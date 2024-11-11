Rus hava savunması gece Belgorod ve Kursk’ta 13 Ukrayna İHA’sı engelledi

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
86 YILLIK MATEM
9'u 5 geçe hayat durdu
10:31
15 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
21 dk
EN ÇOK OKUNAN 5 HABER
Türkiye neyi takip etti?
12:30
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
6 dk
HAFTA SONU HALLERI
Erdal Kaplanseren'le Hafta Sonu Halleri
13:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
GÜNDEM DIŞI
Ruhsal vebayı yenmek için uzman Dr. Seda Ülgen'den altın tavsiyeler: 'Işığa giden yolun sırları ne?'
16:06
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
5 dk
GÜNDEM DIŞI
Yazar Harika Külçür: Öykülerimde örselenmiş, biraz da ötekileştirilmiş hikayeleri anlattım
17:05
53 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
8 dk
86 YILLIK MATEM
9'u 5 geçe hayat durdu
19:01
15 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
6 dk
HABER MASASI
1990'lar, Türk müziği için bir değişim ve yeniliğin ön planda olduğu bir dönem.
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Geçmişin izlerinin getirdiği retroaktif kıskançlık nedir?
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
6 dk
EKONOMİ PANORAMA
Erdal Kaplanseren'le Ekonomi Panorama
15:06
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
3 dk
YOL ARKADAŞI
Narin davasının bilinmeyenleri
17:33
86 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
BÖLGENİN KALBİ
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
19:05
84 dk
SESLİ HABER
63 ülkeden bin akademisyen Karahantepe’nin büyüsüne kapıldı
20:37
3 dk
SESLİ HABER
Uzmanından 6 il için deprem uyarısı: Stres biriktirmeye devam ediyor
20:43
2 dk
SESLİ HABER
Pastırma sıcakları nedir? Adını nerden aldı?
20:47
2 dk
SESLİ HABER
Kızıl Gezegen'in yüzeyinde 'dünya dışı' bir enkaz keşfedildi
20:51
2 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241111/rus-hava-savunmasi-gece-belgorod-ve-kurskta-13-ukrayna-ihasi-engelledi-1090270986.html
Rus hava savunması gece Belgorod ve Kursk’ta 13 Ukrayna İHA’sı engelledi
Rus hava savunması gece Belgorod ve Kursk’ta 13 Ukrayna İHA’sı engelledi
Sputnik Türkiye
Rusya Savunma Bakanlığı, ülkenin batısındaki Belgorod ve Kursk bölgelerinde gece Ukrayna ordusuna ait 13 insansız hava aracının (İHA) imha edildiğini duyurdu. 11.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-11T07:57+0300
2024-11-11T16:27+0300
ukrayna krizi
rusya
rusya savunma bakanlığı
rus ordusu
hava savunma
ukrayna
ukrayna ordusu
insansız hava aracı (iha)
iha
belgorod
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/06/17/1085129908_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_2b8d3a4b470d258a0adbdd46968a0dea.jpg
Bakanlığın açıklamasında, “Geçen gece boyunca, Kiev rejiminin uçak tipi İHA kullanarak Rusya Federasyonu topraklarındaki tesislere yönelik terör saldırısı gerçekleştirme girişimi engellendi” ifadesine yer verildi.Görev başındaki hava savunma sistemlerinin Kursk Bölgesi’nde 12 ve Belgorod Bölgesi’nde 1 İHA imha ettiği kaydedildi.Ukrayna ordusu neredeyse her gün Rusya’nın sınır ve merkez bölgelerine İHA ve füze saldırıları düzenliyor. Rus hava savunma güçleri tüm saldırıları başarıyla püskürtüyor.Rusya’nın Ukrayna sınırındaki Kursk, Belgorod ve Bryansk bölgelerinde terörle mücadele operasyonu yürütülüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241111/abd-ulusal-guvenlik-danismani-sullivan-biden-trumptan-ukraynaya-yardimin-surmesini-isteyecek-1090246731.html
rusya
ukrayna
belgorod
kursk
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/06/17/1085129908_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_602a0db710ce0c67a2c937bd54274cd5.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
rusya, rusya savunma bakanlığı, rus ordusu, hava savunma, ukrayna, ukrayna ordusu, insansız hava aracı (iha), iha, belgorod, kursk
rusya, rusya savunma bakanlığı, rus ordusu, hava savunma, ukrayna, ukrayna ordusu, insansız hava aracı (iha), iha, belgorod, kursk

Rus hava savunması gece Belgorod ve Kursk’ta 13 Ukrayna İHA’sı engelledi

07:57 11.11.2024 (güncellendi: 16:27 11.11.2024)
© Sputnik / Yevgeniy BiyatovRus hava savunma sistemi
Rus hava savunma sistemi - Sputnik Türkiye, 1920, 11.11.2024
© Sputnik / Yevgeniy Biyatov
Abone ol
Rusya Savunma Bakanlığı, ülkenin batısındaki Belgorod ve Kursk bölgelerinde gece Ukrayna ordusuna ait 13 insansız hava aracının (İHA) imha edildiğini duyurdu.
Bakanlığın açıklamasında, “Geçen gece boyunca, Kiev rejiminin uçak tipi İHA kullanarak Rusya Federasyonu topraklarındaki tesislere yönelik terör saldırısı gerçekleştirme girişimi engellendi” ifadesine yer verildi.
Görev başındaki hava savunma sistemlerinin Kursk Bölgesi’nde 12 ve Belgorod Bölgesi’nde 1 İHA imha ettiği kaydedildi.
Ukrayna ordusu neredeyse her gün Rusya’nın sınır ve merkez bölgelerine İHA ve füze saldırıları düzenliyor. Rus hava savunma güçleri tüm saldırıları başarıyla püskürtüyor.
Rusya’nın Ukrayna sınırındaki Kursk, Belgorod ve Bryansk bölgelerinde terörle mücadele operasyonu yürütülüyor.
Donald Trump, Joe Biden - Sputnik Türkiye, 1920, 11.11.2024
Ukrayna krizi
ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan: Biden, Trump'tan Ukrayna'ya yardımın sürmesini isteyecek
08:53
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала