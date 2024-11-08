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Yılın son enflasyon raporu açıklandı: Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon tahmini yükseldi
Yılın son enflasyon raporu açıklandı: Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon tahmini yükseldi
Sputnik Türkiye
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, yılın son enflasyon raporuna ilişkin sunum gerçekleştirdi. Merkez Bankası'nın 2024 ve 2025... 08.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-08T10:59+0300
2024-11-08T11:10+0300
ekonomi
enflasyon
merkez bankası
sunum
son dakika
fatih karahan
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) yılın son enflasyon raporunu açıkladı. TCMB Başkanı Fatih Karahan'ın enflasyon raporuna ilişkin sunumunu gerçekleştirdi. Karahan, TCMB'nin 2024 yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 38'den yüzde 44'e çıkarıldığını duyurdu. 2025 tahmini de yüzde 21 seviyesine yükseltildi.TCMB Başkanı Fatih Karahan'ın enflasyon raporuna ilişkin sunumundan öne çıkan başlıklar şöyle:"Dezenflasyon süreci devam ediyor. Makroekonomik göstergeler de dezenflasyon süreciyle uyumlu ilerliyor. İç talebin yavaşlamaya devam ederek enflasyonu destekleyici seviyelere geldiğini değerlendiriyoruz. Cari işlemler açığında düşüş sürüyor. Enflasyonun ana eğilimi öngörülerimizden yavaş olsa da iyileşiyor. Para politikasındaki sıkı duruşumuzu dezenflasyonun devamını sağlayacak şekilde sürdüreceğiz.Küresel büyümede kademeli toparlanma öngörüsü korundu. Küresel merkez bankaları enflasyon eğilimini dikkate alarak parasal sıkılığı azaltıyor.Talepteki dengelenme süreci devam ediyor. Büyümedeki talep kompozisyonu daha dengeli seyretti. Üçüncü çeyreğe ilişkin mevcut veriler yurt içi talepte ılımlı seyrin devam ettiğini gösteriyor. Talep koşulları enflasyonu düşüşü destekleyici seviyelere yaklaştı. Üçüncü çeyrekte çıktı açığı geriledi, yılın son çeyreğinde de devam ettiğini değerlendiriyoruz. İç talepte dengelenme sürecek. Çıktı açığı dezenflasyon sürecinin önemli bir bileşeni olacak.Dış ticaret dengesindeki iyileşmi sürüyor. Cari açığın üçüncü çeyrekte azalmaya devam edeceğini tahmin ediyoruz. Cari dengede olumlu seyrin süreceğini öngörüyoruz.'Aylık kira enflasyonu yavaşlayacak'Enflasyon beklentilerinde iyileşme kademeli olarak devam ediyor. Ekim ayında enflasyonun ana eğilimindeki düşüş sürdü. Enflasyonun ana eğilimindeki iyileşme temel malların öncülüğünde devam ediyor. Kira dışındaki hizmetlerde fiyat artışları kademeli olarak güç kaybetmektedir. Son çeyrekte aylık kira enflasyonun yavaşlayacağına işaret ediyor.Sanayi sektöründe firmaların fiyatlama davranışları iyileşiyor. Üretici enflasyonundaki seyir TÜFE'de mal fiyatlarını olumlu etkiliyor. Temel mallarda fiyat artışları önemli ölçüde zayıfladı. Genel itibarıyla temel mal enflasyonu düşük seyretmeye devam ediyor. Talep koşullarındaki zayıflamayla fiyat artışının genele yayılımı azalıyor. Tüm sektörlerin enflasyon beklentileri kademeli bir şekilde geriliyor. Enflasyon beklentilerindeki iyileşmenin hızı arzu ettiğimiz gibi değil.'TL mevduatın payı yüzde 56 seviyesine ulaştı'Sıkı para politikası duruşumuzla beklentilerin dezenflasyon sürecine katkı verecek şekilde oluşmasını sağlamakta kararlıyız. Sıkı parasal duruş makroihtiyati adımlarla destekleniyor. Araç setimizi etkili bir şekilde kullanmaya devam edeceğiz. Finansal koşullardaki sıkılık devam ediyor. Uzun vadeli TL finansman maliyetlerinin azaldığını gözlemledik. Para politikası duruşumuz ve makroihtiyati çerçevemiz mevduat faizlerinin TL'ye geçişi ve tasarrufları destekleyici seviyelerde kalmasını sağlayacak. TL varlıklara olan ilgi arttı. TL mevduatın payı yüzde 56 seviyesine ulaştı, KKM payı yüzde 8'in altına indi.Yıl sonu enflasyon tahmini güncellendi2024 ve 2025 enflasyon tahminlerini yüzde 44 (Önceki yüzde 38) ve yüzde 21 (Önceki yüzde 14) olarak yukarı yönlü güncelledik. 2026 sonunda yüzde 12'ye gerileyeceğini öngörüyoruz. Enflasyonun orta vadede yüzde 5 hedefine yakınsayarak istikrar kazanacağını tahmin ediyoruz. Para politikasındaki temkinli duruşun sürdürülmesiyle yıllık enflasyonun önümüzdeki dönemde istikrarlı olarak gerileyeceğini öngörüyoruz."
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enflasyon, merkez bankası, sunum, son dakika, fatih karahan
enflasyon, merkez bankası, sunum, son dakika, fatih karahan

Yılın son enflasyon raporu açıklandı: Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon tahmini yükseldi

10:59 08.11.2024 (güncellendi: 11:10 08.11.2024)
© AAFatih Karahan
Fatih Karahan - Sputnik Türkiye, 1920, 08.11.2024
© AA
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, yılın son enflasyon raporuna ilişkin sunum gerçekleştirdi. Merkez Bankası'nın 2024 ve 2025 enflasyon tahminleri yüzde 44 (Önceki yüzde 38) ve yüzde 21 (Önceki yüzde 14) olarak yukarı yönlü güncellendi.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) yılın son enflasyon raporunu açıkladı. TCMB Başkanı Fatih Karahan'ın enflasyon raporuna ilişkin sunumunu gerçekleştirdi. Karahan, TCMB'nin 2024 yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 38'den yüzde 44'e çıkarıldığını duyurdu. 2025 tahmini de yüzde 21 seviyesine yükseltildi.
TCMB Başkanı Fatih Karahan'ın enflasyon raporuna ilişkin sunumundan öne çıkan başlıklar şöyle:
"Dezenflasyon süreci devam ediyor. Makroekonomik göstergeler de dezenflasyon süreciyle uyumlu ilerliyor. İç talebin yavaşlamaya devam ederek enflasyonu destekleyici seviyelere geldiğini değerlendiriyoruz. Cari işlemler açığında düşüş sürüyor. Enflasyonun ana eğilimi öngörülerimizden yavaş olsa da iyileşiyor. Para politikasındaki sıkı duruşumuzu dezenflasyonun devamını sağlayacak şekilde sürdüreceğiz.
Küresel büyümede kademeli toparlanma öngörüsü korundu. Küresel merkez bankaları enflasyon eğilimini dikkate alarak parasal sıkılığı azaltıyor.
Talepteki dengelenme süreci devam ediyor. Büyümedeki talep kompozisyonu daha dengeli seyretti. Üçüncü çeyreğe ilişkin mevcut veriler yurt içi talepte ılımlı seyrin devam ettiğini gösteriyor. Talep koşulları enflasyonu düşüşü destekleyici seviyelere yaklaştı. Üçüncü çeyrekte çıktı açığı geriledi, yılın son çeyreğinde de devam ettiğini değerlendiriyoruz. İç talepte dengelenme sürecek. Çıktı açığı dezenflasyon sürecinin önemli bir bileşeni olacak.
Dış ticaret dengesindeki iyileşmi sürüyor. Cari açığın üçüncü çeyrekte azalmaya devam edeceğini tahmin ediyoruz. Cari dengede olumlu seyrin süreceğini öngörüyoruz.

'Aylık kira enflasyonu yavaşlayacak'

Enflasyon beklentilerinde iyileşme kademeli olarak devam ediyor. Ekim ayında enflasyonun ana eğilimindeki düşüş sürdü. Enflasyonun ana eğilimindeki iyileşme temel malların öncülüğünde devam ediyor. Kira dışındaki hizmetlerde fiyat artışları kademeli olarak güç kaybetmektedir. Son çeyrekte aylık kira enflasyonun yavaşlayacağına işaret ediyor.
Sanayi sektöründe firmaların fiyatlama davranışları iyileşiyor. Üretici enflasyonundaki seyir TÜFE'de mal fiyatlarını olumlu etkiliyor. Temel mallarda fiyat artışları önemli ölçüde zayıfladı. Genel itibarıyla temel mal enflasyonu düşük seyretmeye devam ediyor. Talep koşullarındaki zayıflamayla fiyat artışının genele yayılımı azalıyor. Tüm sektörlerin enflasyon beklentileri kademeli bir şekilde geriliyor. Enflasyon beklentilerindeki iyileşmenin hızı arzu ettiğimiz gibi değil.

'TL mevduatın payı yüzde 56 seviyesine ulaştı'

Sıkı para politikası duruşumuzla beklentilerin dezenflasyon sürecine katkı verecek şekilde oluşmasını sağlamakta kararlıyız. Sıkı parasal duruş makroihtiyati adımlarla destekleniyor. Araç setimizi etkili bir şekilde kullanmaya devam edeceğiz. Finansal koşullardaki sıkılık devam ediyor. Uzun vadeli TL finansman maliyetlerinin azaldığını gözlemledik. Para politikası duruşumuz ve makroihtiyati çerçevemiz mevduat faizlerinin TL'ye geçişi ve tasarrufları destekleyici seviyelerde kalmasını sağlayacak. TL varlıklara olan ilgi arttı. TL mevduatın payı yüzde 56 seviyesine ulaştı, KKM payı yüzde 8'in altına indi.

Yıl sonu enflasyon tahmini güncellendi

2024 ve 2025 enflasyon tahminlerini yüzde 44 (Önceki yüzde 38) ve yüzde 21 (Önceki yüzde 14) olarak yukarı yönlü güncelledik. 2026 sonunda yüzde 12'ye gerileyeceğini öngörüyoruz. Enflasyonun orta vadede yüzde 5 hedefine yakınsayarak istikrar kazanacağını tahmin ediyoruz. Para politikasındaki temkinli duruşun sürdürülmesiyle yıllık enflasyonun önümüzdeki dönemde istikrarlı olarak gerileyeceğini öngörüyoruz."
Merkez Bankası - Sputnik Türkiye, 1920, 05.11.2024
EKONOMİ
TCMB açıkladı: 'Ekim enflasyon kompozisyonuna dikkat'
5 Kasım, 20:10
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