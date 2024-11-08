https://anlatilaninotesi.com.tr/20241108/ajax-maccabi-tel-aviv-macini-izlemeye-hollandaya-giden-israilli-taraftarlara-saldiri-cok-sayida-1090162993.html

Ajax-Maccabi Tel Aviv maçını izlemeye Hollanda'ya giden İsrailli taraftarlara saldırı: Çok sayıda yaralı var

Ajax-Maccabi Tel Aviv maçını izlemeye Hollanda'ya giden İsrailli taraftarlara saldırı: Çok sayıda yaralı var

Sputnik Türkiye

UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında, Hollanda'da oynanan Ajax-Maccabi Tel Aviv maçı sonrası gergin anlar yaşandı. Cruijff Arena'daki mücadeleyi izlemek için... 08.11.2024, Sputnik Türkiye

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Ajax'ın 5-0'lık galibiyetiyle sona eren maç sonrası, İsrailli taraftar grubuna yönelik saldırıda 10 kişinin yaralandığı bildirildi. İsrail yetkilileri, durumu ciddi görerek Hollanda'daki taraftarların tahliyesi için iki uçak gönderildiğini duyurdu.İsrail'den uyarı: Sembolleri taşımayınİsrail Ulusal Güvenlik Konseyi, yurt dışındaki İsraillilere güvenliklerini sağlamak amacıyla İsrail veya Yahudi sembollerini taşımamaları çağrısında bulundu. Bu uyarı, uluslararası platformda güvenlik endişelerinin arttığı bir döneme işaret ediyor.Beşiktaş-Maccabi Tel Aviv maçı tarafsız sahadaUEFA, 28 Kasım'da İstanbul'da oynanması planlanan Beşiktaş-Maccabi Tel Aviv maçını tarafsız sahaya almayı kararlaştırdı. Maçın hangi ülkede ve stadyumda yapılacağı hafta sonuna kadar netleşecek.Daha önceki güvenlik önlemleri: Basketbol maçı örneğiBenzer bir güvenlik gerekçesiyle, Beşiktaş Basketbol Takımı da İsrail temsilcisi Hapoel Shlomo ile İstanbul'daki maçı Sırbistan'da oynamıştı. Bu durum, spor etkinliklerinde artan güvenlik kaygılarına dikkat çekiyor.

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