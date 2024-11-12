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Amerika Müslümanları’ndan Trump'ın seçtiği yeni BM büyükelçisine tepkiler yağıyor
Amerika Müslümanları’ndan Trump'ın seçtiği yeni BM büyükelçisine tepkiler yağıyor
Sputnik Türkiye
Trump'un BM büyükelçisi seçtiği yahudi söylemleriyle öne çıkan Elise Stefanik'e yönelik CAIR yazılı açıklama ile tepki verdi. 12.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-12T09:40+0300
2024-11-12T09:40+0300
dünya
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abd seçimleri
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elise stefanik
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ABD’nin 47. Başkanı seçilen Donald Trump’ın, Temsilciler Meclisi üyesi Elise Stefanik’i Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi olarak ataması, Amerika-İslam İlişkileri Konseyi’nden (CAIR) tepki aldı. ABD’deki en büyük Müslüman hakları savunucu kuruluşu, Stefanik’in ifade özgürlüğü ve insan haklarına yönelik tutumunu eleştirerek yazılı bir açıklama yayımladı.CAIR’in açıklamasında, “Stefanik’in BM büyükelçiliğine atanmasını, ifade özgürlüğü ve insan haklarına karşıtlığı nedeniyle onaylamıyoruz. Ancak en azından, Başkan (Joe) Biden’ın BM ekibinin Filistinlilerin haklarını ihlal ederken Ukraynalıların insan haklarını savunması gibi iki yüzlü yaklaşımlarından kurtulmuş olacağız” ifadeleri kullanıldı.Öte yandan, Trump’ın Nikki Haley ve eski Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’ya herhangi bir görev vermemesi, açıklamada 'doğru yönde atılmış umut verici bir adım' olarak değerlendirildi. CAIR, Trump’ı, İsrail başta olmak üzere yabancı ülkelerin çıkarlarını ABD’nin çıkarlarının önüne koymayan, uluslararası hukuka saygılı dış politika yetkilileri atamaya çağırdı.Açıklamada Biden yönetimine atıfta bulunarak, “Bu yönetim, ülkemizi İran’la savaşa sürüklemek ve Gazze’de süren savaşa daha fazla Amerikan vergi mükellefi parası harcamak istiyor,” ifadelerine yer verildi.ABD basınındaki haberlere göre, Trump’ın BM Daimi Temsilcisi olarak Temsilciler Meclisi üyesi Elise Stefanik’i görevlendirdiği belirtilmişti. Trump, ayrıca sosyal medya platformu Truth Social’de Nikki Haley ve Mike Pompeo’ya yeni yönetiminde yer vermeyeceğini duyurmuştu.Elise Stefanik kimdir?Elise Stefanik, 2 Temmuz 1984’te doğmuş Amerikalı bir politikacıdır. 2015 yılından bu yana New York’un 21. Kongre Bölgesi’ni Temsilciler Meclisi’nde temsil etmektedir. 2021’den itibaren Temsilciler Meclisi’nde Cumhuriyetçi Parti Konferansı Başkanı olarak görev yapmaktadır. Bu pozisyon, onu Meclis’teki dördüncü en yüksek rütbeli Cumhuriyetçi yapmaktadır.Bunun yanında Stefanik, İsrail’e güçlü desteğiyle tanınmaktadır. Mayıs 2024’te İsrail parlamentosu Knesset’te yaptığı konuşmada, ABD’nin İsrail’e koşulsuz askeri yardım sağlaması gerektiğini vurgulamış ve Başkan Joe Biden’ın bazı silah sevkiyatlarını durdurma kararını eleştirmiştir. Ayrıca, Stefanik, antisemitizme karşı sert bir duruş sergilemektedir. Amerikan üniversitelerinde antisemitizmle mücadele konusunda aktif rol almış ve bazı üniversite liderlerinin istifasına yol açan sorgulamalar gerçekleştirmiştir.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241111/macron-ve-starmerden-son-deneme-bidendan-rusyaya-uzun-menzilli-saldirilar-icin-izin-isteyebilirler-1090266761.html
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donald trump, abd, abd seçimleri, müslüman, din, islam, mike pompeo, elise stefanik, yahudi yerleşim birimleri, israil, israil-filistin
donald trump, abd, abd seçimleri, müslüman, din, islam, mike pompeo, elise stefanik, yahudi yerleşim birimleri, israil, israil-filistin

Amerika Müslümanları’ndan Trump'ın seçtiği yeni BM büyükelçisine tepkiler yağıyor

09:40 12.11.2024
© AP Photo / Evan VucciSeçimi kazandığını açıklayan Trump canlı yayında konuşuyor: 'Tarih yazdık'
Seçimi kazandığını açıklayan Trump canlı yayında konuşuyor: 'Tarih yazdık' - Sputnik Türkiye, 1920, 12.11.2024
© AP Photo / Evan Vucci
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Trump'un BM büyükelçisi seçtiği yahudi söylemleriyle öne çıkan Elise Stefanik'e yönelik CAIR yazılı açıklama ile tepki verdi.
ABD’nin 47. Başkanı seçilen Donald Trump’ın, Temsilciler Meclisi üyesi Elise Stefanik’i Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi olarak ataması, Amerika-İslam İlişkileri Konseyi’nden (CAIR) tepki aldı. ABD’deki en büyük Müslüman hakları savunucu kuruluşu, Stefanik’in ifade özgürlüğü ve insan haklarına yönelik tutumunu eleştirerek yazılı bir açıklama yayımladı.
CAIR’in açıklamasında, “Stefanik’in BM büyükelçiliğine atanmasını, ifade özgürlüğü ve insan haklarına karşıtlığı nedeniyle onaylamıyoruz. Ancak en azından, Başkan (Joe) Biden’ın BM ekibinin Filistinlilerin haklarını ihlal ederken Ukraynalıların insan haklarını savunması gibi iki yüzlü yaklaşımlarından kurtulmuş olacağız” ifadeleri kullanıldı.
Öte yandan, Trump’ın Nikki Haley ve eski Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’ya herhangi bir görev vermemesi, açıklamada 'doğru yönde atılmış umut verici bir adım' olarak değerlendirildi. CAIR, Trump’ı, İsrail başta olmak üzere yabancı ülkelerin çıkarlarını ABD’nin çıkarlarının önüne koymayan, uluslararası hukuka saygılı dış politika yetkilileri atamaya çağırdı.
Açıklamada Biden yönetimine atıfta bulunarak, “Bu yönetim, ülkemizi İran’la savaşa sürüklemek ve Gazze’de süren savaşa daha fazla Amerikan vergi mükellefi parası harcamak istiyor,” ifadelerine yer verildi.
ABD basınındaki haberlere göre, Trump’ın BM Daimi Temsilcisi olarak Temsilciler Meclisi üyesi Elise Stefanik’i görevlendirdiği belirtilmişti. Trump, ayrıca sosyal medya platformu Truth Social’de Nikki Haley ve Mike Pompeo’ya yeni yönetiminde yer vermeyeceğini duyurmuştu.

Elise Stefanik kimdir?

Elise Stefanik, 2 Temmuz 1984’te doğmuş Amerikalı bir politikacıdır. 2015 yılından bu yana New York’un 21. Kongre Bölgesi’ni Temsilciler Meclisi’nde temsil etmektedir. 2021’den itibaren Temsilciler Meclisi’nde Cumhuriyetçi Parti Konferansı Başkanı olarak görev yapmaktadır. Bu pozisyon, onu Meclis’teki dördüncü en yüksek rütbeli Cumhuriyetçi yapmaktadır.
Bunun yanında Stefanik, İsrail’e güçlü desteğiyle tanınmaktadır. Mayıs 2024’te İsrail parlamentosu Knesset’te yaptığı konuşmada, ABD’nin İsrail’e koşulsuz askeri yardım sağlaması gerektiğini vurgulamış ve Başkan Joe Biden’ın bazı silah sevkiyatlarını durdurma kararını eleştirmiştir.
Ayrıca, Stefanik, antisemitizme karşı sert bir duruş sergilemektedir. Amerikan üniversitelerinde antisemitizmle mücadele konusunda aktif rol almış ve bazı üniversite liderlerinin istifasına yol açan sorgulamalar gerçekleştirmiştir.
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