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10 Kasım'da sembol yer seçimi: 9 yıl sonra Çankaya Köşkü'nde ilk Kabine Toplantısı düzenlenecek
10 Kasım'da sembol yer seçimi: 9 yıl sonra Çankaya Köşkü'nde ilk Kabine Toplantısı düzenlenecek
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Çankaya'da Kabine Toplantısı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 9 yıl aradan sonra ilk kez Çankaya Köşkü'nde Cumhurbaşkanlığı... 09.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-09T11:04+0300
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Türkiye, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü ve Atatürk Haftası kapsamında geniş katılımlı etkinliklere hazırlanıyor. Sabah saatlerinde Anıtkabir'de düzenlenecek resmi törenle başlayacak anma programına Cumhurbaşkanı Erdoğan da katılacak. Törenin ardından Erdoğan, Atatürk Tarih Kurumu'ndaki anma etkinliğine iştirak edecek.Yeni Atatürk Müzesi açılışıAnma törenlerinin ardından Çankaya Köşkü'nde yeni Atatürk Müzesi'nin açılışı yapılacak. Bu müze, Cumhuriyet’in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün hatıralarını yaşatacak özel bir koleksiyonla halka sunulacak. Müzenin, Atatürk’ün hayatını ve mirasını detaylı bir şekilde anlatan sergileri içereceği bildirildi.Gündemi yoğun kabine toplantısıAtatürk Haftası nedeniyle özel bir önem taşıyan bu Kabine toplantısında, son dönemdeki diplomatik temaslar masaya yatırılacak. Erdoğan'ın Kırgızistan ve Macaristan'daki diplomasi görüşmeleri ile ilgili sonuçlar, toplantının ana gündem maddelerinden biri olacak. Ayrıca, ABD'deki seçim sonuçlarının Türkiye ve dünya politikalarına etkileri, yurt içinde devam eden terörle mücadele operasyonları ve İsrail'in Gazze ve Lübnan'daki saldırıları gibi konular da ele alınacak. Bölgedeki artan gerilim için atılacak adımların da tartışılması bekleniyor.Ekonomik konular da masadaKabine toplantısında ekonomi başlığı, özellikle enflasyonla mücadele, yeni yatırım politikaları ve istihdam stratejileri üzerine odaklanacak. Erdoğan’ın, toplantının ardından alınan kararlar ve atılacak adımlarla ilgili kamuoyuna açıklamalarda bulunacağı öğrenildi.Çankaya'da önemli bir günBu özel gün, Çankaya Köşkü’nün uzun yıllar sonra yeniden Türkiye’nin siyasi sahnesinde aktif bir rol üstlenmesini simgeliyor. Hem anma etkinlikleri hem de Kabine toplantısı, tarihi mekânın Türkiye'nin yönetim ve anma süreçlerindeki yerini vurguluyor.
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10 Kasım'da sembol yer seçimi: 9 yıl sonra Çankaya Köşkü'nde ilk Kabine Toplantısı düzenlenecek

11:04 09.11.2024 (güncellendi: 11:06 09.11.2024)
© AACumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çankaya Köşkü’nde düzenlediği basın toplantısında yeni kabine üyelerini açıkladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çankaya Köşkü’nde düzenlediği basın toplantısında yeni kabine üyelerini açıkladı. - Sputnik Türkiye, 1920, 09.11.2024
© AA
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Çankaya'da Kabine Toplantısı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 9 yıl aradan sonra ilk kez Çankaya Köşkü'nde Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'ni toplayacak. Bu tarihi toplantı, 2015'ten bu yana Çankaya Köşkü'nde gerçekleştirilecek ilk Kabine oturumu olacak.
Türkiye, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü ve Atatürk Haftası kapsamında geniş katılımlı etkinliklere hazırlanıyor. Sabah saatlerinde Anıtkabir'de düzenlenecek resmi törenle başlayacak anma programına Cumhurbaşkanı Erdoğan da katılacak. Törenin ardından Erdoğan, Atatürk Tarih Kurumu'ndaki anma etkinliğine iştirak edecek.

Yeni Atatürk Müzesi açılışı

Anma törenlerinin ardından Çankaya Köşkü'nde yeni Atatürk Müzesi'nin açılışı yapılacak. Bu müze, Cumhuriyet’in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün hatıralarını yaşatacak özel bir koleksiyonla halka sunulacak. Müzenin, Atatürk’ün hayatını ve mirasını detaylı bir şekilde anlatan sergileri içereceği bildirildi.

Gündemi yoğun kabine toplantısı

Atatürk Haftası nedeniyle özel bir önem taşıyan bu Kabine toplantısında, son dönemdeki diplomatik temaslar masaya yatırılacak. Erdoğan'ın Kırgızistan ve Macaristan'daki diplomasi görüşmeleri ile ilgili sonuçlar, toplantının ana gündem maddelerinden biri olacak. Ayrıca, ABD'deki seçim sonuçlarının Türkiye ve dünya politikalarına etkileri, yurt içinde devam eden terörle mücadele operasyonları ve İsrail'in Gazze ve Lübnan'daki saldırıları gibi konular da ele alınacak. Bölgedeki artan gerilim için atılacak adımların da tartışılması bekleniyor.

Ekonomik konular da masada

Kabine toplantısında ekonomi başlığı, özellikle enflasyonla mücadele, yeni yatırım politikaları ve istihdam stratejileri üzerine odaklanacak. Erdoğan’ın, toplantının ardından alınan kararlar ve atılacak adımlarla ilgili kamuoyuna açıklamalarda bulunacağı öğrenildi.

Çankaya'da önemli bir gün

Bu özel gün, Çankaya Köşkü’nün uzun yıllar sonra yeniden Türkiye’nin siyasi sahnesinde aktif bir rol üstlenmesini simgeliyor. Hem anma etkinlikleri hem de Kabine toplantısı, tarihi mekânın Türkiye'nin yönetim ve anma süreçlerindeki yerini vurguluyor.
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