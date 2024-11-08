https://anlatilaninotesi.com.tr/20241108/mite-mansur-yavas-talimati-iddiasina-guvenlik-kaynaklarindan-yalanlama-dogru-degil-gorev-tanimi-1090188260.html

Özel'in 'MİT'e Mansur Yavaş talimatı' iddiasına güvenlik kaynaklarından yalanlama: 'Doğru değil, görev tanımı dışında'

Özel'in 'MİT'e Mansur Yavaş talimatı' iddiasına güvenlik kaynaklarından yalanlama: 'Doğru değil, görev tanımı dışında'

Sputnik Türkiye

Özgür Özel'in 'MİT'e Mansur Yavaş için talimat verildi' iddiasına güvenlik kaynaklarından yanıt geldi. 08.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-08T14:49+0300

2024-11-08T14:49+0300

2024-11-08T15:50+0300

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne ilişkin MİT'e 'eşeleyin, deşeleyin, aman bir şey bulun' talimatı gittiğini öne sürdü. Gazeteci Dicle Canova güvenlik kaynaklarına dayandırdığı haberinde "MİT'e böyle bir talimat verildiği iddiası doğru değil" ifadelerini kullandı.CNN TÜRK Ankara Temsilcisi Dicle Canova, Özgür Özel'in gazeteciler ile buluşmasındaki notlarını şu sözlerle paylaştı:MİT'e Ankara Büyükşehir Belediyesi talimatı gitti mi?CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne ilişkin MİT'e 'eşeleyin, deşeleyin, aman bir şey bulun' talimatı gittiğini iddia etmişti.Canova, güvenlik kaynaklarına dayandırdığı bilgiye göre 'talimat iddiasının doğru olmadığını' söyledi.Özgür Özel'den MİT iddiasıCHP lideri Özel, dün gazetecilerle yaptığı konuşmada bir gazetecinin, Esenyurt Belediyesine yapılan görevlendirmenin diğer belediyelere de yapılacağı ve Ankara Büyükşehir Belediyesine ilişkin sosyal medyadaki iddiaları sorması üzerine şu ifadeleri kullandı:Özel: MİT'e 'eşeleyin, deşeleyin' talimatı verilmişÖzel, MİT'e, Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne ilişkin 'Eşeleyin' talimatı verildiğini iddia etti ve şunları söyledi:Normalleşme sürüyor mu?

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241108/mansur-yavastan-konser-aciklamasi-inceleme-tamamlandi-dedi-detayli-aciklama-icin-tarih-verdi-1090187739.html

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