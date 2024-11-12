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https://anlatilaninotesi.com.tr/20241112/tarim-ve-orman-bakanligi-yeni-listesini-acikladi-bu-kez-de-doner-ve-borekten-cikti-firmadan-1090285052.html
Tarım ve Orman Bakanlığı yeni listesini açıkladı: Bu kez de döner ve börekten çıktı, firmadan açıklama geldi
Tarım ve Orman Bakanlığı yeni listesini açıkladı: Bu kez de döner ve börekten çıktı, firmadan açıklama geldi
Sputnik Türkiye
Tarım ve Orman Bakanlığı, tarafından taklit-tağşiş yapılan ve sağlığı tehlikeye düşürebilecek gıdalar listesi güncellenerek duyuruluyor. Bakanlık yeni ifşa... 12.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-12T09:22+0300
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Tarım ve Orman Bakanlığı, tarafından taklit-tağşiş yapılan ve sağlığı tehlikeye düşürebilecek gıdalar listesi güncelleyerek kamuoyuna duyuruyor. Son yapılan incelemelerde, sızma zeytinyağına tohum yağlarının karıştırıldığı ve et dönerde sakatat (dil) tespit edildi. Tost peynirine de bitkisel yağ kullanılması dikkat çekti.Öte yandan bakanlık tarafından 7 Kasım'daki listede İstanbul'daki bir Sarıyer Börekçisi'nde kıymalı börek iç harcında sakatat (taşlık) kullandığı tespit edilmişti. Gündeme gelen bu iddialar üzerine, Sarıyer Börekçisi, açıklama yaptı. İstanbul'daki börekçiden açıklama1895’ten bu yana ‘Sarıyer Börekçisi’ olarak faaliyet gösterdiklerini belirten işletme, “Bizim başka şubemiz yoktur. Gündeme gelen haberlerde bahsedilen Sarıyer Börekçisi biz değiliz” şeklinde açıklama yaptı.Açıklamada şu ifadelere yer verildi: “1895’ten bu yana Sarıyer Börekçisi olarak hizmet vermekteyiz. Bizim başka bir şubemiz yoktur. Gündeme gelen haberlerde bahsedilen işletme bizimle ilgisizdir.”Açıklamanın devamında ise, “Bizimle aynı ismi kullanarak faaliyet gösteren diğer işletmelerle herhangi bir bağımız bulunmamaktadır. Müşterilerimizin bu konuda dikkatli olmalarını ve ürünlerimizi yalnızca Tarihi Sarıyer Börekçisi adı altında faaliyet gösteren, resmi ve gerçek tek yerimizden temin etmelerini rica ederiz” denildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241107/taklit-ve-tagsis-urunler-listesi-guncellendi-cig-kofteden-at-eti-cikti-1090148789.html
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tarım ve orman bakanlığı, tarım ve orman bakanlığı ifşa, tarım ve orman bakanlığı domuz eti, tarım ve orman bakanlığı kalp, adana kebap, adana kebap kalp, sucuk, kanatlı eti, tarım ve orman bakanlığı liste, tarım ve orman bakanlığı tağşiş listesi, zeytinyağı, sucuk, salça, salça gıda boyası, domuz eti, et döner sakatat, istanbul börekçi, sarıyer börekçisi sakatat, sarıyer börekçisi açıklama, tarım ve orman sarıyer börekçisi, son dakika tarım ve orman bakanlığı, tost peynir bakanlık, et döner dil tespit edildi, istanbul'daki ünlü börekçi

Tarım ve Orman Bakanlığı yeni listesini açıkladı: Bu kez de döner ve börekten çıktı, firmadan açıklama geldi

09:22 12.11.2024 (güncellendi: 09:25 12.11.2024)
© AABörek
Börek - Sputnik Türkiye, 1920, 12.11.2024
© AA
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Tarım ve Orman Bakanlığı, tarafından taklit-tağşiş yapılan ve sağlığı tehlikeye düşürebilecek gıdalar listesi güncellenerek duyuruluyor. Bakanlık yeni ifşa listesini paylaşırken bir börekçi de sakatat tespit edilmesi üzerine Sarıyer Börekçisi'nden de açıklama geldi.
Tarım ve Orman Bakanlığı, tarafından taklit-tağşiş yapılan ve sağlığı tehlikeye düşürebilecek gıdalar listesi güncelleyerek kamuoyuna duyuruyor. Son yapılan incelemelerde, sızma zeytinyağına tohum yağlarının karıştırıldığı ve et dönerde sakatat (dil) tespit edildi. Tost peynirine de bitkisel yağ kullanılması dikkat çekti.
Öte yandan bakanlık tarafından 7 Kasım'daki listede İstanbul'daki bir Sarıyer Börekçisi'nde kıymalı börek iç harcında sakatat (taşlık) kullandığı tespit edilmişti. Gündeme gelen bu iddialar üzerine, Sarıyer Börekçisi, açıklama yaptı.

İstanbul'daki börekçiden açıklama

1895’ten bu yana ‘Sarıyer Börekçisi’ olarak faaliyet gösterdiklerini belirten işletme, “Bizim başka şubemiz yoktur. Gündeme gelen haberlerde bahsedilen Sarıyer Börekçisi biz değiliz” şeklinde açıklama yaptı.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi: “1895’ten bu yana Sarıyer Börekçisi olarak hizmet vermekteyiz. Bizim başka bir şubemiz yoktur. Gündeme gelen haberlerde bahsedilen işletme bizimle ilgisizdir.”
Açıklamanın devamında ise, “Bizimle aynı ismi kullanarak faaliyet gösteren diğer işletmelerle herhangi bir bağımız bulunmamaktadır. Müşterilerimizin bu konuda dikkatli olmalarını ve ürünlerimizi yalnızca Tarihi Sarıyer Börekçisi adı altında faaliyet gösteren, resmi ve gerçek tek yerimizden temin etmelerini rica ederiz” denildi.
Bahçelievler’deki festivalde 3 ton çiğ köfte dağıtıldı - Sputnik Türkiye, 1920, 07.11.2024
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