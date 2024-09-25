https://anlatilaninotesi.com.tr/20240925/emekli-ogretmeni-savciyiz-diye-kandirdilar-uydudan-takip-ediyoruz-diyerek-1-milyon-liralik-altinini-1088418193.html

Emekli öğretmeni 'savcıyız' diye kandırdılar: Uydudan takip ediyoruz diyerek 1 milyon liralık altınını aldılar

Emekli öğretmeni 'savcıyız' diye kandırdılar: Uydudan takip ediyoruz diyerek 1 milyon liralık altınını aldılar

Sputnik Türkiye

Emekli öğretmen Sevim Aşıcı, kendisini telefonda 'savcı-polis' olarak tanıtan dolandırıcılara bir milyon liralık altınını kaptırdı. 25.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-25T11:43+0300

2024-09-25T11:43+0300

2024-09-25T11:43+0300

türkiye

dolandırıcılık

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polis

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İstanbul Florya'da yaşayan 77 yaşındaki emekli öğretmen Sevim Aşıcı, ‘bir operasyonda adınız geçiyor, 33 kişi sizinle birlikte mağdur, kimlik bilgileriniz her yerde var. Ziynet eşyalarınızı banka kasanızdan alıp bize verin sayıp geri vereceğiz' diye arandı. Bunun üzerine telefonda bir saate yakın kendini kandıran kişilerle konuşan emekli öğretmen, evinin yakınındaki bankanın kasasından piyasa değeri 1 milyon liradan fazla olan altınını alarak dolandırıcılara teslim etti. Bir süre sonra ise dolandırıldığını anlayarak polise başvurdu. Çocukların tehlikeye girecek diye korkuttularEmekli öğretmen Aşıcı başına gelenleri şöyle anlattı: Bana telefonda tüm ailemin isimlerini ve mesleklerini söyledilerDolandırıcıların inandırıcı olmak için telefonda kendisine tüm ailesinin isimlerini ve mesleklerini de söylediğini ifade eden Aşıcı, "Bana tüm kardeşlerimin torunlarının adlarını söyledi ve mesleklerini söyledi. 'Biz emniyetiz' dedi. Hakikaten tüm bilgiler doğru. 'Ziynet eşyalarınızı kayıt altına alıp size geri vereceğiz' dedi. ‘Sizin neyiniz var' diye sordu ben bir şeyim yok dediğimde ise ‘Var, bankada kasanız var kasanıza koydunuz paraları' dedi. Ben siz bu kadar bilgiyi nereden biliyorsunuz dedim. ‘Biz emniyetçiyiz orada banka çalışanları var ya onlarla bu kişiler birlik olup haber sızdırıyorlar. Biz bütün işlemleri yapıyoruz. Siz kimseye haber vermeden doğru gidip onları alacaksınız. Biz onları sayacağız kimseye haber vermeyeceksin, kimseyle konuşmayacaksınız. Yoksa 33 kişinin hayatına sebep olursunuz' dedi. Öyle dediği için de ben kimseye sebep olmayayım dedim. Gittim 'altınları bu arada bankacılarla konuşmayacaksınız gayet normal davranın' dediler. Ama kafamda soru işaretleri ile gittim. Çıktım oradan 50 metre ilerle dediler. Telefon sürekli açık” diye konuştu.Kıyafetinin rengi kırmızı, seni uydudan takip ediyoruz diye korkuttularDolandırıcı şebekesi tarafından adım adım takip edilen Aşıcı, kıyafet renginin bile telefonda söylediğini belirtti. Kendisini takip eden dolandırıcıların telefonda giydiği kıyafetin rengini de söylediğini ifade eden yaşlı kadın sözlerini şöyle sürdürdü:Yaşanan anlar güvenlik kamerasındaYaşanan olay anları ise sokakta bulunan güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Görüntülerde yüzleri cerrahi maskeli dolandırıcıların taksiyle sokağa gelmesi. Kadının elinde altınlarla sokakta yürümesi dolandırıcılara altınları vermesi yer aldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240920/mahfi-egilmezden-unlulerle-dolandiricilik-uyarisi-bu-tuzaga-asla-dusmeyin-1088257505.html

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dolandırıcılık, nitelikli dolandırıcılık, telefon dolandırıcılığı, asayiş, yaşlı kadınlar, emniyet, polis