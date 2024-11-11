https://anlatilaninotesi.com.tr/20241111/abd-ulusal-guvenlik-danismani-sullivan-biden-trumptan-ukraynaya-yardimin-surmesini-isteyecek-1090246731.html

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan: Biden, Trump'tan Ukrayna'ya yardımın sürmesini isteyecek

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan: Biden, Trump'tan Ukrayna'ya yardımın sürmesini isteyecek

Sputnik Türkiye

Görevi resmen devraldığı Ocak 2021'den bu yana Kiev'e verdiği çok büyük askeri ve mali destekle Ukrayna krizinin tırmanmasına yol açan Başkan Biden'ın... 11.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-11T08:53+0300

2024-11-11T08:53+0300

2024-11-11T08:53+0300

ukrayna krizi

abd

abd seçimleri

abd ulusal güvenlik konseyi

joe biden

donald trump

jake sullivan

ukrayna

ukrayna krizi

askeri yardım

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Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, mevcut Başkan Joe Biden'ın Seçilmiş Başkan Donald Trump'tan Ukrayna'ya yardımın kesilmemesini talep edeceğini belirtti.CBS News televizyonuna demeç veren Sullivan, "Başkan'ın, durumu nasıl gördüğünü, hangi pozisyonda bulunduklarını Trump'a açıklama ve Trump göreve geldiğinde bu sorunları nasıl çözmeyi planladığını istişare etme fırsatı olacak" dedi.20 Ocak'ta görevi resmen devredecek Biden'ın 70 gün içinde Kongre ve bir sonraki yönetime ABD'nin Ukrayna'yı bir kenara atmaması gerektiğini kanıtlama imkanı olacağını söyleyen Sullivan, zira böyle bir adımın Avrupa için daha fazla istikrarsızlığa yol açacağını savundu.Sullivan, Biden ve Trump arasındaki görüşmenin 13 Kasım'da yapılacağını da bildirdi.Başkanlık seçimini kazanan Trump, mevcut ABD hükümetinin Ukrayna'daki duruma yaklaşımını birçok kez eleştirmiş ve Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'i her ziyaretinde Washington'dan milyarlarca dolarlık yardımla dönen bir işportacı olarak nitelemişti.Beyaz Saray'ın müstakbel başkanı, seçimi kazanması halinde Ukrayna krizini sadece 24 saat içinde müzakere yoluyla çözmeyi vaat etmişti.

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