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Erdoğan belediyelere kayyum atanmasını değerlendirdi: 'Seçilmiş olmak terörle kol kola yürüme hakkı vermez'
Erdoğan belediyelere kayyum atanmasını değerlendirdi: 'Seçilmiş olmak terörle kol kola yürüme hakkı vermez'
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Erdoğan, belediyelere kayyum atanmasına ilişkin "Seçilmiş olmak kimseye terörle kol kola yürüme hakkı vermez, muhalefet yargıyı baskı altına... 08.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-08T11:59+0300
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, İçişleri Bakanlığı'nın birçok belediyeye kayyum atamasına ilişkin "Seçilmiş olmak kimseye terörle kol kola yürüme hakkı vermez" dedi ve muhalefet partisinden gelen eleştirilere "Muhalefet yargıyı görevini yaptığı için baskı altına almaya kalkmamalıdır. Hele hele savcıları tehdit etmek, hukuk insanlarını hedef göstermek ve onlara hakaret etmek tam anlamıyla eşkıyalıktır" diye tepki gösterdi.'Erdoğan'dan muhalefete kayyum eleştirisi: Savcıları tehdit etmek eşkıyalıktır'Cumhurbaşkanı Erdoğan Kırgızistan ve Macaristan ziyaretlerinden dönüşte her zaman olduğu gibi uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı.Erdoğan'a belediyelere yapılan kayyum atamaları soruldu:'Terörle mücadelemizde değişen bir şey olmayacak'Terörle mücadele konusunda da Erdoğan'a son gelişmeler soruldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin terörle mücadele konusundaki tutumundan taviz vermeyeceğini açıkladı:Erdoğan'dan CHP'li belediyelerin konser ücretlerine eleştiri: Üzerine gidilecekCHP'li belediyeler hakkında, özellikle de Ankara Büyükşehir Belediyesi hakkında çıkan konserlerde yapılan ödemelere dair eleştiriler medyada yer aldı. Erdoğan, 'üzerine üzerine gidilecek' dedi:Erdoğan: Faizle birlikte enflasyon da düşecek, benim ekonomideki mantığım buErdoğan ekonomiye dair de değerlendirmelerde bulundu ve enflasyonun düşmesi konusunda sona yaklaşıldığını söyledi:
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Erdoğan belediyelere kayyum atanmasını değerlendirdi: 'Seçilmiş olmak terörle kol kola yürüme hakkı vermez'

11:59 08.11.2024
© AA / TCCB / Mustafa KamacıCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki sergi salonunda düzenlenen 29 Ekim Özel Programı'na katılarak konuşma yaptı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki sergi salonunda düzenlenen 29 Ekim Özel Programı'na katılarak konuşma yaptı. - Sputnik Türkiye, 1920, 08.11.2024
© AA / TCCB / Mustafa Kamacı
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Ayrıntılar geliyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, belediyelere kayyum atanmasına ilişkin "Seçilmiş olmak kimseye terörle kol kola yürüme hakkı vermez, muhalefet yargıyı baskı altına almaya kalkmasın" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İçişleri Bakanlığı'nın birçok belediyeye kayyum atamasına ilişkin "Seçilmiş olmak kimseye terörle kol kola yürüme hakkı vermez" dedi ve muhalefet partisinden gelen eleştirilere "Muhalefet yargıyı görevini yaptığı için baskı altına almaya kalkmamalıdır. Hele hele savcıları tehdit etmek, hukuk insanlarını hedef göstermek ve onlara hakaret etmek tam anlamıyla eşkıyalıktır" diye tepki gösterdi.

'Erdoğan'dan muhalefete kayyum eleştirisi: Savcıları tehdit etmek eşkıyalıktır'

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kırgızistan ve Macaristan ziyaretlerinden dönüşte her zaman olduğu gibi uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Erdoğan'a belediyelere yapılan kayyum atamaları soruldu:
Bu konuda Kandil’in baskısı olur veya olmaz bu önemli değil. Seçim kampanyasında bir şey söylemiştik. Dedik ki; ‘kesinlikle hak eden makama oturur ama hak etmeyen, makamını suiistimal eden, kesinlikle bedelini öder. Yargı, başsavcı ve savcılar bu konuda çok ciddi bir dirayet ortaya koyuyorlar. Ben bu dirayetleri sebebiyle yargıyı tebrik ediyorum. Bu süreç içerisinde attıkları adımlarla aldıkları mesafeyle ben inanıyorum ki halkımın güvenini de kazanıyorlar. Çünkü yargı eğer dik durursa halkımın da yargıya olan güveni artarak devam eder. Terörle demokrasinin, terörle sivil siyasetin aynı koltukta taşınmayacağını her zaman söyledik, söylüyoruz. Seçilmiş olmak, kimseye terörle kol kola, yan yana yürüme hakkı vermez. Siyasetçinin görevi halkına, şehrine, ilçesine hizmettir; bölücü elebaşlarına hizmetçilik yapmak değildir. Milletin imkanlarının, Kandil’deki ve Avrupa’daki terör baronlarına veya bölücü örgütün şehir yapılanmasına peşkeş çekilmesine göz yummayız. Adı geçen şahıslarla ilgili yargı kararları, deliller, iddialar, bilgi ve belgeler ile yürütülen soruşturmaları hep beraber takip ediyoruz. Yargıdan, artık ayyuka çıkan bu vahim iddiaları ve suçu görmezden gelmesini bekleyemeyiz. Muhalefet yargıyı görevini yaptığı için baskı altına almaya kalkmamalıdır. Hele hele savcıları tehdit etmek, hukuk insanlarını hedef göstermek ve onlara hakaret etmek tam anlamıyla eşkıyalıktır. Biz bu baskılara, bu hakaretlere boyun eğmeyiz. Siyasi nezaketimizi sonuna kadar koruruz, ama tehdit siyasetine eyvallah etmeyiz.

'Terörle mücadelemizde değişen bir şey olmayacak'

Terörle mücadele konusunda da Erdoğan'a son gelişmeler soruldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin terörle mücadele konusundaki tutumundan taviz vermeyeceğini açıkladı:
Terörle mücadelemizde değişen bir şey olmayacak. Kararlılığımızı aynı şekilde devam ettireceğiz. Bu 30-40 kilometrelik derinlik meselesi aynen devam edecek. Şu an itibariyle Suriye ve Irak’taki derinliklere girme, oradaki teröristleri takip etme ve terörü kaynağında kurutma mücadelemiz tavizsiz devam ediyor. Sınırlarımızın ötesinde bir teröristan kurulmasına müsaade etmeyeceğimizi sözle ifade ettiğimiz gibi, fiilen de ortaya koyuyoruz. Bu mücadeleden geri adım atma, mücadeleyi gevşetme asla söz konusu değildir, bu olmayacaktır. Terörist unsurlara bırakılabilecek en küçük boşluğun ulusal güvenliğimize yönelik büyük bir tehdit olduğunun bilincindeyiz ve boşluk bırakmadan terörle mücadelemizi sürdürüyoruz. Türkiye, kendini korumak için gereken önlemleri almaktan asla çekinmeyecek. Sınır güvenliğimize yönelik attığımız her adım, teröristlerin geçiş yollarını kapatmayı hedefliyor ve gelişmiş teknoloji ve personel yığınakları ile sınır güvenliğimizi artırıyoruz. Biz terörle kesintisiz bir mücadele halindeyiz ve bu ancak son terörist etkisiz hale getirilince ülkemize yönelik bu tehdit ortadan kaldırılınca biter.

Erdoğan'dan CHP'li belediyelerin konser ücretlerine eleştiri: Üzerine gidilecek

CHP'li belediyeler hakkında, özellikle de Ankara Büyükşehir Belediyesi hakkında çıkan konserlerde yapılan ödemelere dair eleştiriler medyada yer aldı. Erdoğan, 'üzerine üzerine gidilecek' dedi:
CHP’nin seçim mantalitesi, mantığı her zaman böyle çalışmıştır. Bu süreci en hayırlı şekilde yargı işletiyor. Üzerine üzerine gidecekler. Çünkü eğer biz bu pislikleri temizleyemezsek, şunu bilelim ki ülkemizin geleceği de pek hayra alamet olmaz. Şu anda ben yargının çok sağlam yere bastığını görüyorum. Açıklanan rakamlar basit rakamlar, ufak rakamlar değil. Bu rakamlarla ilgili belgeler ortaya çıktığında bunlar ne diyecekler? Bunun hesabını vermeleri lazım. Millete hizmete dönüşmesi gereken kaynakların nasıl har vurup harman savurma anlayışı ile sağa sola saçıldığının somut bir göstergesidir bu durum. Kamuya borçlarını ödemeyen belediyeler milyonluk eğlenceler tertip ediyor. Millet adına borçlar istendiğinde “bizi çalıştırmıyorlar” feryatları koparan bir zihniyetle karşı karşıyayız. CHP’li belediyeler her zaman için sorumsuz bir yönetim anlayışı ve kamu kaynaklarının heba edilmesinin net bir göstergesi olmuştur. Özellikle işçi grevlerinin yaşandığı, temel belediyecilik hizmetlerinin verilmediği bir ortamda, belediyelerin önceliklerini sorgulamak gerekiyor. Ancak CHP’li belediyelerde sorumluluk bilinci yok. CHP’nin yönettiği şehirlerden bir bir çöp dolu sokaklar, çamurlu çukurlu yollara ilişkin haberler geliyor. Biz zaten her fırsatta CHP’nin çöp, çamur, çukur olduğunu anlatıyoruz. Maalesef milletimiz acı bir şekilde bu sözlerimizin ne kadar haklı olduğunu görüyor. CHP’li belediyeler, kamunun kaynaklarını hoyratça harcarken, halkın temel ihtiyaçlarını karşılayamıyorsa bunların hesabının sorulması gerekir. Bu hesabı milletimiz adına sormaktan çekinmeyiz. CHP’de her zaman olduğu gibi bugün de siyasi sorumluluk ve mali disiplin konusunda ciddi bir eksiklik söz konusu.
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Dün, 12:57

Erdoğan: Faizle birlikte enflasyon da düşecek, benim ekonomideki mantığım bu

Erdoğan ekonomiye dair de değerlendirmelerde bulundu ve enflasyonun düşmesi konusunda sona yaklaşıldığını söyledi:
Enflasyon artık sürekli olarak inişte olacaktır. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Son 2 ay içerisinde enflasyonda bu inişleri hep beraber göreceğiz. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Şu an itibariyle bu iniş emaresi kendini göstermektedir. Hiç tereddüte mahal bırakmadan inşallah enflasyondaki bu düşüşü göreceğiz. Benim yaklaşım tarzımı biliyorsunuz. İnşallah faizle birlikte enflasyon da düşecek. Bundan hiç endişeniz olmasın. Benim ekonomideki mantığım bu. Bir ekonomist olarak aldığım, öğrendiğim bilgi bu. Hatırlayın Mehmet Bey'in yine Maliye Bakanı olduğu dönemlerde faiz 4 küsür seviyesindeydi. Enflasyon da 5,6'ya kadar düşmüştü. Şimdi bunu yeniden inşallah ülkemizin gündemine getireceğiz. İstikrarlı bir mali politika ve yapısal reformların uygulanmasıyla bu olumlu trend devam edecektir. Ayrıca, dış ekonomik koşullar ve küresel piyasalardaki gelişmeler de Türkiye'nin ekonomik durumunu etkileyecektir. Her türlü riski göz önünde bulundurularak attığımız ekonomik adımlarımızı aynı kararlılıkla ve disiplinle sürdüreceğiz. İnanıyorum ki önümüzdeki yıl enflasyonu gündemimizden çıkartacak, yeni ve büyük yatırımlara odaklanacağız. Küresel krizlere, dalgalanmalara karşı ekonomik savunmamızı güçlendiriyor, ekonomik bağımsızlığımızı koruyacak adımları atıyoruz.
Fatih Karahan - Sputnik Türkiye, 1920, 08.11.2024
EKONOMİ
Yılın son enflasyon raporu açıklandı: Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon tahmini yükseldi
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