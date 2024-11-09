https://anlatilaninotesi.com.tr/20241109/tarihi-gun-9-yil-sonra-cankaya-koskunde-ilk-kabine-toplantisi-duzenlenecek-1090209007.html

10 Kasım'da sembol yer seçimi: 9 yıl sonra Çankaya Köşkü'nde ilk Kabine Toplantısı düzenlenecek

10 Kasım'da sembol yer seçimi: 9 yıl sonra Çankaya Köşkü'nde ilk Kabine Toplantısı düzenlenecek

Sputnik Türkiye

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Çankaya'da Kabine Toplantısı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 9 yıl aradan sonra ilk kez Çankaya Köşkü'nde Cumhurbaşkanlığı... 09.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-09T11:04+0300

2024-11-09T11:04+0300

2024-11-09T11:06+0300

politika

çankaya köşkü

çankaya köşkü

atatürk

atatürk orman çiftiliği

10 kasım

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Türkiye, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü ve Atatürk Haftası kapsamında geniş katılımlı etkinliklere hazırlanıyor. Sabah saatlerinde Anıtkabir'de düzenlenecek resmi törenle başlayacak anma programına Cumhurbaşkanı Erdoğan da katılacak. Törenin ardından Erdoğan, Atatürk Tarih Kurumu'ndaki anma etkinliğine iştirak edecek.Yeni Atatürk Müzesi açılışıAnma törenlerinin ardından Çankaya Köşkü'nde yeni Atatürk Müzesi'nin açılışı yapılacak. Bu müze, Cumhuriyet’in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün hatıralarını yaşatacak özel bir koleksiyonla halka sunulacak. Müzenin, Atatürk’ün hayatını ve mirasını detaylı bir şekilde anlatan sergileri içereceği bildirildi.Gündemi yoğun kabine toplantısıAtatürk Haftası nedeniyle özel bir önem taşıyan bu Kabine toplantısında, son dönemdeki diplomatik temaslar masaya yatırılacak. Erdoğan'ın Kırgızistan ve Macaristan'daki diplomasi görüşmeleri ile ilgili sonuçlar, toplantının ana gündem maddelerinden biri olacak. Ayrıca, ABD'deki seçim sonuçlarının Türkiye ve dünya politikalarına etkileri, yurt içinde devam eden terörle mücadele operasyonları ve İsrail'in Gazze ve Lübnan'daki saldırıları gibi konular da ele alınacak. Bölgedeki artan gerilim için atılacak adımların da tartışılması bekleniyor.Ekonomik konular da masadaKabine toplantısında ekonomi başlığı, özellikle enflasyonla mücadele, yeni yatırım politikaları ve istihdam stratejileri üzerine odaklanacak. Erdoğan’ın, toplantının ardından alınan kararlar ve atılacak adımlarla ilgili kamuoyuna açıklamalarda bulunacağı öğrenildi.Çankaya'da önemli bir günBu özel gün, Çankaya Köşkü’nün uzun yıllar sonra yeniden Türkiye’nin siyasi sahnesinde aktif bir rol üstlenmesini simgeliyor. Hem anma etkinlikleri hem de Kabine toplantısı, tarihi mekânın Türkiye'nin yönetim ve anma süreçlerindeki yerini vurguluyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241109/merkez-bankasi-2024-enflasyon-tahminini-revize-etti-asgari-ucret-zammi-ne-olacak-1090208238.html

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