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https://anlatilaninotesi.com.tr/20241109/ehliyet-pasaport-ve-arac-muayene-ucretlerine-2025-zammi-yaklasirken-uzmanlar-uyardi-randevu-1090207649.html
Ehliyet, pasaport ve araç muayene ücretlerine 2025 zammı yaklaşırken uzmanlar uyardı: 'Randevu bulunamıyor, çabuk olun'
Ehliyet, pasaport ve araç muayene ücretlerine 2025 zammı yaklaşırken uzmanlar uyardı: 'Randevu bulunamıyor, çabuk olun'
Sputnik Türkiye
2025 yılına yaklaşırken, ehliyet, pasaport ve araç muayene ücretlerine gelecek zamlar vatandaşları harekete geçirdi. Yeni yılda beklenen yüzde 44’lük zam... 09.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-09T10:14+0300
2024-11-09T10:14+0300
ekonomi
kuyruk
kuyruk
pasaport
gri pasaport
yeşil pasaport
zam
2025 yılı
ehliyet
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2025’te ehliyet ve pasaport harçlarına gelecek yüksek oranlı zamlar öncesinde, vatandaşlar işlemlerini tamamlamak için büyük bir yoğunluk oluşturdu. Özellikle eski tip ehliyetlerin geçerliliğini kaybedecek olması, başvuru sayısını hızla artırdı. Uzmanlara göre, 31 Aralık’a kadar yapılan başvurular, sadece 15 TL yenileme ücreti gerektirirken, bu tarihten sonra ücretin 5 bin TL’yi aşması bekleniyor.Araç muayene randevularında artışAraç muayene süreleri dolan sürücüler de zamdan etkilenmemek için erkenden randevu almaya başladı. Bu durum, sürücü kursları, muayene istasyonları ve Nüfus Müdürlükleri’nde yoğunluğu artırdı.Başvurularda i̇ki kat artışAnkara’da bir sürücü kursu sahibi olan Harun Yılmaz, yaptığı açıklamada, ehliyet kurslarına olan talebin son bir ayda iki katına çıktığını ifade etti. Yılmaz, "Başvuruların en geç aralığın ikinci haftasına kadar tamamlanması gerekiyor" diyerek vatandaşları uyardı.Nüfus müdürlüklerinde kuyruklar uzuyorNüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü yetkilileri, pasaport başvurularında son dönemde yüzde 40’lık bir artış yaşandığını belirtti. Zamdan etkilenmek istemeyen vatandaşlar, işlemlerini yıl sonuna kadar tamamlamanın yollarını arıyor.Uzmanlar uyarıyor: İşlemleri ertelemeyinUzmanlar, zamlı tarifeye girmemek ve daha fazla ödeme yapmamak için vatandaşların başvurularını mümkün olan en kısa sürede tamamlamalarını tavsiye ediyor.
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kuyruk, kuyruk, pasaport, gri pasaport, yeşil pasaport, zam, 2025 yılı, ehliyet, a2 ehliyet, e-devlet, e-devlet, e-devlet kapısı, randevu, nüfus müdürlüğü, nüfus ve vatandaşlık işleri müdürlüğü, nüfus ve vatandaşlık işleri genel müdürlüğü, nüfus müdürlüğü
kuyruk, kuyruk, pasaport, gri pasaport, yeşil pasaport, zam, 2025 yılı, ehliyet, a2 ehliyet, e-devlet, e-devlet, e-devlet kapısı, randevu, nüfus müdürlüğü, nüfus ve vatandaşlık işleri müdürlüğü, nüfus ve vatandaşlık işleri genel müdürlüğü, nüfus müdürlüğü

Ehliyet, pasaport ve araç muayene ücretlerine 2025 zammı yaklaşırken uzmanlar uyardı: 'Randevu bulunamıyor, çabuk olun'

10:14 09.11.2024
© İHAEmekli maaş zammı
Emekli maaş zammı - Sputnik Türkiye, 1920, 09.11.2024
© İHA
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2025 yılına yaklaşırken, ehliyet, pasaport ve araç muayene ücretlerine gelecek zamlar vatandaşları harekete geçirdi. Yeni yılda beklenen yüzde 44’lük zam öncesi, milyonlarca kişi işlemlerini tamamlamak için sıraya girdi. Nüfus Müdürlükleri’nde başvuru taleplerinin yüzde 40 oranında arttığı belirtilirken, randevu bulmak her geçen gün zorlaşıyor.
2025’te ehliyet ve pasaport harçlarına gelecek yüksek oranlı zamlar öncesinde, vatandaşlar işlemlerini tamamlamak için büyük bir yoğunluk oluşturdu. Özellikle eski tip ehliyetlerin geçerliliğini kaybedecek olması, başvuru sayısını hızla artırdı. Uzmanlara göre, 31 Aralık’a kadar yapılan başvurular, sadece 15 TL yenileme ücreti gerektirirken, bu tarihten sonra ücretin 5 bin TL’yi aşması bekleniyor.

Araç muayene randevularında artış

Araç muayene süreleri dolan sürücüler de zamdan etkilenmemek için erkenden randevu almaya başladı. Bu durum, sürücü kursları, muayene istasyonları ve Nüfus Müdürlükleri’nde yoğunluğu artırdı.

Başvurularda i̇ki kat artış

Ankara’da bir sürücü kursu sahibi olan Harun Yılmaz, yaptığı açıklamada, ehliyet kurslarına olan talebin son bir ayda iki katına çıktığını ifade etti. Yılmaz, "Başvuruların en geç aralığın ikinci haftasına kadar tamamlanması gerekiyor" diyerek vatandaşları uyardı.

Nüfus müdürlüklerinde kuyruklar uzuyor

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü yetkilileri, pasaport başvurularında son dönemde yüzde 40’lık bir artış yaşandığını belirtti. Zamdan etkilenmek istemeyen vatandaşlar, işlemlerini yıl sonuna kadar tamamlamanın yollarını arıyor.

Uzmanlar uyarıyor: İşlemleri ertelemeyin

Uzmanlar, zamlı tarifeye girmemek ve daha fazla ödeme yapmamak için vatandaşların başvurularını mümkün olan en kısa sürede tamamlamalarını tavsiye ediyor.
Emekli maaş zammı - Sputnik Türkiye, 1920, 08.11.2024
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2025 asgari ücret zammında sürpriz beklentisi: 'Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın masasındaki rakam belli oldu'
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