https://anlatilaninotesi.com.tr/20241108/ajax-maccabi-tel-aviv-macini-izlemeye-hollandaya-giden-israilli-taraftarlara-saldiri-cok-sayida-1090162993.html
Ajax-Maccabi Tel Aviv maçını izlemeye Hollanda'ya giden İsrailli taraftarlara saldırı: Çok sayıda yaralı var
Ajax-Maccabi Tel Aviv maçını izlemeye Hollanda'ya giden İsrailli taraftarlara saldırı: Çok sayıda yaralı var
Sputnik Türkiye
UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında, Hollanda'da oynanan Ajax-Maccabi Tel Aviv maçı sonrası gergin anlar yaşandı. Cruijff Arena'daki mücadeleyi izlemek için... 08.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-08T07:37+0300
2024-11-08T07:37+0300
2024-11-08T07:43+0300
dünya
uefa
uefa avrupa ligi
uefa avrupa konferans ligi
uefa şampiyonlar ligi
uefa konferans ligi
uefa uluslar ligi
uefa süper kupa
uefa süper kupa
uefa avrupa kupası
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/08/1090163194_0:1:978:551_1920x0_80_0_0_8d771ea1432e3b31459b539f550f09c8.png
Ajax'ın 5-0'lık galibiyetiyle sona eren maç sonrası, İsrailli taraftar grubuna yönelik saldırıda 10 kişinin yaralandığı bildirildi. İsrail yetkilileri, durumu ciddi görerek Hollanda'daki taraftarların tahliyesi için iki uçak gönderildiğini duyurdu.İsrail'den uyarı: Sembolleri taşımayınİsrail Ulusal Güvenlik Konseyi, yurt dışındaki İsraillilere güvenliklerini sağlamak amacıyla İsrail veya Yahudi sembollerini taşımamaları çağrısında bulundu. Bu uyarı, uluslararası platformda güvenlik endişelerinin arttığı bir döneme işaret ediyor.Beşiktaş-Maccabi Tel Aviv maçı tarafsız sahadaUEFA, 28 Kasım'da İstanbul'da oynanması planlanan Beşiktaş-Maccabi Tel Aviv maçını tarafsız sahaya almayı kararlaştırdı. Maçın hangi ülkede ve stadyumda yapılacağı hafta sonuna kadar netleşecek.Daha önceki güvenlik önlemleri: Basketbol maçı örneğiBenzer bir güvenlik gerekçesiyle, Beşiktaş Basketbol Takımı da İsrail temsilcisi Hapoel Shlomo ile İstanbul'daki maçı Sırbistan'da oynamıştı. Bu durum, spor etkinliklerinde artan güvenlik kaygılarına dikkat çekiyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241108/rodrigo-becaodan-fenerbahceye-kotu-haber-1090162783.html
israil
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/08/1090163194_122:0:857:551_1920x0_80_0_0_00d7237176cd11593005ead1c1400a18.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
uefa, uefa avrupa ligi, uefa avrupa konferans ligi, uefa şampiyonlar ligi, uefa konferans ligi, uefa uluslar ligi, uefa süper kupa, uefa süper kupa, uefa avrupa kupası, israil, israil-filistin, taraftar, taraftar, saldırı, yaralı, son dakika
uefa, uefa avrupa ligi, uefa avrupa konferans ligi, uefa şampiyonlar ligi, uefa konferans ligi, uefa uluslar ligi, uefa süper kupa, uefa süper kupa, uefa avrupa kupası, israil, israil-filistin, taraftar, taraftar, saldırı, yaralı, son dakika
Ajax-Maccabi Tel Aviv maçını izlemeye Hollanda'ya giden İsrailli taraftarlara saldırı: Çok sayıda yaralı var
07:37 08.11.2024 (güncellendi: 07:43 08.11.2024)
UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında, Hollanda'da oynanan Ajax-Maccabi Tel Aviv maçı sonrası gergin anlar yaşandı. Cruijff Arena'daki mücadeleyi izlemek için Hollanda'ya giden İsrailli taraftar grubu saldırıya uğradı. İsrail taraftarlarının savaş sloganları atmasıyla Filistin bayraklarına saldırması sonrası olayın gerçekleştiği görüntülere yansıdı.
Ajax'ın 5-0'lık galibiyetiyle sona eren maç sonrası, İsrailli taraftar grubuna yönelik saldırıda 10 kişinin yaralandığı bildirildi. İsrail yetkilileri, durumu ciddi görerek Hollanda'daki taraftarların tahliyesi için iki uçak gönderildiğini duyurdu.
İsrail'den uyarı: Sembolleri taşımayın
İsrail Ulusal Güvenlik Konseyi, yurt dışındaki İsraillilere güvenliklerini sağlamak amacıyla İsrail veya Yahudi sembollerini taşımamaları çağrısında bulundu. Bu uyarı, uluslararası platformda güvenlik endişelerinin arttığı bir döneme işaret ediyor.
Beşiktaş-Maccabi Tel Aviv maçı tarafsız sahada
UEFA, 28 Kasım'da İstanbul'da oynanması planlanan Beşiktaş-Maccabi Tel Aviv maçını tarafsız sahaya almayı kararlaştırdı. Maçın hangi ülkede ve stadyumda yapılacağı hafta sonuna kadar netleşecek.
Daha önceki güvenlik önlemleri: Basketbol maçı örneği
Benzer bir güvenlik gerekçesiyle, Beşiktaş Basketbol Takımı da İsrail temsilcisi Hapoel Shlomo ile İstanbul'daki maçı Sırbistan'da oynamıştı. Bu durum, spor etkinliklerinde artan güvenlik kaygılarına dikkat çekiyor.