Sistemdeki yasal boşluğu buldu: 5 yıl boyunca otelde para ödemeden kaldı

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
‘Umudunu Trump’a bağlayanlardan biri de Berat Albayrak’
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Kulat: Cumhurbaşkanı yardımcısı sayısı iki olabilir, Albayrak bu göreve getirilebilir
09:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
14 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
15 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Gıda enflasyonunda artış: Aylık yüzde 4
12:06
84 dk
HABER MASASI
Dizi film ve sinemada kullanılan müziklerin hikayeleri
13:30
35 dk
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
‘Yapay zeka ile veri bilimcisine aylık 24 saat tasarruf sağlıyoruz’
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
Türkiye-ABD ilişkileri nasıl seyreder?
15:00
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
5 dk
ÖZEL HABER
Prof. Dr. Sambur: ABD Suriye’den çekilmeyecek
17:39
1 dk
ŞAİR CEKETLİ ÇOCUK
Karadeniz müziğini Türkiye onunla sevdi
17:47
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
11 dk
CANLI YAYIN
Rusya Devlet Başkanı Putin konuşuyor
19:46
201 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
1 dk
SEYİR HALİ
Ali Çağatay'la Seyir Hali
07:01
119 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
1 dk
YERİ VE ZAMANI
Güçlü Özgan'la Yeri ve Zamanı
09:05
115 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
1 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
22 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
20 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
20 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:05
85 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
HAFTANIN KEYFİ
Serhat Ayan'la Haftanın Keyfi
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
ÇALIŞMA HAYATIM
Melis Elmen'le Çalışma Hayatım
15:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
YOL ARKADAŞI
Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı
17:33
87 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
BÖLGENİN KALBİ
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
19:05
84 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241108/sistemdeki-yasal-boslugu-buldu-5-yil-boyunca-otelde-para-odemeden-kaldi-1090159685.html
Sistemdeki yasal boşluğu buldu: 5 yıl boyunca otelde para ödemeden kaldı
Sistemdeki yasal boşluğu buldu: 5 yıl boyunca otelde para ödemeden kaldı
Sputnik Türkiye
Amerika Birleşik Devletleri New York şehrinde bulunan New Yorker Oteli'nde 5 yıl boyunca yasal boşluktan yararlanarak kalan Mickey Barreto hakkında mahkeme... 08.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-08T00:19+0300
2024-11-08T00:19+0300
dünya
abd
otel
otel odası
yasa
yasa dışı
yasal işlem
yasal süreç
yasal hak
yasallaştırma
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/04/12/1055641205_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_2f0f852e3a8d663932f5a24bf02a119f.jpg
New York'ta kira yasasındaki boşluğu fark eden Mickey Barreto 5 yıl boyunca otelde para ödemeden kaldı.ABD'de yaşayan Mickey Barreto isimli adamın New Yorker Oteli'nde 5 yıl boyunca yasal boşluktan yararlanarak kaldığı ifade edildi. 2018 yılında New Yorker Oteli'nde 2565 numaralı odayı 200 dolar ödeyerek tutan adam kira yasasındaki boşluktan faydalanarak 5 yıl boyunca yaşadı. Otelin sahibi olduğunu iddia eden Mickey Barreto'yu otel yetkilileri dava etse de odasından çıkaramadı. Oteldeki restoran sahibine kirasını odasına yollamasını isteyen ve otelin banka hesaplarının üzerine yapılmasını talep eden adamın yargılandığı davada mahkeme Mickey Barreto'nun akli melekelerinin yerinde olmadığını belirterek ruh ve sinir hastalıkları hastanesinde tedavi görmesine karar verdi. Ancak Mickey Barreto'nun akıl sağlığının yerinde olmaması nedeniyle tutuklanamadığı ifade edildi. Manhattan Bölge Savcısı Alvin Bragg 49 yaşındaki adamın akıl sağlığı nedeniyle 13 Kasım tarihine kadar tedavi merkezine yerleşmesi gerektiğini açıkladı. Mickey Barreto'nun yargılamanın ciddiyetini kavrayamayacak seviyede olduğu ifade edildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240930/serie-anin-eski-yildizi-andrea-capone-otel-odasinda-olu-bulundu-1088623017.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/04/12/1055641205_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_9f19977a03ab5a53019a0486593d0109.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
abd, otel, otel odası, yasa, yasa dışı, yasal işlem, yasal süreç, yasal hak, yasallaştırma, hakim, konaklama, konaklama vergisi
abd, otel, otel odası, yasa, yasa dışı, yasal işlem, yasal süreç, yasal hak, yasallaştırma, hakim, konaklama, konaklama vergisi

Sistemdeki yasal boşluğu buldu: 5 yıl boyunca otelde para ödemeden kaldı

00:19 08.11.2024
© AAErken rezervasyon
Erken rezervasyon - Sputnik Türkiye, 1920, 08.11.2024
© AA
Abone ol
Amerika Birleşik Devletleri New York şehrinde bulunan New Yorker Oteli'nde 5 yıl boyunca yasal boşluktan yararlanarak kalan Mickey Barreto hakkında mahkeme kararını verdi. Şahısın akli melekelerinin yerinde olmadığını belirterek ruh ve sinir hastalıkları hastanesinde tedavi görmesi istendi.
New York'ta kira yasasındaki boşluğu fark eden Mickey Barreto 5 yıl boyunca otelde para ödemeden kaldı.
ABD'de yaşayan Mickey Barreto isimli adamın New Yorker Oteli'nde 5 yıl boyunca yasal boşluktan yararlanarak kaldığı ifade edildi. 2018 yılında New Yorker Oteli'nde 2565 numaralı odayı 200 dolar ödeyerek tutan adam kira yasasındaki boşluktan faydalanarak 5 yıl boyunca yaşadı. Otelin sahibi olduğunu iddia eden Mickey Barreto'yu otel yetkilileri dava etse de odasından çıkaramadı. Oteldeki restoran sahibine kirasını odasına yollamasını isteyen ve otelin banka hesaplarının üzerine yapılmasını talep eden adamın yargılandığı davada mahkeme Mickey Barreto'nun akli melekelerinin yerinde olmadığını belirterek ruh ve sinir hastalıkları hastanesinde tedavi görmesine karar verdi. Ancak Mickey Barreto'nun akıl sağlığının yerinde olmaması nedeniyle tutuklanamadığı ifade edildi.
Manhattan Bölge Savcısı Alvin Bragg 49 yaşındaki adamın akıl sağlığı nedeniyle 13 Kasım tarihine kadar tedavi merkezine yerleşmesi gerektiğini açıkladı. Mickey Barreto'nun yargılamanın ciddiyetini kavrayamayacak seviyede olduğu ifade edildi.
İtalya Büyükelçiliği - Sputnik Türkiye, 1920, 30.09.2024
SPOR
Serie A'nın eski yıldızı Andrea Capone, otel odasında ölü bulundu
30 Eylül, 17:14
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала