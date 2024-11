https://anlatilaninotesi.com.tr/20241109/abb-baskani-yavas-tarih-vererek-konustu-konser-butceleriyle-ilgili-cok-detayli-bir-aciklama-1090218251.html

ABB Başkanı Yavaş, tarih vererek konuştu: 'Konser bütçeleriyle ilgili çok detaylı bir açıklama yapacağız'

ABB Başkanı Yavaş, tarih vererek konuştu: 'Konser bütçeleriyle ilgili çok detaylı bir açıklama yapacağız'

ABB Başkanı Yavaş, Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) tarafından Keçiören'de yapımı tamamlanan Keçiören Cemevi'nin açılışına katıldı. 09.11.2024

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi Toplantısı'nda yaşanan tartışmalarla ilgili değerlendirmesi sorulan Yavaş, seçildikleri gün ilk belediye meclisi toplantısında artık el ele verip hep beraber çalışmak istediklerini, bunun için de hiçbir belediyeyi ayırmadan partisine göre çalışmak istediklerini söyledi.CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in "Mansur Yavaş için MİT’e talimat gitti" iddialarına ilişkin konuşan Yavaş, "Genel Başkanımız bu açıklamayı yaptıktan sonra dün MİT Başkanı böyle bir şeyin olamayacağını, kurumsal olarak böyle bir görev tanımlarının olmadığını söylediler. Ancak ben Ankara Adliyesine böyle bir çalışmanın olduğunu haber verdim. 2021’de de aynı teşebbüste geçmişlerdi, o zaman da bir dilekçeyle sormuştum, cevap vermemişlerdi. Yeni bir dilekçe verdim" açıklamasında bulundu."Bunun yolu eğer bilgi almak istiyorlarsa bir soru önergesi verilir, istedikleri bilgiyi zaten vermek zorundayız. Kaldı ki saklayacak hiçbir şeyimiz yok veririz" diyen Yavaş, şunları kaydetti:'Pazartesi günü 15.00'te çok detaylı bir açıklama yapacağız'Yavaş, konser bütçeleriyle belediyede başlattıkları inceleme ve soruşturmaların akıbetiyle ilgili soru üzerine, şu değerlendirmeyi yaptı:Bu konuda saklayacak bir şeyleri olmadığına işaret eden Yavaş, konserlerin Kültür Daire Başkanlığı tarafından yapıldığını, bir eksiklik tespit edilmesi halinde gerekli işlemin yapılacağını ifade etti.'Son elli ankete baktığınız zaman hemen hemen hepsinde birinci çıkıyorum'Başka belediyelerin yaptığı ihaleleri de Elektronik Kamu Alımları Platformu (EKAP) kayıtlarından çıkardıklarını ve aynı tarihte aynı işleri kimlerin hangi fiyata yaptığını belirlediklerini anlatan Yavaş, konuşmasını şöyle sürdürdü:Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş, son 50 anketin hemen hemen hepsinde hem başarı oranları açısından hem de kamuoyu yoklamasında hep birinci çıktığını ifade ederek, "Son 1 hafta 10 gündür acımasız bir saldırı var, gerek konserler üzerinden gerek her türlü iddiayla başladılar saldırmaya. Bunu görüyoruz ve bu maalesef sağlı sollu yapılıyor. Buna dikkatinizi çekmek isterim ama çekindiğimiz hiçbir şey yok. Çünkü ben 5 yıl boyunca Belediye Meclisinde 148 üyede 40 kişiydik. Her türlü hakarete ve iftiraya rağmen halk bunun cezasını büyük bir tokat atarak Türkiye rekoruyla kırdı. Bunlar hiçbir şeye bir şey sağlamaz. Varsa herkes bildiğini şeffaf bir şekilde açıklasın. Her şey soruşturulsun, veremeyeceğimiz hiçbir hesabımız yok ama yargıyı sopa gibi kullanıp kumpasları yapmak, bunlar FETÖ taktikleridir, tavsiye etmem" diye konuştu.

ankara

2024

