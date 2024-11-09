https://anlatilaninotesi.com.tr/20241109/merkez-bankasi-2024-enflasyon-tahminini-revize-etti-asgari-ucret-zammi-ne-olacak-1090208238.html
Merkez Bankası 2024 enflasyon tahminini revize etti: Asgari ücret zammı ne olacak?
Merkez Bankası 2024 enflasyon tahminini revize etti: Asgari ücret zammı ne olacak?
Sputnik Türkiye
Merkez Bankası, 2024 yılı enflasyon tahminini yükseltti. Yılın başında yüzde 36 olarak öngörülen tahmin, mayıs ayında yüzde 38'e çıkarılmıştı. Son açıklanan... 09.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-09T10:42+0300
2024-11-09T10:42+0300
2024-11-09T10:42+0300
merkez bankası
enflasyon
enflasyon araştırma grubu
hiper enflasyon
gıda enflasyonu
asgari ücret
asgari ücret tespit komisyonu
2025 yılı
ekonomi
maaş
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Merkez Bankası, Kasım 2023’te açıkladığı enflasyon raporunda 2024 yılı için yüzde 36’lık bir enflasyon tahmini belirlemişti. Ancak, mayıs ayında bu tahmin yüzde 38 olarak güncellendi. Dün yapılan açıklamada ise yılsonu enflasyon tahmini yüzde 44 seviyesine çıkarıldı. Peki bu durum, asgari ücret zammını nasıl etkileyecek?Milliyet'e konuşan Ekonomist Muhammet Bayram, bu artışın asgari ücret hesaplamalarına yansımasını yorumladı. Bayram, “2024 yılı yılsonu enflasyon tahmininin yüzde 44’e yükselmesi, tüm ücret ve maaş hesaplarını etkiledi. 2024 yılı için geçerli olacak asgari ücret artışında yüzde 37’lik bir enflasyon farkı bulunuyordu. Buna ek olarak yüzde 12’lik bir refah payı verilmişti. Ancak yılsonu enflasyonu yüzde 42 ila yüzde 44 bandında gerçekleşirse, asgari ücret artışının %30 ila %35 arasında sınırlı kalacağını öngörüyorum” dedi.Sıkı Para Politikaları ve Asgari Ücret ArtışıBayram, sıkı para politikalarının etkisinin tam olarak hissedilmediğine ve enflasyonist baskının henüz kırılmadığına dikkat çekerek, 2025 yılı için öngörülen asgari ücret artışının da sınırlı kalacağını belirtti.Revize Edilen Enflasyon Tahminine Göre Ücret BeklentisiAsgari ücret artışının kesin rakamlarını belirlemek Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun kararı olsa da, Cumhurbaşkanı’nın “Çalışanları enflasyona karşı ezdirmeyeceğiz” açıklaması, en az yüzde 30 ila yüzde 35 oranında bir artışın sinyallerini veriyor. Bu oranla birlikte yeni yılda asgari ücretin 22 bin 102 TL seviyelerinde olması bekleniyor.Alım Gücünü Artıracak ÖnerilerEkonomist Bayram, sadece zam oranlarının değil, çalışanların alım gücünü koruyacak düzenlemelerin de önemli olduğuna vurgu yaptı. “Vergi dilimlerinin güncellenmesi ve çalışanların giderlerinin vergi beyannamelerinde dikkate alınması, alım gücünü artırabilir. Ayrıca fiş toplayarak yapılacak vergi iadesi uygulaması, zamların enflasyona sebep olmasını önleyebilir” ifadelerini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241109/ehliyet-pasaport-ve-arac-muayene-ucretlerine-2025-zammi-yaklasirken-uzmanlar-uyardi-randevu-1090207649.html
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Merkez Bankası 2024 enflasyon tahminini revize etti: Asgari ücret zammı ne olacak?
Merkez Bankası, 2024 yılı enflasyon tahminini yükseltti. Yılın başında yüzde 36 olarak öngörülen tahmin, mayıs ayında yüzde 38'e çıkarılmıştı. Son açıklanan enflasyon raporunda bu tahmin yüzde 44’e yükseltildi. Bu gelişmeler, ocak ayında asgari ücrete yapılacak zam konusunda beklentileri yeniden şekillendirdi.
Merkez Bankası, Kasım 2023’te açıkladığı enflasyon raporunda 2024 yılı için yüzde 36’lık bir enflasyon tahmini belirlemişti. Ancak, mayıs ayında bu tahmin yüzde 38 olarak güncellendi. Dün yapılan açıklamada ise yılsonu enflasyon tahmini yüzde 44 seviyesine çıkarıldı. Peki bu durum, asgari ücret zammını nasıl etkileyecek?
Milliyet'e konuşan Ekonomist Muhammet Bayram, bu artışın asgari ücret hesaplamalarına yansımasını yorumladı. Bayram, “2024 yılı yılsonu enflasyon tahmininin yüzde 44’e yükselmesi, tüm ücret ve maaş hesaplarını etkiledi. 2024 yılı için geçerli olacak asgari ücret artışında yüzde 37’lik bir enflasyon farkı bulunuyordu. Buna ek olarak yüzde 12’lik bir refah payı verilmişti. Ancak yılsonu enflasyonu yüzde 42 ila yüzde 44 bandında gerçekleşirse, asgari ücret artışının %30 ila %35 arasında sınırlı kalacağını öngörüyorum” dedi.
Sıkı Para Politikaları ve Asgari Ücret Artışı
Bayram, sıkı para politikalarının etkisinin tam olarak hissedilmediğine ve enflasyonist baskının henüz kırılmadığına dikkat çekerek, 2025 yılı için öngörülen asgari ücret artışının da sınırlı kalacağını belirtti.
Revize Edilen Enflasyon Tahminine Göre Ücret Beklentisi
Asgari ücret artışının kesin rakamlarını belirlemek Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun kararı olsa da, Cumhurbaşkanı’nın “Çalışanları enflasyona karşı ezdirmeyeceğiz” açıklaması, en az yüzde 30 ila yüzde 35 oranında bir artışın sinyallerini veriyor. Bu oranla birlikte yeni yılda asgari ücretin 22 bin 102 TL seviyelerinde olması bekleniyor.
Alım Gücünü Artıracak Öneriler
Ekonomist Bayram, sadece zam oranlarının değil, çalışanların alım gücünü koruyacak düzenlemelerin de önemli olduğuna vurgu yaptı. “Vergi dilimlerinin güncellenmesi ve çalışanların giderlerinin vergi beyannamelerinde dikkate alınması, alım gücünü artırabilir. Ayrıca fiş toplayarak yapılacak vergi iadesi uygulaması, zamların enflasyona sebep olmasını önleyebilir” ifadelerini kullandı.