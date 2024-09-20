https://anlatilaninotesi.com.tr/20240920/uyurken-dolandirildi-bir-gece-550-bin-tl-borclandi-interneti-kapaliyken-telefonuna-baglandilar-1088227910.html
Uyurken dolandırıldı, bir gece 550 bin TL borçlandı: İnterneti kapalıyken telefonuna bağlandılar
Uyurken dolandırıldı, bir gece 550 bin TL borçlandı: İnterneti kapalıyken telefonuna bağlandılar
Sputnik Türkiye
İstanbul'da yaşayan fizyoterapist Nilay Kırık, mobil bankacılık kullananların kâbusu haline gelen bir dolandırıcılık vakasının son kurbanı oldu. İnterneti... 20.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-20T07:35+0300
2024-09-20T07:35+0300
2024-09-20T07:35+0300
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Bahçelievler Devlet Hastanesi'nde fizyoterapist olarak görev yapan Kırık, 11 Eylül gecesi dolandırıcıların hedefi oldu. Çete üyeleri, Kırık’ın interneti kapalı olmasına rağmen kurdukları sistemle telefonuna uzaktan erişmeyi başardı. Mobil bankacılık uygulamasına giren dolandırıcılar, arka arkaya kredi çekip paraları başka hesaplara aktardılar.Sabah uyandığında şok olduSabah saat 9'da işe giden Kırık, telefonuna gelen art arda 6 mesajla dolandırıldığını fark etti. "Hesabınıza Kredili Mevduat Hesabı (KMH) tanımlanmıştır" mesajlarını gören Kırık, hemen mobil bankacılığa giriş yaptığında şok edici gerçekle karşılaştı: Bir gecede 550 bin TL borçlanmıştı.550 Bin TL borç ve bankadan şoke eden yanıtDolandırıcılar, 300 bin TL tüketici kredisi çekip, bu parayı ve ek hesaba düşen 141 bin TL’yi kendi hesaplarına aktardı. Toplamda 550 bin TL borçlanan Kırık, bankayla iletişime geçti ancak aldığı yanıt daha da sarsıcıydı. Banka, işlemlerin kendisi tarafından yapıldığını belirterek, "Siz ödeyeceksiniz" dedi. Kırık, avukatıyla birlikte savcılığa suç duyurusunda bulunarak adalet aramaya başladı.Bu duruma nasıl önlem alınır?Bilişim Uzmanı Emre Özcan, bu tür dolandırıcılıklara karşı alınacak en önemli önlemin iki faktörlü kimlik doğrulama kullanmak olduğunu belirtti. Özcan, "Mobil bankacılık uygulamalarına giriş yaparken, doğrulama kodu gibi ekstra güvenlik adımlarını mutlaka kullanın ve güvenilir olmayan mobil uygulamaları indirmekten kaçının" diyerek kullanıcıları uyardı.
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dolandırıcılık, banka dolandırıcılığı, telefon dolandırıcılığı, internet dolandırıcılığı, nitelikli dolandırıcılık, e-dolandırıcılık, vergi dolandırıcılığı, sigorta dolandırıcılığı, kredi kartı dolandırıcılığı, dolandırıcılık büro amirliği
dolandırıcılık, banka dolandırıcılığı, telefon dolandırıcılığı, internet dolandırıcılığı, nitelikli dolandırıcılık, e-dolandırıcılık, vergi dolandırıcılığı, sigorta dolandırıcılığı, kredi kartı dolandırıcılığı, dolandırıcılık büro amirliği
Uyurken dolandırıldı, bir gece 550 bin TL borçlandı: İnterneti kapalıyken telefonuna bağlandılar
İstanbul'da yaşayan fizyoterapist Nilay Kırık, mobil bankacılık kullananların kâbusu haline gelen bir dolandırıcılık vakasının son kurbanı oldu. İnterneti kapalı olmasına rağmen telefonuna uzaktan erişen dolandırıcılar, Kırık'ın hesabından bir gecede 550 bin TL çekerek kendi hesaplarına aktardı.
Bahçelievler Devlet Hastanesi'nde fizyoterapist olarak görev yapan Kırık, 11 Eylül gecesi dolandırıcıların hedefi oldu. Çete üyeleri, Kırık’ın interneti kapalı olmasına rağmen kurdukları sistemle telefonuna uzaktan erişmeyi başardı. Mobil bankacılık uygulamasına giren dolandırıcılar, arka arkaya kredi çekip paraları başka hesaplara aktardılar.
Sabah uyandığında şok oldu
Sabah saat 9'da işe giden Kırık, telefonuna gelen art arda 6 mesajla dolandırıldığını fark etti. "Hesabınıza Kredili Mevduat Hesabı (KMH) tanımlanmıştır" mesajlarını gören Kırık, hemen mobil bankacılığa giriş yaptığında şok edici gerçekle karşılaştı: Bir gecede 550 bin TL borçlanmıştı.
550 Bin TL borç ve bankadan şoke eden yanıt
Dolandırıcılar, 300 bin TL tüketici kredisi çekip, bu parayı ve ek hesaba düşen 141 bin TL’yi kendi hesaplarına aktardı. Toplamda 550 bin TL borçlanan Kırık, bankayla iletişime geçti ancak aldığı yanıt daha da sarsıcıydı. Banka, işlemlerin kendisi tarafından yapıldığını belirterek, "Siz ödeyeceksiniz" dedi. Kırık, avukatıyla birlikte savcılığa suç duyurusunda bulunarak adalet aramaya başladı.
Bu duruma nasıl önlem alınır?
Bilişim Uzmanı Emre Özcan, bu tür dolandırıcılıklara karşı alınacak en önemli önlemin iki faktörlü kimlik doğrulama kullanmak olduğunu belirtti. Özcan, "Mobil bankacılık uygulamalarına giriş yaparken, doğrulama kodu gibi ekstra güvenlik adımlarını mutlaka kullanın ve güvenilir olmayan mobil uygulamaları indirmekten kaçının" diyerek kullanıcıları uyardı.