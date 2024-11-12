https://anlatilaninotesi.com.tr/20241112/cop29-iklim-konferasi-basliyor-2030-yili-hedefi-koyan-hukumetler-yenilenebilir-enerji-taahhudune-1090287681.html

COP29 İklim Konferası başlıyor: 2030 yılı hedefi koyan hükümetler, yenilenebilir enerji taahhüdüne uyuyor mu?

COP29 İklim Konferası başlıyor: 2030 yılı hedefi koyan hükümetler, yenilenebilir enerji taahhüdüne uyuyor mu?

Sputnik Türkiye

COP28’de 2030 yılına kadar küresel yenilenebilir enerji kapasitesini üç katına çıkarma taahhüdüne rağmen, ülkelerin ulusal hedeflerinde kayda değer bir... 12.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-12T10:18+0300

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Geçtiğimiz yıl Dubai’de düzenlenen COP28 İklim Zirvesi’nde yaklaşık 130 ülke, 2030 yılına kadar küresel yenilenebilir enerji kapasitesini üç katına çıkarma taahhüdünde bulunmuştu. Ancak, aradan geçen bir yıl içinde ulusal hedeflerde kayda değer bir değişiklik yaşanmadı.Londra merkezli enerji düşünce kuruluşu Ember’in analizine göre, 96 ülke ve Avrupa Birliği’nin 2030 yılına yönelik yenilenebilir enerji kapasite hedefleri incelendi. Bu ülkeler, dünya genelindeki yenilenebilir enerji kapasitesinin yüzde 96’sını, küresel elektrik talebinin yüzde 95’ini ve enerji sektörü emisyonlarının yüzde 94’ünü oluşturuyor. Analiz edilen 96 ülkeden 83’ünün 2030 için yenilenebilir enerji kapasite hedefi bulunuyor.Hedeflenen daha yavaş gidiliyorAnaliz sonuçlarına göre, COP28’de verilen taahhütlere rağmen, hükümetlerin yenilenebilir enerji konusundaki ulusal hedeflerinde önemli bir ilerleme kaydedilmedi. Ekim 2024 itibarıyla sadece 8 ülke yenilenebilir enerji hedeflerini güncelledi ve bu güncellemeler, küresel yenilenebilir enerji hedeflerine yalnızca 4 gigavatlık bir artış sağladı.Ülkelerin mevcut 2030 yenilenebilir enerji hedeflerinin toplamı 7 bin 242 gigavat olup, 2022’deki 3.380 gigavatlık kapasiteye göre 2,1 katlık bir artışı temsil ediyor. Küresel yenilenebilir enerji kapasitesini üç katına çıkarma hedefine ulaşmak için 2030’a kadar ek 3.760 gigavat kapasite kurulması gerekiyor.Bu dönemde hükümetlerin hedeflerinde sınırlı bir ilerleme görülse de, yenilenebilir enerji piyasalarında özellikle güneş enerjisine yönelik beklentiler arttı. Uluslararası Enerji Ajansı (IEA), son 12 ayda 2030’a yönelik güneş enerjisi büyüme tahminlerini yüzde 22 oranında yukarı yönlü revize etti.Rüzgar enerjisi için tahminler hedefin altında Rüzgar enerjisi için ise hükümetlerin ulusal hedefleri, 2030’a kadar kapasitenin sadece iki katına çıkarılmasını öngörüyor. Tahminler, 2030’da küresel rüzgar kapasitesinin mevcut ulusal hedeflerin toplamına benzer şekilde yaklaşık 2 bin 100 gigavata ulaşacağını, ancak bu rakamın küresel üç katına çıkarma hedefinin altında kalacağını gösteriyor.Analiz, Orta Doğu ve Kuzey Afrika (MENA), Sahra Altı Afrika, Avrasya, Latin Amerika ve Asya gibi bölgelerin, 2030’a kadar yenilenebilir enerji kapasitesini üç katına çıkarmak için gerekli olan kapasite ile mevcut bölgesel hedefler arasında büyük bir fark olduğunu ortaya koyuyor.Bu yıl 11-22 Kasım tarihlerinde Bakü’de düzenlenecek COP29 öncesinde, COP29 Başkanlığı küresel enerji depolama kapasitesi için yeni bir vizyon sundu. Bu kapsamda, küresel depolama kapasitesinin 2022 seviyesine göre altı kat artırılarak 2030’a kadar 1 bin 500 gigavata yükseltilmesi hedefleniyor.Ember’in analiz ettiği 96 ülkeden sadece 30’unun ulusal depolama hedefi bulunuyor ve bu ülkelerin 2030 depolama hedeflerinin toplamı 284 gigavat ile 1.500 gigavatlık hedefin oldukça altında kalıyor.Ember Elektrik Analisti Katye Altieri, yenilenebilir enerji piyasalarının geliştiğini ancak hükümetlerin hedeflerinin değişmediğini belirterek, “Yenilenebilir enerjinin büyümesi her yıl beklentileri aşıyor ve bu düşen fiyatlarla birleşiyor. Piyasalar büyüyor ancak ülkelerin hala yeterli hedef belirlememe sorunu var.” ifadelerini kullandı.

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