https://anlatilaninotesi.com.tr/20241112/bogazici-universitesinden-emekli-profesor-yatirim-vaadine-650-bin-dolar-kaptirdi-sikayet-ettigi-1090311013.html

Boğaziçi Üniversitesi'nden emekli profesör yatırım vaadine 650 bin dolar kaptırdı: Şikayet ettiği için de darp edildi

Boğaziçi Üniversitesi'nden emekli profesör yatırım vaadine 650 bin dolar kaptırdı: Şikayet ettiği için de darp edildi

Sputnik Türkiye

Boğaziçi Üniversitesi'nden emekli Profesör Yılmaz Akyıldız, İzmir'de bir tanıdığı aracılığıyla tanıştığı kişilerce 'yatırım' vaadiyle 650 bin dolar... 12.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-12T17:29+0300

2024-11-12T17:29+0300

2024-11-12T17:30+0300

türkiye

dolandırıcılık

telefon dolandırıcılığı

internet dolandırıcılığı

boğaziçi üniversitesi

yatırım

dolar

yılmaz akyıldız

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Boğaziçi Üniversitesi'nden emekli Profesör Yılmaz Akyıldız, tanıdığı aracılığı ile tanıştığı kişiler tarafından 650 bin dolar dolandırıldı. Akyıldız, "Saflığımı ve aptallığımı kullandılar" dedi.Boğaziçi profesörü dolandırıldıSabah gazetesinin haberine göre Prof. Dr. Akyıldız, İzmir'de eski kiracısı aracılığıyla E. K. ile A. U. S. ile tanıştı. Tanıştığı ikili kendisine yatırım vaadinde bulundu.Yatırım vaadiyle kandırdılar: Parayı katlayacağızProfesörü ziyaret eden ikili, yatırım vaadiyle emekli profesörden toplamda 650 bin dolar aldı. Aldıkları paraları, kendi şirketlerine yatıracaklarını ve parayı katlayacaklarını söyleyen ikili daha sonra kayıplara karıştı. Şikayet etti diye darp edildiDolandırıldığını anlayan profesörün şikayetinden haberdar olan şüpheliler, profesörü bir de darp etti.Tekrar şikayetçi olan Prof. Dr. Akyıldız, "Yurt dışında kazandığım 650 bin dolarımı maalesef dolandırılarak kaybettim ve şu an çok kötü bir mali ve manevi duruma düşürülmüş durumdayım. E. K. ve A. U. S. beni toplamda 650 bin dolar nitelikli olarak dolandırdıklarından haklarında Urla Savcılığı'na şikâyetlerde bulundum. Hiçbir zaman yüksek gelir elde etmek için değil, saflığımı ve aptallığımı kullanan insanlara güvendiğim ve onların şeytanca katakullilerine uyanamadığım için dolandırıldım. Şimdi daha iyi anlıyorum ki bu gibi dolandırıcıların etki alanlarına girdiğiniz anda kim olursanız olun kurtuluşunuz yok, her şeyinizi alacaklardır." dedi.

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dolandırıcılık, telefon dolandırıcılığı, internet dolandırıcılığı, boğaziçi üniversitesi, yatırım, dolar, yılmaz akyıldız