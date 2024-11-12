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Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil adaleti
Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil adaleti
Sputnik Türkiye
Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı'nın bugünkü konukları gazeteci Ayhan Şensoy ve gazeteci Hale Gönültaş oldu. Programda yasadışı bahisin Türkiye'de geldiği nokta... 12.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-12T17:33+0300
2024-11-12T17:33+0300
2024-11-13T11:10+0300
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Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil adaleti
Sputnik Türkiye
Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı'nın bugünkü konukları gazeteci Ayhan Şensoy ve gazeteci Hale Gönültaş olacak. Programda yasadışı bahisin Türkiye'de geldiği nokta, vasiliği IŞİD'çi bir aileye verilen ve ardından geri alınan çocuk konuşulacak.
Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı'nın bugünkü konukları gazeteci Ayhan Şensoy ve gazeteci Hale Gönültaş oldu.'Türkiye'de 15 milyona yakın insan yasadışı kumar oynuyor'Şensoy, Türkiye'de yasadışı bahis ve kumarın ulaştığı boyutu gözler önüne serdi. Şensoy şunları söyledi:IŞİD'den kurtarılan çocuğu IŞİD'e verdilerHale Gönültaş, köle pazarından IŞİD’li bir aile tarafından satın alındıktan sonra Türkiye’ye getirilen çocuğun başına gelenleri anlattı. Gönültaş şunları söyledi:
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MIA „Rossiya Segodnya“
Mustafa Hoş
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Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil adaleti
17:33 12.11.2024 (güncellendi: 11:10 13.11.2024)
Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı'nın bugünkü konukları gazeteci Ayhan Şensoy ve gazeteci Hale Gönültaş oldu. Programda yasadışı bahisin Türkiye'de geldiği nokta, vasiliği IŞİD'çi bir aileye verilen ve ardından geri alınan çocuk konuşuldu.
Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı'nın bugünkü konukları gazeteci Ayhan Şensoy ve gazeteci Hale Gönültaş oldu.
'Türkiye'de 15 milyona yakın insan yasadışı kumar oynuyor'
Şensoy, Türkiye'de yasadışı bahis ve kumarın ulaştığı boyutu gözler önüne serdi. Şensoy şunları söyledi:
'Türkiye'de son 15 yılda yasadışı kumar ve bahisin yavaş yavaş büyüdüğünü görüyoruz. Hatta 2021 yılında Süleyman Soylu, İçişleri Bakanı iken verdiği bir demeçte, ülkenin yıllık 50 milyar dolarlık kaybından bahsetmişti. Şu anda Türkiye'de 14-15 milyon insan yasadışı kumar ve bahis oynuyor. Bu, 250-300 milyarlık vergi kaybına neden oluyor. Son bir yılda kredi borçları yüzde 380 artmış. Yeşilay'ın şu anda Türkiye'de 107 tane bağımlılıkla mücadele merkezi var. Bu merkezlerde tedavi görenlerin yüzde 36'sı bahis ve kumar bağımlısı. Bu yüzde 36'lık kitleye sorulan sorularla ortaya çıktı ki bu kitlenin çevresindeki kişilerin yüzde 70'i de kumar ve bahis oynuyor. Yasal olanlarla beraber Türkiye'de 30-35 milyon insan bahis ve kumar oynuyor. Sosyolojik olarak aileler dağılıyor, gençler erken yaşta suça bulaşıyor'
IŞİD'den kurtarılan çocuğu IŞİD'e verdiler
Hale Gönültaş, köle pazarından IŞİD’li bir aile tarafından satın alındıktan sonra Türkiye’ye getirilen çocuğun başına gelenleri anlattı. Gönültaş şunları söyledi:
'Bir kız çocuğu, 2014'te IŞİD'in eline geçiyor. O dönemde Ezidiler, bölgedeki köle pazarlarında satılıyordu. Bu kız çocuğu da Irak'ta bir köle pazarında 500 dolara IŞİD'in Irak valisi tarafından satın alındı. Türkiye'ye kaçak yolla 2017 yılında bu çocuğu getiriyorlar. Ankara İl Göç İdaresi'nden de sahte beyanla, kendi çocuğum diyerek kimlik çıkarttırıyorlar. Karanlık internette IŞİD'in köle odaları var. Bu odalarda Ezidi kadınlar ve çocuklar satışa çıkarılıyorlar. Bu kız çocuğu da orada satışa çıkarılmıştı. Ankara Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü de alıcı gibi davranarak çocuğu kurtardı. Siber Güçler ev adresini tespit etti. Eve bir baskın düzenlendi. Çocuk aynı gün bir çocuk yuvasına yerleştirildi. Fakat geçen sene Ezidi bir kadın, bu çocuğun biyolojik annesi olduğunu söyleyerek bana ulaştı. Kendisi ile görüşmeler yaptık. Anne adına avukat arkadaşlarımız bir dava açtı ve anneyi Irak'tan Ankara'ya getirdik. Tüm bu süreç içerisinde öğrendik ki bu çocuk hafta sonları IŞİD'li aileye gönderiliyordu. Aynı gün İçişleri Bakanlığı açıklama yaptı. 'Çocuğu IŞİD'li aileye göndermeyeceğiz. Aileyi de tekrar tutukladık' dendi fakat bunun yalan beyan olduğu ortaya çıktı. Yine avukat arkadaşlarımızla öğrendik ki bu IŞİD'liler çocuğun velayetini almak için 2022'de Ankara Aile Mahkemesi'ne bir dava açmışlar. Çocuğun Müslüman olduğunu, kimsesiz kaldığını ve çocuğu Irak'ta evlat edindiklerini söylemişler. Aile Mahkemesi dikkatli davranıyor ve çocuğun velayeti aileye verilmiyor. Çocuk yuvada kalmaya devam ediyor fakat bu sefer bu ailenin avukatı, çocuğun vasiliğini almak için dava açmış. Mahkeme de, aile mahkemesinin veya polisin kararını herhalde gözden kaçırmış. Çocuğun vasiliği IŞİD'lilere verilmiş. Belgeler elimize geçince haberleştirdik ve dün Mahkeme, kararını iptal etti'