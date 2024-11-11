https://anlatilaninotesi.com.tr/20241111/maasi-yaklasik-350-bin-tl-stajyeri-bile-3-bin-dolar-kazaniyor-muhendisinden-ogretmenine-herkes-1090246330.html

Maaşı yaklaşık 350 bin TL, stajyeri bile 3 bin dolar kazanıyor: Mühendisinden öğretmenine herkes peşine düştü

Maaşı yaklaşık 350 bin TL, stajyeri bile 3 bin dolar kazanıyor: Mühendisinden öğretmenine herkes peşine düştü

Sputnik Türkiye

Artan maaşlar ve yurt dışı çalışma imkanları, aşçılığı yeni nesil için cazip bir kariyer seçeneği haline getirdi. Mühendislik, öğretmenlik gibi farklı... 11.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-11T08:26+0300

2024-11-11T08:26+0300

2024-11-11T08:26+0300

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Son yıllarda, meslek algıları değiştikçe aşçılık hızla yükselen bir kariyer seçeneği haline geldi. Eskiden popüler meslekler arasında doktorluk ve mühendislik ilk sıralarda gelirken, bugün TV programları ve yüksek maaşlar sayesinde aşçılık ön plana çıkıyor. Gastronomi bölümleri ve aşçılık akademilerine olan talep, bu değişimin en büyük göstergesi.Her meslekten aşçılığa geçiş yapanlarBirçok kişi, farklı mesleklerdeki deneyimlerini geride bırakarak aşçılık eğitimi alıyor. Show Haber’e konuşan bir grafiker, “Mesleğimi yapmıyorum çünkü asıl tutkumun aşçılık olduğunu keşfettim” derken, bir başkası ODTÜ Elektrik Elektronik Mühendisliği'ni bırakıp mutfak yolculuğuna çıkma hikayesini paylaştı. Aşçılık akademisi yöneticisi Semi Çiloğulları, “Öğretmenler, mühendisler, hatta yargı mensupları bile bu mesleğe yöneliyor” dedi.TV programlarının ve yarışmaların etkisiEğitmen şef Cemal Erbaş, son yıllarda aşçılığa olan ilginin hızla arttığını belirterek, “Son 5-6 yılda bu alandaki popülarite çok fazla arttı” dedi. Yarışma programları ve yemek temalı diziler, aşçılığı geniş kitlelere tanıtarak kariyer tercihlerinde önemli bir rol oynuyor.Aşçılığın kazandırdığı milyonlarAşçılık, yurt dışında çalışmak isteyenler için de büyük bir fırsat sunuyor. Semi Çiloğulları, “Başlangıç maaşları bile 3 bin dolar seviyesinde. Kıdemli şefler ise 8 bin ila 10 bin dolar arasında kazanabiliyor” dedi. Bu, birçok meslekte ulaşılması zor bir kazanç.Gastronomi eğitimi: Mutfakta i̇lk adımlarGastronomi eğitimi, bıçak kullanma tekniklerinden çorba tariflerine kadar geniş bir yelpazeyi kapsıyor. Eğitmen şef Cemal Erbaş, “Kuzu tandır, Avrupa’nın ünlü şatobiryanı ve risotto gibi yemeklerin yanı sıra geleneksel iç pilav tarifini öğretiyoruz” dedi.Üniversiteler ve akademilerde artan talepGastronomi bölümlerinin üniversite giriş puanları, tıp fakültelerine yakın seviyelere kadar yükseldi. Ancak üniversite eğitimi yerine aşçılık akademilerinden sertifika almayı tercih edenlerin sayısı da giderek artıyor. Çiloğulları, “Bu meslek tamamen kendini geliştirmeyle paralel; önü çok açık” ifadelerini kullandı.Yüksek kazançlar, yurt dışı fırsatları ve popülerlik, aşçılığı her geçen gün daha cazip hale getiriyor. İster üniversite eğitimi ister akademi olsun, bu alanda eğitim almak isteyenler için aşçılık artık sadece bir meslek değil, bir yaşam biçimi haline geliyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241111/meteorlojiden-yeni-hafta-icin-surpriz-uyari--istanbul-dahil-bircok-sehre-kuvvetli-saganak-ve-kar-1090245004.html

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