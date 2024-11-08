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Özel'in 'MİT'e Mansur Yavaş talimatı' iddiasına güvenlik kaynaklarından yalanlama: 'Doğru değil, görev tanımı dışında'
Özel'in 'MİT'e Mansur Yavaş talimatı' iddiasına güvenlik kaynaklarından yalanlama: 'Doğru değil, görev tanımı dışında'
Sputnik Türkiye
Özgür Özel'in 'MİT'e Mansur Yavaş için talimat verildi' iddiasına güvenlik kaynaklarından yanıt geldi. 08.11.2024, Sputnik Türkiye
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne ilişkin MİT'e 'eşeleyin, deşeleyin, aman bir şey bulun' talimatı gittiğini öne sürdü. Gazeteci Dicle Canova güvenlik kaynaklarına dayandırdığı haberinde "MİT'e böyle bir talimat verildiği iddiası doğru değil" ifadelerini kullandı.CNN TÜRK Ankara Temsilcisi Dicle Canova, Özgür Özel'in gazeteciler ile buluşmasındaki notlarını şu sözlerle paylaştı:MİT'e Ankara Büyükşehir Belediyesi talimatı gitti mi?CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne ilişkin MİT'e 'eşeleyin, deşeleyin, aman bir şey bulun' talimatı gittiğini iddia etmişti.Canova, güvenlik kaynaklarına dayandırdığı bilgiye göre 'talimat iddiasının doğru olmadığını' söyledi.Özgür Özel'den MİT iddiasıCHP lideri Özel, dün gazetecilerle yaptığı konuşmada bir gazetecinin, Esenyurt Belediyesine yapılan görevlendirmenin diğer belediyelere de yapılacağı ve Ankara Büyükşehir Belediyesine ilişkin sosyal medyadaki iddiaları sorması üzerine şu ifadeleri kullandı:Özel: MİT'e 'eşeleyin, deşeleyin' talimatı verilmişÖzel, MİT'e, Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne ilişkin 'Eşeleyin' talimatı verildiğini iddia etti ve şunları söyledi:Normalleşme sürüyor mu?
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Özel'in 'MİT'e Mansur Yavaş talimatı' iddiasına güvenlik kaynaklarından yalanlama: 'Doğru değil, görev tanımı dışında'

14:49 08.11.2024 (güncellendi: 15:50 08.11.2024)
© İsmail AslandağÖzgür Özel
Özgür Özel - Sputnik Türkiye, 1920, 08.11.2024
© İsmail Aslandağ
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Özgür Özel'in 'MİT'e Mansur Yavaş için talimat verildi' iddiasına güvenlik kaynaklarından yanıt geldi.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne ilişkin MİT'e 'eşeleyin, deşeleyin, aman bir şey bulun' talimatı gittiğini öne sürdü. Gazeteci Dicle Canova güvenlik kaynaklarına dayandırdığı haberinde "MİT'e böyle bir talimat verildiği iddiası doğru değil" ifadelerini kullandı.
CNN TÜRK Ankara Temsilcisi Dicle Canova, Özgür Özel'in gazeteciler ile buluşmasındaki notlarını şu sözlerle paylaştı:

MİT'e Ankara Büyükşehir Belediyesi talimatı gitti mi?

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne ilişkin MİT'e 'eşeleyin, deşeleyin, aman bir şey bulun' talimatı gittiğini iddia etmişti.
Canova, güvenlik kaynaklarına dayandırdığı bilgiye göre 'talimat iddiasının doğru olmadığını' söyledi.
"MİT'e böyle bir talimat verildiği iddiası doğru değil. Görev tanımımızda böyle bir şey yok" diyorlar. ABB özelinde bir çalışmanın gündemde dahi olmadığının altını çiziyorlar. Özgür Özel, FETÖ konusunda MİT'ten brifing istemişti. Edindiğim bilgilere göre MİT CHP'ye böyle bir bilgilendirmeye hazırlanıyor. Güvenlik kaynakları, 'Uygun bir zaman diliminde dar kapsamlı bir ekibe gidilir, anlatılır, bilgi verilir. FETÖ konusunda bilgi vermekten kaçınmayız' mesajı verdi.

Özgür Özel'den MİT iddiası

CHP lideri Özel, dün gazetecilerle yaptığı konuşmada bir gazetecinin, Esenyurt Belediyesine yapılan görevlendirmenin diğer belediyelere de yapılacağı ve Ankara Büyükşehir Belediyesine ilişkin sosyal medyadaki iddiaları sorması üzerine şu ifadeleri kullandı:
"Esenyurt meselesindeki tavrımız, tutumumuz, hangi partinin belediyesi olursa olsun halkın seçtiği halka hesap verir, suç işlediyse mahkemeye hesap verir. Mahkeme sonuçlanıp, kesinleşince halk adına, Türk milleti adına kararını ilan eder. O güne kadar soruşturmanın başladığı gün kayyum atamak mahkemeyi de tanımamaktır, halkı da tanımamaktır. Son derece yanlış bir iştir."
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş - Sputnik Türkiye, 1920, 08.11.2024
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Özel: MİT'e 'eşeleyin, deşeleyin' talimatı verilmiş

Özel, MİT'e, Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne ilişkin 'Eşeleyin' talimatı verildiğini iddia etti ve şunları söyledi:
Şimdi ben de takip ediyorum. Hatta Melih Gökçek'in trol orduları, Melih Gökçek'in birtakım operasyon adamları ve hesapları, şimdi de Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız... Geçtiğimiz hafta İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız üzerine yoğunlaşan bir ateş vardı. Şimdi de Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız hakkında geçmişte olmuş ve soruşturmaya gerek duyulmamış hususları, birtakım soruşturmalar yürütülüyor filan. Ama bir yandan da şunu duyuyorum; MİT'e verilmiş bir talimat, 'Eşeleyin, deşeleyin, aman bir şeyler bulun. İşte bir türlü ilişkilendirmeler yapalım' filan. Hiç bunlara kalkışmasınlar. Gözümüz üzerlerinde, her şeyden haberimiz var."

Normalleşme sürüyor mu?

"Elbette devam ediyor' dedi. Normalleşmenin yumuşak muhalefet yapmak olarak nitelendirilmemesi gerektiğini vurguladı. 'Hangi konuda geri adım atmışız, hangi sözü söylememişiz, neyi eksik bırakmışız?' diye sordu. Eksik bıraktığım tek şey hakaret içeren konuşmalar. Erdoğan veya Bahçeli'ye sokak kavgasında söylenecek hakaretleri söyleyip siyasete saygıyı sarsmam ama Erdoğan'a en ağır eleştiriyi söylerim"
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