https://anlatilaninotesi.com.tr/20241112/dogalgaz-faturasini-dusurmek-icin-bu-yontemlere-dikkat-yuzde-30-tasarruf-formulu-1090286147.html
Doğalgaz faturasını düşürmek için bu yöntemlere dikkat: Yüzde 30 tasarruf formülü
Doğalgaz faturasını düşürmek için bu yöntemlere dikkat: Yüzde 30 tasarruf formülü
Sputnik Türkiye
Hava sıcaklıklarının düşmesi ve bazı bölgelerde kar yağışının etkisini göstermesiyle birlikte kış kendini hissetirmeye başladı. Kış aylarında ısınmanın... 12.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-12T09:48+0300
2024-11-12T09:48+0300
2024-11-12T09:48+0300
türkiye
kombi
ısınma
ısınma sorunu
fatura
doğalgaz
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Havalar soğudu, kombiler ve diğer ısıtıcıların düğmesine basıldı. Yaklaşık olarak yedi aylık ısınma maratonunu en düşük maliyetle atlatmak için herkesin farklı yöntemi var. Büyük kentlerde ağırlıklı olarak kullanılan ısınma kaynağı doğalgaz. Peki, faturaları düşürmek için nasıl tasarruflar yapılabilir?Kombi ve petek bakımı kaç TL?Hürriyet'in haberine göre, kombi ve petek bakımı, binalarda ısı yalıtımı gibi önlemler maliyetleri düşürmek için önemli. Tesisatçılardan verdiği bilgilere göre petek temizliği maliyeti yedi peteğe kadar ortalama bin 200 TL ila bin 700 TL arasında değişiyor. Kombi bakımı da petek bakımıyla birlikte yapılırsa ek olarak ortalama 500 ila 1000 TL daha ödenmesi gerekiyor. Yani hem kombi hem petek bakımı birlikte yapılmak istenirse ortalama maliyet 2 bin TL’yi buluyor. Konuştuğumuz tesisatçılar bakım ve temizlik işlemlerinin ortalama bir buçuk saat sürdüğünü belirtirken, “Sadece bu önlem bile enerji maliyetlerinden yüzde 20-30 tasarruf ettirecektir” dediler.DOSİDER Yönetim Kurulu Başkanı Ekrem Erkut, tasarruf tüyoların verdi. İşte o yöntemlerden bazıları...“Kombiyi belli zaman aralıklarıyla kısa sürelerde çalıştırmak; hem daha fazla yakıt tüketimine hem de cihazın ömrünün azalmasına neden olabilir. Bunun yerine kombinizi; kısık ayarda sürekli çalıştırmak, daha az yakıt tüketimi sağlayacaktır.Tüketiciler evlerinin kapı, cam, duvar ve çatı izolasyonunu mutlaka yaptırmalı. Giren ısı kadar çıkan da faturayı kabartır. Örneğin, çatınızda izolasyon yoksa ısı kaybı yüzde 20 civarında olur.Radyatörler de önemli. Termostatik radyatör valfleri var, bunları taktırarak tam ve kesin bir tasarruf sağlamış olursunuz. Isıtma maliyetinizi, oda termostatı ve dış hava sensörü kullanarak da azaltabilirsiniz.Binalarda mantolama ile izolasyon yaptırma imkânı olmayan kullanıcılar evlerindeki her bir radyatörün arkasında mutlaka ısı yansıtıcı paneller koymalı. Oda sıcaklığında her 1 derecelik düşüş yüzde 6 yakıt tasarrufu sağlar. Örneğin kombi kullanıcısı kış mevsiminde 24 C oda sıcaklığı tercih ederken aylık 1000 TL’lik doğalgaz bedeli ödüyorsa termostatik radyatör vanası kullanarak oda sıcaklıklarını 22 C olarak düzenlediğinde 100-120 TL seviyesinde tasarruf imkanı bulabilir.”Faturayı düşerecek önlemler-Düzenli kombi ve petek bakımı yaptırılmalı.- Oda termostatı kullanılmalı.- Kombi kapatılmamalı, kısık ayarda ve sürekli çalıştırılmalı.- Cam menfezi ve radyatörlerin önü kapatılmamalı.- Enerji verimli ısıtma cihazları tercih edilmeli.- İç cephe veya dış cephe yalıtırımı yaptırılmalı- Pencere ve kapılardaki hava sızıntıları kontrol edilmeli.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241112/tarim-ve-orman-bakanligi-yeni-listesini-acikladi-bu-kez-de-doner-ve-borekten-cikti-firmadan-1090285052.html
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kombi, ısınma, ısınma sorunu, fatura, doğalgaz
kombi, ısınma, ısınma sorunu, fatura, doğalgaz
Doğalgaz faturasını düşürmek için bu yöntemlere dikkat: Yüzde 30 tasarruf formülü
Hava sıcaklıklarının düşmesi ve bazı bölgelerde kar yağışının etkisini göstermesiyle birlikte kış kendini hissetirmeye başladı. Kış aylarında ısınmanın maliyetini düşürüp evleri daha sıcak tutma yöntemleri merak ediliyor. Uzmanlar, faturaların yüzde 30 düşürülebileceğini belirtiyor. İşte doğalgaz faturasını düşerecek formüller...
Havalar soğudu, kombiler ve diğer ısıtıcıların düğmesine basıldı. Yaklaşık olarak yedi aylık ısınma maratonunu en düşük maliyetle atlatmak için herkesin farklı yöntemi var. Büyük kentlerde ağırlıklı olarak kullanılan ısınma kaynağı doğalgaz. Peki, faturaları düşürmek için nasıl tasarruflar yapılabilir?
Kombi ve petek bakımı kaç TL?
Hürriyet'in haberine göre, kombi ve petek bakımı, binalarda ısı yalıtımı gibi önlemler maliyetleri düşürmek için önemli. Tesisatçılardan verdiği bilgilere göre petek temizliği maliyeti yedi peteğe kadar ortalama bin 200 TL ila bin 700 TL arasında değişiyor. Kombi bakımı da petek bakımıyla birlikte yapılırsa ek olarak ortalama 500 ila 1000 TL daha ödenmesi gerekiyor. Yani hem kombi hem petek bakımı birlikte yapılmak istenirse ortalama maliyet 2 bin TL’yi buluyor. Konuştuğumuz tesisatçılar bakım ve temizlik işlemlerinin ortalama bir buçuk saat sürdüğünü belirtirken, “Sadece bu önlem bile enerji maliyetlerinden yüzde 20-30 tasarruf ettirecektir” dediler.
DOSİDER Yönetim Kurulu Başkanı Ekrem Erkut, tasarruf tüyoların verdi. İşte o yöntemlerden bazıları...
“Kombiyi belli zaman aralıklarıyla kısa sürelerde çalıştırmak; hem daha fazla yakıt tüketimine hem de cihazın ömrünün azalmasına neden olabilir. Bunun yerine kombinizi; kısık ayarda sürekli çalıştırmak, daha az yakıt tüketimi sağlayacaktır.
Tüketiciler evlerinin kapı, cam, duvar ve çatı izolasyonunu mutlaka yaptırmalı. Giren ısı kadar çıkan da faturayı kabartır. Örneğin, çatınızda izolasyon yoksa ısı kaybı yüzde 20 civarında olur.
Radyatörler de önemli. Termostatik radyatör valfleri var, bunları taktırarak tam ve kesin bir tasarruf sağlamış olursunuz. Isıtma maliyetinizi, oda termostatı ve dış hava sensörü kullanarak da azaltabilirsiniz.
Binalarda mantolama ile izolasyon yaptırma imkânı olmayan kullanıcılar evlerindeki her bir radyatörün arkasında mutlaka ısı yansıtıcı paneller koymalı. Oda sıcaklığında her 1 derecelik düşüş yüzde 6 yakıt tasarrufu sağlar. Örneğin kombi kullanıcısı kış mevsiminde 24 C oda sıcaklığı tercih ederken aylık 1000 TL’lik doğalgaz bedeli ödüyorsa termostatik radyatör vanası kullanarak oda sıcaklıklarını 22 C olarak düzenlediğinde 100-120 TL seviyesinde tasarruf imkanı bulabilir.”
Faturayı düşerecek önlemler
-Düzenli kombi ve petek bakımı yaptırılmalı.
- Oda termostatı kullanılmalı.
- Kombi kapatılmamalı, kısık ayarda ve sürekli çalıştırılmalı.
- Cam menfezi ve radyatörlerin önü kapatılmamalı.
- Enerji verimli ısıtma cihazları tercih edilmeli.
- İç cephe veya dış cephe yalıtırımı yaptırılmalı
- Pencere ve kapılardaki hava sızıntıları kontrol edilmeli.