https://anlatilaninotesi.com.tr/20240925/emekli-ogretmeni-savciyiz-diye-kandirdilar-uydudan-takip-ediyoruz-diyerek-1-milyon-liralik-altinini-1088418193.html
Emekli öğretmeni 'savcıyız' diye kandırdılar: Uydudan takip ediyoruz diyerek 1 milyon liralık altınını aldılar
Emekli öğretmeni 'savcıyız' diye kandırdılar: Uydudan takip ediyoruz diyerek 1 milyon liralık altınını aldılar
Sputnik Türkiye
Emekli öğretmen Sevim Aşıcı, kendisini telefonda 'savcı-polis' olarak tanıtan dolandırıcılara bir milyon liralık altınını kaptırdı. 25.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-25T11:43+0300
2024-09-25T11:43+0300
2024-09-25T11:43+0300
türkiye
dolandırıcılık
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İstanbul Florya'da yaşayan 77 yaşındaki emekli öğretmen Sevim Aşıcı, ‘bir operasyonda adınız geçiyor, 33 kişi sizinle birlikte mağdur, kimlik bilgileriniz her yerde var. Ziynet eşyalarınızı banka kasanızdan alıp bize verin sayıp geri vereceğiz' diye arandı. Bunun üzerine telefonda bir saate yakın kendini kandıran kişilerle konuşan emekli öğretmen, evinin yakınındaki bankanın kasasından piyasa değeri 1 milyon liradan fazla olan altınını alarak dolandırıcılara teslim etti. Bir süre sonra ise dolandırıldığını anlayarak polise başvurdu. Çocukların tehlikeye girecek diye korkuttularEmekli öğretmen Aşıcı başına gelenleri şöyle anlattı: Bana telefonda tüm ailemin isimlerini ve mesleklerini söyledilerDolandırıcıların inandırıcı olmak için telefonda kendisine tüm ailesinin isimlerini ve mesleklerini de söylediğini ifade eden Aşıcı, "Bana tüm kardeşlerimin torunlarının adlarını söyledi ve mesleklerini söyledi. 'Biz emniyetiz' dedi. Hakikaten tüm bilgiler doğru. 'Ziynet eşyalarınızı kayıt altına alıp size geri vereceğiz' dedi. ‘Sizin neyiniz var' diye sordu ben bir şeyim yok dediğimde ise ‘Var, bankada kasanız var kasanıza koydunuz paraları' dedi. Ben siz bu kadar bilgiyi nereden biliyorsunuz dedim. ‘Biz emniyetçiyiz orada banka çalışanları var ya onlarla bu kişiler birlik olup haber sızdırıyorlar. Biz bütün işlemleri yapıyoruz. Siz kimseye haber vermeden doğru gidip onları alacaksınız. Biz onları sayacağız kimseye haber vermeyeceksin, kimseyle konuşmayacaksınız. Yoksa 33 kişinin hayatına sebep olursunuz' dedi. Öyle dediği için de ben kimseye sebep olmayayım dedim. Gittim 'altınları bu arada bankacılarla konuşmayacaksınız gayet normal davranın' dediler. Ama kafamda soru işaretleri ile gittim. Çıktım oradan 50 metre ilerle dediler. Telefon sürekli açık” diye konuştu.Kıyafetinin rengi kırmızı, seni uydudan takip ediyoruz diye korkuttularDolandırıcı şebekesi tarafından adım adım takip edilen Aşıcı, kıyafet renginin bile telefonda söylediğini belirtti. Kendisini takip eden dolandırıcıların telefonda giydiği kıyafetin rengini de söylediğini ifade eden yaşlı kadın sözlerini şöyle sürdürdü:Yaşanan anlar güvenlik kamerasındaYaşanan olay anları ise sokakta bulunan güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Görüntülerde yüzleri cerrahi maskeli dolandırıcıların taksiyle sokağa gelmesi. Kadının elinde altınlarla sokakta yürümesi dolandırıcılara altınları vermesi yer aldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240920/mahfi-egilmezden-unlulerle-dolandiricilik-uyarisi-bu-tuzaga-asla-dusmeyin-1088257505.html
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dolandırıcılık, nitelikli dolandırıcılık, telefon dolandırıcılığı, asayiş, yaşlı kadınlar, emniyet, polis
dolandırıcılık, nitelikli dolandırıcılık, telefon dolandırıcılığı, asayiş, yaşlı kadınlar, emniyet, polis
Emekli öğretmeni 'savcıyız' diye kandırdılar: Uydudan takip ediyoruz diyerek 1 milyon liralık altınını aldılar
Emekli öğretmen Sevim Aşıcı, kendisini telefonda 'savcı-polis' olarak tanıtan dolandırıcılara bir milyon liralık altınını kaptırdı.
İstanbul Florya'da yaşayan 77 yaşındaki emekli öğretmen Sevim Aşıcı, ‘bir operasyonda adınız geçiyor, 33 kişi sizinle birlikte mağdur, kimlik bilgileriniz her yerde var. Ziynet eşyalarınızı banka kasanızdan alıp bize verin sayıp geri vereceğiz' diye arandı. Bunun üzerine telefonda bir saate yakın kendini kandıran kişilerle konuşan emekli öğretmen, evinin yakınındaki bankanın kasasından piyasa değeri 1 milyon liradan fazla olan altınını alarak dolandırıcılara teslim etti. Bir süre sonra ise dolandırıldığını anlayarak polise başvurdu.
Çocukların tehlikeye girecek diye korkuttular
Emekli öğretmen Aşıcı başına gelenleri şöyle anlattı:
Öğlen saatlerine doğru beni birisi arayarak, ‘sizin bilgilerinizi almışlar, şimdi biz onun araştırmasını yapıyoruz ben başkomiserim isterseniz beni 155'i arayarak sorabilirsiniz daha sonra savcımla da konuşacaksınız' dedi. Beni ikna etti. 'Bilgilerinizi alıp bütün bankalara vermişler' diyerek bana cep telefonundan bir fotoğraf gösterdi 'bunlar dolandırıyorlar' dedi. Bu olayla ilgili 33 kişi mağdur durumda diyerek ‘çok mağdur durumda kalacaksınız' dedi. Ben çocuklarıma haber vereyim dediğimde ise ‘biz operasyon yapıyoruz haber verirseniz çocuğunuz tehlikeye girecek biz dosyanızı kapatacağız' dedi. Nasıl olur dediğimde ise Bakırköy Savcısı da burada dedi. Ben hiç inanmadım ama yine de inandım” dedi.
Bana telefonda tüm ailemin isimlerini ve mesleklerini söylediler
Dolandırıcıların inandırıcı olmak için telefonda kendisine tüm ailesinin isimlerini ve mesleklerini de söylediğini ifade eden Aşıcı, "Bana tüm kardeşlerimin torunlarının adlarını söyledi ve mesleklerini söyledi. 'Biz emniyetiz' dedi. Hakikaten tüm bilgiler doğru. 'Ziynet eşyalarınızı kayıt altına alıp size geri vereceğiz' dedi. ‘Sizin neyiniz var' diye sordu ben bir şeyim yok dediğimde ise ‘Var, bankada kasanız var kasanıza koydunuz paraları' dedi. Ben siz bu kadar bilgiyi nereden biliyorsunuz dedim. ‘Biz emniyetçiyiz orada banka çalışanları var ya onlarla bu kişiler birlik olup haber sızdırıyorlar. Biz bütün işlemleri yapıyoruz. Siz kimseye haber vermeden doğru gidip onları alacaksınız. Biz onları sayacağız kimseye haber vermeyeceksin, kimseyle konuşmayacaksınız. Yoksa 33 kişinin hayatına sebep olursunuz' dedi. Öyle dediği için de ben kimseye sebep olmayayım dedim. Gittim 'altınları bu arada bankacılarla konuşmayacaksınız gayet normal davranın' dediler. Ama kafamda soru işaretleri ile gittim. Çıktım oradan 50 metre ilerle dediler. Telefon sürekli açık” diye konuştu.
Kıyafetinin rengi kırmızı, seni uydudan takip ediyoruz diye korkuttular
Dolandırıcı şebekesi tarafından adım adım takip edilen Aşıcı, kıyafet renginin bile telefonda söylediğini belirtti. Kendisini takip eden dolandırıcıların telefonda giydiği kıyafetin rengini de söylediğini ifade eden yaşlı kadın sözlerini şöyle sürdürdü:
“Buradan yoldan yürüttü. 'Biz sizi uydudan görüyoruz. Özellikle üstünde kırmızı bir şey var. Biz sinyali almak için bir aşağıya inip bir yukarı çıkacaksınız. Oraya birisi gelecek sizden teslim alacak altınları' dediler. Siyah maske takan bir delikanlı geldi. Ben biraz problem yapınca çocuk kaçtı. O telefondaki adam 'yürü sağa dönün oraya gidin durun' dedi. Çocuk geldi acele ile benim altınlarımı aldı. '10 dakika sonra getireceğiz altınları' dedi. Ben bekledim bekledim gelmedi komşular görmüşler bağırmışlar ‘Sevim hanım dolandırılıyorsun' diye ben duymamışım. Bir komşu geçti buradan 'Sevim hanım sen dolandırıldın' dedi. Siz kapının önünde bekleyin dediler. Ben evin önüne gidip gelen giden olmayınca karakola gittim. Karakolda da oğluma haber verdim. O kadar sözde haber dinliyorum. Örnekleri izliyorum. Yine de inandım. Benim durumuma düşmesin kimse çok açık göz olsunlar uyanık olsunlar haberleri takip etsinler. Ben polislerimize, güveniyorum. Hükümetimize güveniyorum, hakimlerimize adalete güveniyorum."
Yaşanan anlar güvenlik kamerasında
Yaşanan olay anları ise sokakta bulunan güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Görüntülerde yüzleri cerrahi maskeli dolandırıcıların taksiyle sokağa gelmesi. Kadının elinde altınlarla sokakta yürümesi dolandırıcılara altınları vermesi yer aldı.