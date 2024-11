https://anlatilaninotesi.com.tr/20241108/sistemdeki-yasal-boslugu-buldu-5-yil-boyunca-otelde-para-odemeden-kaldi-1090159685.html

Sistemdeki yasal boşluğu buldu: 5 yıl boyunca otelde para ödemeden kaldı

Amerika Birleşik Devletleri New York şehrinde bulunan New Yorker Oteli'nde 5 yıl boyunca yasal boşluktan yararlanarak kalan Mickey Barreto hakkında mahkeme... 08.11.2024, Sputnik Türkiye

New York'ta kira yasasındaki boşluğu fark eden Mickey Barreto 5 yıl boyunca otelde para ödemeden kaldı.ABD'de yaşayan Mickey Barreto isimli adamın New Yorker Oteli'nde 5 yıl boyunca yasal boşluktan yararlanarak kaldığı ifade edildi. 2018 yılında New Yorker Oteli'nde 2565 numaralı odayı 200 dolar ödeyerek tutan adam kira yasasındaki boşluktan faydalanarak 5 yıl boyunca yaşadı. Otelin sahibi olduğunu iddia eden Mickey Barreto'yu otel yetkilileri dava etse de odasından çıkaramadı. Oteldeki restoran sahibine kirasını odasına yollamasını isteyen ve otelin banka hesaplarının üzerine yapılmasını talep eden adamın yargılandığı davada mahkeme Mickey Barreto'nun akli melekelerinin yerinde olmadığını belirterek ruh ve sinir hastalıkları hastanesinde tedavi görmesine karar verdi. Ancak Mickey Barreto'nun akıl sağlığının yerinde olmaması nedeniyle tutuklanamadığı ifade edildi. Manhattan Bölge Savcısı Alvin Bragg 49 yaşındaki adamın akıl sağlığı nedeniyle 13 Kasım tarihine kadar tedavi merkezine yerleşmesi gerektiğini açıkladı. Mickey Barreto'nun yargılamanın ciddiyetini kavrayamayacak seviyede olduğu ifade edildi.

