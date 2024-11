MHP lideri Bahçeli’den 10 Kasım mesajı: 'Atatürk milli uyanışın önderidir'

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241109/mhp-lideri-bahceliden-10-kasim-mesaji-ataturk-milli-uyanisin-onderidir-1090212712.html

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 10 Kasım'da yayımladığı mesajında Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ulusun bağımsızlığı için yaptığı mücadelenin önemini hatırlattı. Bahçeli, Atatürk'ün Türk milletinin varlığına yönelik her türlü tehdide karşı hızlıca harekete geçtiğini ve milli uyanışı tetikleyerek kurtuluşun öncüsü olduğunu ifade etti.Bağımsızlık ve onur vurgusuBahçeli, Türk milletinin tarih boyunca hiçbir güce boyun eğmediğini ve bundan sonra da eğilmeyeceğini belirterek, "Mukadderatımızın onurundan ve parlak ülkülerimizden taviz vermeyeceğiz" dedi. Atatürk’ün güçlü öngörüsü ve bağımsızlık yanlısı politikasının, dünyada Türkiye’ye saygı uyandırdığını vurguladı.'Atatürk’ün liderliği örnek alınmalı'Bahçeli, Atatürk'ün askeri ve siyasi liderliğinin her Türk vatandaşı tarafından öğrenilmesi gerektiğine dikkat çekti. "Atatürk, bir milletin iç ve dış tehditlere karşı gösterdiği kararlılığı ve güveni temsil ediyor" dedi. Bahçeli, Atatürk’ün mücadelelerinin milli hafızada ebediyen yer alacağını ve her zaman hatırlanacağını ifade etti.'10 Kasım matem günü değil'10 Kasım'ın bir matem günü olmadığını belirten Bahçeli, bu günün Atatürk'ün düşüncelerini ve eserlerini anlama günü olduğunu söyledi. Bahçeli, Atatürk’ün "Benim hayatta yegane fahrim, servetim Türklükten başka bir şey değildir" sözlerini hatırlatarak Türklüğün medeni yeteneklerinin gelecekte yeni başarılar getireceğine olan inancını dile getirdi.Milli birlik ve kahramanlar kuşağıBahçeli, Türk milletinin tarih boyunca kahramanlar kuşağı tarafından savunulduğunu ve bu kahramanlık zincirinin devam edeceğini belirtti. "Milletimiz, istiklalini ve milli birlik iradesini koruyacak, ihanet hevesinde olanları mahvedecek" diye konuştu. Ayrıca, Kurtuluş Savaşı’nın tüm kahramanlarına ve şehitlere rahmet dileyerek, aziz hatıraları önünde saygıyla eğildiğini ifade etti.

