Destici: Kayyum uygulamasını doğru ve yerinde bir uygulama olarak görüyoruz

Destici: Kayyum uygulamasını doğru ve yerinde bir uygulama olarak görüyoruz

10.11.2024

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, bugün Erzurum'daki Müceldili Konağı'nda düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Terörle ilgili konuşan Destici, "Bu bazen açık bir komşu devletin saldırısı şeklinde, bazen emperyalist ülkelerin vekalet savaşları yoluyla olmakta, bazen de işte başımıza musallat ettikleri terör örgütleri yoluyla bu saldırıyı gerçekleştirmektedirler. İşte bizim başımızda da 40 yılı aşkın bir süredir bir terör belası var. Hain, katil ve kahpe terör örgütü PKK türevleriyle birlikte devletimizi yıkmaya, ülkemizi bölmeye, milletimizi parçalamaya çalışmaktadırlar. Bugüne kadar buna muvaffak olamamışlardır" dedi. 'Türkiye'de terör meselesi vardır'Destici Türkiye'de Kürt meselesi olmadığını vurgulayarak "Bir Kürt meselesi tutturmuşlar gidiyorlar. Türkiye'de bir Kürt meselesi yoktur. Tıpkı bir Arap, Çerkez ya da bir Boşnak meselesi olmadığı gibi. Türkiye'de terör meselesi vardır. 40 yıldır Türkiye'ye emperyalistlerin desteği ve talimatıyla kurdurulmuş, desteklenen, finanse edilen, silahlandırılan bir terör örgütü vardır ve terör sorunu vardır. Bu terör sorununu Türkiye Cumhuriyeti Devleti aslında güvenlik boyutu bakımından çözmüştür. Şu anda baktığınız zaman daha önce teröristlerin cirit attığı binlerce hatta on binlerce terörist ülkemiz sınırlar içerisinde eylem yapma kapasitesine sahipken, neredeyse her gün bir karakol basıp onlarca askerimizi, polisimizi şehit ederken, bugün bunu ayda bir, yılda bir bile yapamamaktadır. Türkiye bu anlamda elini çok güçlendirmiştir. İHA'lar, SİHA'lar başta olmak üzere sınırlarını, sınır içindeki güvenliğini en üst düzeyde sağlamaktadır" açıklamasını yaptı.Türkiye'de son günlerde gündemde yer alan kayyum konusuna değinen Destici, şunları kaydetti:Destici parti olarak kayyum atamasını doğru bir uygulama olarak gördüklerini belirterek "Biz kayyum uygulamasını doğru ve yerinde bir uygulama olarak görüyoruz. Düşünebiliyor musunuz, bir belediye başkanı 695 teröristle görüşme yapıyor. Bunların içerisinde KCK yürütme konseyi başkanı, yani en üst düzey teröristler, terörden kesin ceza almışlar, davası sürenler var. Devlet bunu ne yapacak? 'Sen burada İstanbul'un hatta Türkiye'nin en büyük ilçesini yönetmeye devam mı et' diyecek? Ahmet Türk'ün geçmişi, geçmişte neler yaptığı ortada ama yüzü yumuşak diye, yaşı 80'ini geçmiş diye devlet buna müsaade mi edecek? Elbette etmeyecek" dedi. 'CHP'nin orada başka adayı vardı'Destici, şöyle devam etti:

