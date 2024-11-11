https://anlatilaninotesi.com.tr/20241111/rus-hava-savunmasi-gece-belgorod-ve-kurskta-13-ukrayna-ihasi-engelledi-1090270986.html

Rus hava savunması gece Belgorod ve Kursk’ta 13 Ukrayna İHA’sı engelledi

Rus hava savunması gece Belgorod ve Kursk’ta 13 Ukrayna İHA’sı engelledi

Sputnik Türkiye

Rusya Savunma Bakanlığı, ülkenin batısındaki Belgorod ve Kursk bölgelerinde gece Ukrayna ordusuna ait 13 insansız hava aracının (İHA) imha edildiğini duyurdu. 11.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-11T07:57+0300

2024-11-11T07:57+0300

2024-11-11T16:27+0300

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Bakanlığın açıklamasında, “Geçen gece boyunca, Kiev rejiminin uçak tipi İHA kullanarak Rusya Federasyonu topraklarındaki tesislere yönelik terör saldırısı gerçekleştirme girişimi engellendi” ifadesine yer verildi.Görev başındaki hava savunma sistemlerinin Kursk Bölgesi’nde 12 ve Belgorod Bölgesi’nde 1 İHA imha ettiği kaydedildi.Ukrayna ordusu neredeyse her gün Rusya’nın sınır ve merkez bölgelerine İHA ve füze saldırıları düzenliyor. Rus hava savunma güçleri tüm saldırıları başarıyla püskürtüyor.Rusya’nın Ukrayna sınırındaki Kursk, Belgorod ve Bryansk bölgelerinde terörle mücadele operasyonu yürütülüyor.

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