https://anlatilaninotesi.com.tr/20240930/serie-anin-eski-yildizi-andrea-capone-otel-odasinda-olu-bulundu-1088623017.html
Serie A'nın eski yıldızı Andrea Capone, otel odasında ölü bulundu
Serie A'nın eski yıldızı Andrea Capone, otel odasında ölü bulundu
Sputnik Türkiye
İtalya'nın Cagliari şehrindeki 5 yıldızlı bir otelin odasında sabah saatlerinde cansız bedeni bulunan Andrea Capone'nun ölüm nedeni kafa travması olarak... 30.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-30T17:14+0300
2024-09-30T17:14+0300
2024-09-30T17:14+0300
spor
italya
italya futbol federasyonu (figc)
ölüm
ölüm nedeni
otel
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İtalyan futbolunun tanınan isimlerinden Andrea Capone 43 yaşında otel odasında ölü bulundu.Cagliari'nin altyapısında yetişen ünlü İtalyan futbolcu sabah saatlerinde otelde geçirdiği kaza sonucu 43 yaşında vefat etti. Cagliari, Sora, Treviso, Vicenza, Grosseto ve Salernitana takımlarında forma giyen oyuncu futbolseverler tarafından tanınan isimlerdendi.Andrea Capone kimdir?Andrea Capone, İtalyan futbolcu olarak tanınan bir isim oldu. 10 Ocak 1981'de İtalya'nın Cagliari şehrinde doğdu. Kariyerine orta saha oyuncusu olarak başladı ve özellikle Serie A ve Serie B liglerinde çeşitli takımlarda forma giydi.Capone, futbol kariyerine 1998 yılında Cagliari Calcio takımında başladı ve burada İtalyan futbolunun dikkat çeken yeteneklerinden biri haline geldi. Kariyeri boyunca birkaç farklı İtalyan kulübünde oynadı. Bunlar arasında Cagliari, Venezia, Albinoleffe ve Vicenza gibi takımlar bulunur.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240930/spor-salonunda-fenalasan-baspehlivan-hayatini-kaybetti-1088621523.html
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italya, italya futbol federasyonu (figc), ölüm, ölüm nedeni, otel
italya, italya futbol federasyonu (figc), ölüm, ölüm nedeni, otel
Serie A'nın eski yıldızı Andrea Capone, otel odasında ölü bulundu
İtalya'nın Cagliari şehrindeki 5 yıldızlı bir otelin odasında sabah saatlerinde cansız bedeni bulunan Andrea Capone'nun ölüm nedeni kafa travması olarak açıklandı. 43 yaşında hayatını kaybeden futbolcu Cagliari, Sora, Treviso, Vicenza, Grosseto ve Salernitana takımlarında forma giymişti.
İtalyan futbolunun tanınan isimlerinden Andrea Capone 43 yaşında otel odasında ölü bulundu.
Cagliari'nin altyapısında yetişen ünlü İtalyan futbolcu sabah saatlerinde otelde geçirdiği kaza sonucu 43 yaşında vefat etti. Cagliari, Sora, Treviso, Vicenza, Grosseto ve Salernitana takımlarında forma giyen oyuncu futbolseverler tarafından tanınan isimlerdendi.
Andrea Capone, İtalyan futbolcu olarak tanınan bir isim oldu. 10 Ocak 1981'de İtalya'nın Cagliari şehrinde doğdu. Kariyerine orta saha oyuncusu olarak başladı ve özellikle Serie A ve Serie B liglerinde çeşitli takımlarda forma giydi.
Capone, futbol kariyerine 1998 yılında Cagliari Calcio takımında başladı ve burada İtalyan futbolunun dikkat çeken yeteneklerinden biri haline geldi. Kariyeri boyunca birkaç farklı İtalyan kulübünde oynadı. Bunlar arasında Cagliari, Venezia, Albinoleffe ve Vicenza gibi takımlar bulunur.