar yaşandı. Cruijff Arena'daki mücadeleyi izlemek için Hollanda'ya giden İsrailli taraftar grubu saldırıya uğradı. İsrail taraftarlarının savaş sloganları atmasıyla Filistin bayraklarına saldırması sonrası olayın gerçekleştiği görüntülere yansıdı.
Ajax'ın 5-0'lık galibiyetiyle sona eren maç sonrası, İsrailli taraftar grubuna yönelik saldırıda 10 kişinin yaralandığı bildirildi. İsrail yetkilileri, durumu ciddi görerek Hollanda'daki taraftarların tahliyesi için iki uçak gönderildiğini duyurdu.

İsrail'den uyarı: Sembolleri taşımayın

İsrail Ulusal Güvenlik Konseyi, yurt dışındaki İsraillilere güvenliklerini sağlamak amacıyla İsrail veya Yahudi sembollerini taşımamaları çağrısında bulundu. Bu uyarı, uluslararası platformda güvenlik endişelerinin arttığı bir döneme işaret ediyor.

Beşiktaş-Maccabi Tel Aviv maçı tarafsız sahada

UEFA, 28 Kasım'da İstanbul'da oynanması planlanan Beşiktaş-Maccabi Tel Aviv maçını tarafsız sahaya almayı kararlaştırdı. Maçın hangi ülkede ve stadyumda yapılacağı hafta sonuna kadar netleşecek.

Daha önceki güvenlik önlemleri: Basketbol maçı örneği

Benzer bir güvenlik gerekçesiyle, Beşiktaş Basketbol Takımı da İsrail temsilcisi Hapoel Shlomo ile İstanbul'daki maçı Sırbistan'da oynamıştı. Bu durum, spor etkinliklerinde artan güvenlik kaygılarına dikkat çekiyor.
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